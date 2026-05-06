Cultura

El fenómeno Carrère: cómo un autor francés revolucionó la narrativa contemporánea

Autor clave de la literatura francesa contemporánea, construyó una obra que combina autobiografía, crónica y novela para explorar la intimidad, la historia y los límites de la condición humana

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El entorno familiar e intelectual de Carrère, influenciado por su madre Hélène Carrère d’Encausse, se refleja de forma recurrente en sus libros

Emmanuel Carrère es uno de los autores más influyentes de la literatura francesa actual, conocido por su aporte fundamental al género de la no ficción. Nació en 1957 en París, Francia. A lo largo de las décadas, construyó una obra que explora tanto la intimidad familiar como los grandes dramas de la historia europea.

Publicó numerosos libros en los que cruza la crónica, la autobiografía y la novela, creando un estilo único que atrapa a lectores de todo el mundo. Su recorrido abarca historias personales, biografías, eventos históricos y experimentos literarios que se convirtieron en referencias esenciales de la narrativa contemporánea.

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La especialista literaria Flavia Pittella compartió en Infobae en Vivo, impresiones y análisis directos de la obra de Carrère. El trabajo del escritor es frecuentemente publicado por la editorial Anagrama y conquistó a distintas generaciones de lectores tanto en Francia como en otros países.

De la herencia familiar al salto literario

Carrère creció en un entorno intelectual marcado por la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, primera mujer en ocupar un asiento permanente en la Academia de Letras de Francia y reconocida historiadora especialista en Rusia. La relación entre Emmanuel y su madre, así como la historia familiar, atraviesa buena parte de su obra.

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Entre sus libros destacados se encuentran Vidas ajenas, Limonov, El adversario, Una novela rusa y Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. La mirada sobre sus antecesores y la reconstrucción de la memoria personal son ejes que recorren títulos clave de su bibliografía.

Claves de la no ficción y el “híbrido Carrère”

“Cuando pensamos qué es la no ficción, se define más bien por lo que no es. No es periodismo, no es ensayo. Es un híbrido”. Desde su perspectiva, Carrère utiliza recursos de la ficción y de la crónica a partes iguales, resultando en una literatura de frontera.

El escritor exploro, por ejemplo, la vida de figuras históricas o de personajes reales como el poeta ruso Eduard Limonov y el novelista estadounidense Philip K. Dick. Pittella subrayó el valor de este abordaje a través de títulos como Limonov y Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, señalando cómo Carrère logra involucrarse en universos ajenos para construir narrativas profundas y complejas:

“En De vidas ajenas cuenta tres historias muy diferentes. Una de ellas es la del tsunami. Son historias mucho más de vidas ajenas, pero de amigos de él. Son mucho más caseras, más chiquitas”, afirmó Pittella, enfatizando el recorte intimista del autor.

Emmanuel Carrère_El adversario
Sus obras destacan por fusionar crónica, autobiografía y novela, marcando un estilo único en la narrativa actual y atrayendo lectores de todo el mundo

El adversario y la fascinación por los límites humanos

Uno de los textos más conocidos es El adversario. Trata el caso real de Jean-Claude Romand, quien durante 19 años mintió a su entorno haciéndose pasar por médico de la Organización Mundial de la Salud hasta que, ante el inminente descubrimiento de la verdad, asesinó a su familia y trató de suicidarse.

Pittella narró: “El adversario lo sabemos desde la contratapa: es la historia de Jean-Claude Roman. Que un día se levanta a la mañana, mata a la esposa, a los hijos, a los suegros; e intenta suicidarse, no lo logra”.

El libro desarrolla la relación epistolar entre Carrère y Romand, e indaga en la psicología del protagonista sin justificar las acciones. Sobre la elección del título y el significado, Pittella compartió: “El adversario es la palabra griega para demonio. La palabra adversario viene de una derivación del griego de la palabra diablo. Por eso se llama el adversario”.

Carrère recorre la mentira como motor, tema abordado en la literatura por otros autores y que aquí encuentra una investigación exhaustiva y sin atenuantes. Todo el proceso y el vínculo con el propio Romand resultaron objeto de controversia y debate público en Francia.

Biografías y autoficción en la obra de Carrère

Las biografías escritas por Carrère, como la de Philip K. Dick en Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, exploran la creatividad y los mundos interiores de figuras complejas. Pittella indicó: “Carrère se mete en la cabeza de Philip K. Dick y nos hace ver con esta frase que está sacada de un cuento de él, ‘yo estoy vivo y vosotros estáis muertos’, cómo piensa una cabeza tan creativa y cómo piensa una cabeza que puede imaginar un mundo distópico como el de Philip K. Dick”.

El abordaje de la vida de Dick despliega también un panorama de la ciencia ficción del siglo XX, mostrando vínculos entre las obsesiones personales del autor y los dilemas éticos y psicológicos de su época.

Emmanuel Carrère portada tapa libro
Emmanuel Carrère es considerado uno de los autores más influyentes de la literatura francesa contemporánea e innovador del género de no ficción Credit: Album / Archivo ABC / Isabel B. Permuy (Grosby)

Literatura y conflicto en la familia Carrère

La publicación de Una novela rusa y la exposición de la historia familiar profundizaron el conflicto entre Carrère y su madre. El autor defendió su necesidad de contar incluso aspectos comprometidos, lo que motivó reacciones adversas en el entorno familiar.

La traductora remarcó: “Cuando él, la madre le cuenta la historia de su padre, o sea, el abuelo, que es un colaboracionista nazi, Carrère le dice: ‘Lo tengo que escribir’. Y ella le dice: ‘No puedes escribir esto, porque me vas a matar a mí’.”

La tensión ética sobre el derecho del escritor a narrar historias propias y ajenas recorre lo esencial de su literatura. Las consecuencias personales de esas decisiones quedan plasmadas en varios pasajes de los libros de Carrère, así como en testimonios directos de su madre.

Koljoz: el homenaje definitivo a la madre

En su publicación más reciente, Koljoz, Carrère aborda la muerte de su madre en 2023 y, poco después, la de su padre. El libro disecciona la historia de la familia, los orígenes georgianos y rusos, y reconstruye episodios íntimos y públicos de una vida ligada a la historia del siglo XX.

“Cuenta cómo la madre lo perdonó. Pero no se queda en la madre y el padre, se va a los abuelos, a los bisabuelos, viaja, lo encuentra la guerra de Ucrania, se va a Ucrania. Cuenta partes de este libro desde el comienzo de la guerra de Ucrania”, detalló Pittella.

El texto comienza con el relato del velorio de Hélène Carrère d’Encausse, en el que interviene el presidente Emmanuel Macron. Explora la herencia, el duelo, el conflicto y la reconciliación en una narrativa que entrelaza lo personal y lo político.

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