PEN America premia a Percival Everett y otros autores afroamericanos

El dramaturgo Ayad Akhtar presentó la 60° entrega anual de los premios PEN America Literary Awards, en el Town Hall de Nueva York (Foto: Arturo Holmes/Getty Images)

La asociación PEN America, de la que forman parte más de 7.500 escritores de EE.UU., entregó sus premios anuales, PEN America Literary Awards (conocidos como los “Oscar de los libros”), en una ceremonia en que se reivindicó la libertad de expresión en el contexto actual de EE.UU. y en la que fueron galardonados varios autores afroamericanos.

El Teatro Town Hall de Manhattan acogió una ceremonia que fue más celebratoria que política pero aún así tuvo tiempo para recordar a Salman Rushdie, víctima de un atentado el año pasado; criticar el poder de las instituciones de EE.UU. para vetar obras o ironizar con los recientes “retoques” en textos de Roald Dahl.

De eso se encargó especialmente el presidente de PEN America, Ayad Akhtar, con un discurso en el que conmemoró los 100 años de la organización y advirtió sobre “las amenazas a la cultura del intercambio intelectual y de la tolerancia” que se observan actualmente “en todos los lados del espectro político” en el país.

En total, se entregaron once premios a libros publicados en 2022 en diferentes categorías, por un valor total de 350.000 dólares, siendo el más importante de ellos el Jean Stein Book Award, que reconoce la originalidad y la potencial trascendencia de una obra y supone una recompensa de 75.000 dólares a su escritor.

El escritor y catedrático estadounidense Percival Everett recibió el premio principal (Foto: EFE/Stephane Reix)

Su ganador fue Mr. No, del profesor y escritor Percival Everett, que quedó finalista de ese mismo galardón el año pasado con The Trees y que suele ser descrito como “infravalorado” o pasado por alto en literatura pese a contar con una prolífica carrera, con más de una veintena de novelas y algunas de ellas finalistas del Pulitzer.

Junto a él, destacaron otras dos creadoras afroamericanas que levantaron aplausos entre el público tras reclamar, en ambos casos, “su lugar” en el estrado y dedicar el reconocimiento a sus “ancestros”.

Una fue Robin Coste Lewis, con su colección de poesía To The Realization of Perfect Helplessless, que aborda desde una mirada familiar la esclavitud, la gran migración en EE.UU. y “el papel de la gente negra en la evolución humana”. La otra fue la dramaturga Erika Dickerson-Despenza, que nombró a todas las mujeres afroamericanas que le han inspirado y presentó unos minutos de su obra Shadowland, sobre las consecuencias del huracán Katrina.

Además PEN America entregó su premio Open Book Award, que desde hace casi veinte años reconoce una obra de cualquier género escrita por una persona de color, y que fue para Hafizah Augustus Geter, por The Black Period, basada en su propia existencia como mujer “queer” negra y musulmana.

La periodista Eve Fairbanks obtuvo el premio PEN de "no ficción" (Foto: gettyimages)

En la categoría de no ficción, y siguiendo con el foco en la diversidad racial, fue reconocida una obra en la que la raza era el tema principal, The Inheritors, de la periodista Eve Fairbanks, que recoge las historias de tres surafricanos a lo largo de medio siglo marcado por el fin de la segregación en su país.

Quedaron finalistas en este apartado dos escritores que plasmaron en sus obras experiencias de emigración: Kelly Lytle Hernández, con Bad Mexicans: Race, Empire, and Revolution in the Borderlands, sobre los “magonistas” en la Revolución Mexicana; y Javier Zamora, con Solito, las memorias del viaje que le llevó a dejar su El Salvador natal y cruzar la frontera de EE.UU. en la niñez.

En la ceremonia abundaron sobre todo las palabras, pero hubo tiempo para la música, con tres actuaciones entre las que destacó la canción de “The Best” de Tina Turner para un segmento “in memoriam” a escritores fallecidos, entre los que se recordó a Charles Simic, Madeleine Albright o el español Javier Marías.

Fuente: EFE

Seguir leyendo