Cultura

El cine argentino estará presente en Cannes con la proyección de una película de Torre Nilsson en versión restaurada

‘La casa del ángel’, estrenada en 1957, integra la muestra “Cannes Classics” junto a títulos como ‘El laberinto del fauno’ de Guillermo del Toro y ‘El hombre de hierro’ de Andrzej Wajda

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Torre NIlsson y Beatriz Guido
El cine argentino, presente en Cannes: participará con la proyección restaurada de “La casa del ángel”

El cine argentino tendrá este año una participación distinta en el Festival de Cannes 2026, pues la única presencia nacional será el estreno de una copia restaurada en 4K de La casa del ángel (1957) de Leopoldo Torre Nilsson. Esta participación se da en la sección Cannes Classics, creada hace veinte años para rescatar grandes películas históricas y que en esta edición no contará con películas argentinas en las competencias oficiales ni en las secciones paralelas. Esta será la primera vez que el público podrá ver la versión restaurada, un hito para el país y para el legado del director.

En total, el programa de Cannes Classics 2026 presentará 24 largometrajes restaurados, entre los que figuran obras como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, El hombre de hierro de Andrzej Wajda, Dos mujeres de Vittorio de Sica, Sierra de Teruel de André Malraux, y El extraño de Orson Welles.

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El proceso de restauración de La casa del ángel implicó varias gestiones internacionales y técnicas. Luis Alberto Scalella, presidente de Argentina Sono Film y supervisor del trabajo, relató la complejidad de recuperar el negativo original, que debió regresar a Argentina tras un intento fallido de restauración en el laboratorio L’Immagine Ritrovata de Bolonia. La versión final que se verá en Cannes resultó de la intervención de la Sociedad por la Restauración Audiovisual, Latam Classics y el laboratorio Cubic, con el apoyo del programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño. Se utilizaron tanto el negativo original en 35mm, un internegativo de primera generación también en 35mm, ambos guardados en el archivo de Argentina Sono Film, y una copia en celuloide en 35mm del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Imagen de archivo de la silueta de la palma, el diseño del galardón del festival de Cannes (EFE/Ian Langsdon)
Imagen de archivo de la silueta de la palma, el diseño del galardón del festival de Cannes (EFE/Ian Langsdon)

El Festival de Cannes 2026 se realizará entre el 12 y el 26 de mayo. La proyección de la película será presentada por Scalella y Fernando Madedo, presidente de la Sociedad por la Restauración Audiovisual y coordinador general del proyecto, en un evento cuya fecha y horario serán anunciados este jueves junto al resto de la programación.

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El rescate de La casa del ángel ocurre exactamente dos años después de que Scalella y Madedo presentaran en la misma sección de Cannes Rosaura a las diez (1958) de Mario Soffici, también como una restauración de un clásico argentino. Sin embargo, en el caso actual, la conexión histórica es aún más significativa: La casa del ángel fue parte de la sección oficial de Cannes en 1957, con estreno mundial el 17 de mayo de ese año, lo que consolidó a Torre Nilsson como el cineasta argentino de mayor proyección internacional de aquella época.

Esta película marcó el inicio de la colaboración del director con la escritora Beatriz Guido, autora de la novela homónima publicada en 1954. Guido, quien más tarde sería su pareja, adaptó el libro al cine junto con Torre Nilsson y Martín Rodríguez Mentasti. Entre su elenco se encuentran Elsa Daniel y Lautaro Murúa, acompañados por Bárbara Mujica, Guillermo Battaglia, Berta Ortegosa, Yordana Fain y Alejandro Rey.

beatriz guido
La película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson será exhibida en la muestra Cannes Classics junto a otros 23 largometrajes internacionales restaurados, en una edición del festival que no incluirá obras argentinas en competencia

Ambientada en la Argentina de la década de 1920, la película desarrolla temas como la pérdida de la inocencia, la memoria deformada por el tiempo, la estricta educación de los jóvenes bajo un régimen de tabúes y represiones, y los prejuicios hacia las mujeres. Se trata de un filme contado desde una perspectiva cercana al expresionismo.

La restauración reciente que será proyectada en Cannes representa, en palabras de Scalella a La Nación: “La casa del ángel es un título fundacional en todo sentido. Estamos muy felices de volver a Cannes Classics, en parte porque nos costó mucho recuperar el negativo original”.

Entre los títulos restaurados internacionales que compartirán programación con el clásico argentino, el ciclo de Cannes Classics 2026 incluirá películas como Los demonios de Ken Russell y El inocente de Luchino Visconti, reforzando el carácter global de esta vitrina patrimonial para la historia del cine mundial.

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