Trio Corrente, jazz que llega desde Brasil

Pocos grupos brasileños de jazz se han destacado tanto en el plano internacional de los últimos años como el Trio Corrente, ganador de dos premios Grammy y presencia permanente en distintos escenarios del mundo. Liderada por el baterista Edu Ribeiro, con Fabio Torres en piano y Paulo Paulelli en batería; la agrupación ya superó los 20 años de trayectoria, con siete discos editados y una nutrida agenda internacional, que sobre finales de enero incluirá por primera vez al Bebop Club en Buenos Aires.

Tanto en su último registro: Sincronía, que estarán presentando al público porteño el viernes y sábado próximos, como en el material que integró sus seis trabajos anteriores, el Trío mantuvo intacta su fidelidad a un estilo personal que combina la tradición del choro y los ricos matices de la Música Popular Brasileña (MPB), con la libertad y la improvisación jazzera. Infobae Cultura dialogó con Edu Ribeiro sobre las presentaciones y la discografía del grupo.

—Esta es la primera vez que el Trio Corrente actuará en Buenos Aires, pero alguno de ustedes ya había estado aquí con otras formaciones…

—Sí, así es. En mi caso estuve en varias oportunidades. Acompañé en el Gran Rex a Toquinho. Luego toqué con el grupo Vento Em Madeira y el año pasado actué en Bebop con mi otro trío, que tiene una formación distinta al Trio Corrente. Por eso para nosotros estos shows, que marcarán nuestro debut en la Argentina, van a ser algo muy especial.

—¿Habrá un recorrido por la discografía del grupo o el show estará centrado en Sincronía, el último registro?

—Durante 2022 giramos por Brasil con el repertorio de Sincronía. Pero cuando hacemos shows fuera de mi país buscamos armar un repertorio que incluya nuestro trabajo más reciente, pero también lo completamos con algunos temas de nuestros seis discos anteriores. Aquellas canciones que fueron importantes en la trayectoria del grupo. Con nuevos arreglos, con nuevas miradas.

—El trío ya tiene más de veinte años de trayectoria, siete discos editados y giras por todo el mundo. ¿Qué recuerdos tienes de aquel comienzo en 2001?

—Éramos muy jóvenes y no teníamos presente que queríamos una carrera como artistas. Trabajábamos como sideman, como músicos de sesión y estábamos contentos con eso. Yo entonces tocaba con Yamandú Costa, con quien grabé tres discos. Fabio Torres era el pianista de Rosa Passos. Paulo estaba con otra gente. Pero de a poco, fuimos descubriendo que teníamos gustos similares. Que nos gustaba tocar juntos. Que había buena química. Es como cuando te encuentras con alguien y de pronto descubres que a los dos les gustan los mismos libros, la misma música. Que tienen afinidades muy fuertes. Eso nos sucedió a nosotros.

—El grupo comenzó a tocar en 2001, pero recién editó su primer disco en 2005. ¿Qué pasó durante esos primeros cuatro años?

—Ese disco lo grabamos en 2002, cuando estábamos tocando en un club de jazz de San Pablo. Allí nos vio un empresario japonés que vivía en Brasil y nos ofreció grabar un disco para distribuirlo en su país. Lo hicimos. Grabamos y enviamos el master a Japón, pero luego por distintos problemas no se pudo editar. Entonces decidimos mandárselo a la compositora Léa Freire, que tenía su sello Maritaca. Ella lo publicó y salió como un disco de los tres, no como Trio Corrente, porque en ese entonces aún no sabíamos si queríamos o no tener un grupo estable.

—¿Y qué repercusión tuvo aquel primer disco?

—Por suerte gustó y nos comenzaron a llamar de distintos festivales, tanto en Brasil como en Europa. Allí nos dimos cuenta de que había un camino por recorrer. Que podíamos seguir explorando. Haciendo nuestra música y la de otros autores importantes. Así que luego, ahora sí como trío, vino nuestro segundo disco, y luego un tercero: Song for Maura, que hicimos con Paquito D´Rivera y que ganó el Grammy como mejor álbum de jazz latino. Ese álbum ganó también el Latin Grammy, compartido con Chick Corea. A partir de aquello se abrió otra dimensión para nuestro grupo y comenzamos a tener shows en distintos escenarios de todo el mundo.

—En cada registro del trío, además de las composiciones originales, se advierte un empeño por sumar clásicos de la música popular brasileña.

—Mira, no quiero parecer egocéntrico con lo que voy a decir. No soy de los que creen que está en el mejor país del mundo. Pero sí te digo que quien quiera trabajar con la música popular que se hizo en el Brasil desde los años 50 para acá, es realmente muy afortunado. Porque tenemos a Tom Jobim, a Johnny Alf, a Pixinguinha, a Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan y tantos otros. Una historia muy rica en la que conviven tres géneros: el choro, la bossa y la MPB. Y si bien cada uno de ellos puede ir en gavetas distintas, para mí se trata de una sola música. La música de nuestra vida.

—¿Esa amplitud temática estuvo desde un comienzo?

—Sí, claro. Recuerdo que cuando comenzábamos hacíamos “Um chorinho pra voce”, de Severino Araujo, y eso comenzó a llamar la atención de la gente y hasta generó cierto rechazo de los puristas. No era muy usual hacer choro con formación de trío, si bien algo ya había hecho por entonces el Zimbo Trio. Pero la mayoría de estas formaciones hacían principalmente samba o bossa con la estructura del jazz. Porque el choro, si bien es algo así como el primo del jazz, tiene una estructura diferente. No tiene una estructura standard, no se improvisa en los mismos lugares...

—De todas maneras, todas tienen a un origen común. Una misma raíz negra…

—Claro, son músicas nacidas de la diáspora africana. Tienen un mismo origen, como tantas otras músicas de países que pasaron por la esclavitud. Son músicas con una fuerte influencia del ritmo. Pero mira… siempre se dice que la música del Brasil es una mixtura entre el ritmo africano y la armonía europea. Y eso es cierto, pero no olvidemos que además tiene la emoción y el sentimiento de las personas. Tiene la palabra. Tiene la poesía.

—Hablando de palabras, Corrente o Corriente, en español, tiene muchos significados. ¿Cuál de todos ellos define mejor el espíritu del trío?

—Nosotros queremos ser la corriente que fluye. Que favorezca nuevos pensamientos, nuevas actitudes. Que trace un camino hacia adelante. Con nuevos desafíos. Creciendo en libertad. Ese es el significado que preferimos.

