Malasia recuperó obras de Miró y Picasso vinculadas a una trama de corrupción que salpicó a estrellas a Hollywood

Cobertura de un evento oficial donde se exponen públicamente obras de arte en un escenario con telón. Se observan cuatro cuadros en caballetes, incluyendo una pieza de Joan Miró. Un grupo de hombres, algunos con trajes y otros con uniformes, interactúan cerca de las obras. Cinco hombres en uniforme se presentan en un podio con el logotipo de SPRM, indicando una conferencia de prensa. Dos personas cubren las obras con tela negra. Este evento documenta la recuperación de pinturas de Miró y Picasso por Malasia, ligadas al desfalco del fondo soberano 1MDB.

Las autoridades de Malasia presentaron este miércoles cuatro obras de arte de alto valor, entre ellas dos cuadros de Miró y Picasso, recuperadas tras ser vinculadas al desfalco de fondo soberano 1MDB, una trama de corrupción que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr.

En una rueda de prensa, los oficiales de la Comisión malasia de Anticorrupción exhibieron en la sede del organismo los cuadros, que incluyen las pinturas La amazona y los payasos (1961) de Pablo Picasso y Composición (1953) de Joan Miró.

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“Estas obras de arte no solo tienen valor comercial, sino que también constituyen símbolos históricos del mayor escándalo de corrupción del país, lo que debería servir de lección para las generaciones futuras”, declaró en una rueda de prensa el jefe de anticorrupción Azam Baki.

Las autoridades de Malasia recuperan obras de Picasso y Miró vinculadas al escándalo de corrupción del fondo 1MDB

Según las investigaciones policiales, el exprimer ministro malasio, Najib Razak, quien gobernó el país entre 2009 y 2018, y sus asociados desviaron a sus cuentas privadas 4.500 millones de dólares procedentes del brazo inversor del Estado malasio.

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El político, en prisión al ser culpado de numerosos delitos de corrupción, se apropió supuestamente de casi 565 millones de dólares del 1MDB, que creó en 2009 para atraer en principio inversión extranjera, según denunciaron en un trabajo conjunto el portal Sarawak Report y el diario The Wall Street Journal.

Najib, de 72 años y en prisión desde 2022, mantiene su inocencia y asegura que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí, mientras apunta a su asesor Jho Low, en paradero desconocido y buscado por la Justicia, como el cerebro de la trama.

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La Comisión malasia de Anticorrupción exhibe en Kuala Lumpur cuatro cuadros de alto valor incautados por su relación con el caso 1MDB

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del fondo, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, quienes en principio recibieron regalos con dinero del 1MDB.

Los cuatro cuadros presentados este miércoles, trasladados al país a mediados de abril y que también incluyen obras de los franceses Maurice Utrillo y Balthus, fueron adquiridos a través de la casa de subastas Sotheby’s con dinero desviado desde el fondo soberano, apuntó Baki.

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Las pinturas "La amazona y los payasos" de Picasso y "Composición" de Miró se encontraban entre los bienes obtenidos con dinero desviado del fondo soberano

Las obras fueron recuperadas gracias a la colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI y en unos días serán trasladadas a la Galería Nacional de Arte.

El jefe de anticorrupción precisó que aún trabajan para recuperar otras ocho obras de arte, entre ellas otra obra de Picasso y una de Salvador Dalí, con un valor total estimado en 1,7 millones de dólares.

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Conforme al recuento de las autoridades malasias, hasta la fecha han logrado recuperar casi el 75% de los fondos expoliados.

Fuente: EFE.

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Fotos: EFE/ EPA/ Fazry Ismail.

Video: EFE/ Fazry Ismail (imágenes); EFE/ Enrique Verdeguer Álvarez (edición y locución).

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