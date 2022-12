El arte argentino ante una gran oportunidad de proyección internacional

Los artistas del país tendrán, en 2023, una ventana para llegar al mundo. Será cuando se realice la conferencia anual del Cimam, el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno, que traerá a directores y curadores de espacios culturales por tres días a participar de encuentros en el porteño Museo Moderno, que desde donde además se les propondrá una agenda por los diferentes rincones de la ciudad, que incluirá a fundaciones y galerías, para que conozcan a los creadores nacionales que sean de su interés, más allá de las artes plásticas.

Así lo comentó la directora del Moderno, Victoria Noorthoorn, en un encuentro con referentes del mundo artístico local a quienes invitó a trabajar para maximizar esta oportunidad que no suele presentarse en el país. En ese sentido, Noorthoorn llamó a los museos que no forman parte del Cimam a comunicarse, con el objetivo de crear una red que vaya más allá de la organización y que pueda atravesar a todos los eslabones culturales del país y no solo de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien se desconoce aún la cantidad de participantes del evento, ya que se realizará del 9 al 11 de noviembre de 2023, el Cimam está compuesto por 220 directivos de museos del planeta, por lo que se buscará proponer una agenda amplia y atractiva para atraer la mayor cantidad de concurrentes y, a su vez, otros podrán participar por streaming. En ese sentido, la organización nuclea a directores y curadores de 700 museos de 86 países.

Victoria Noorthoorn, directora del Museo Moderno

El Cimam fue fundado en 1961 en La Haya, y está conformado en un 54% por directores de museos de todo el mundo, en un 30% por curadores en jefe y en un 8% por curadores independientes. Afiliada al Consejo Internacional de Museos (ICOM), la organización celebra cada noviembre su conferencia anual donde se debaten los desafíos y prioridades de los museos.

“Trabajamos con artistas vivos”, sostuvo Noorthoorn, quien especificó que la convocatoria busca incluir tanto a los artistas consagrados a nivel nacional e internacional como también a aquellos que recién comienzan sus carreras, pero para eso llamó a “las galerías, museos y fundaciones a socializar sus ideas de programación para que haya diversidad”.

Te puede interesar: Linda Matalon y la energía de la memoria que vive en el grafito, la cera y el papel

En ese sentido, explicó que la idea es que durante los días en que se realizarán encuentros, exista un desdoblamiento de actividades. Por la mañana, en el Moderno, se cursaran los encuentros y debates, y luego desde el espacio se le dará una agenda de alrededor de 20 citas individualizada a cada participante, pero, aclaró, que solo se podrán llevar a cabo algunas de ellas por cuestiones lógicas de tiempo.

El Museo Moderno será la sede del encuentro (Guido Limardo)

Esta agenda personalizada se realizará a partir de un trabajo previo para conocer los intereses específicos de cada visitante, que pueden ser de género, ambientales, estéticos, etcétera, con el fin de realizar citas ya direccionadas a partir de la base de datos que se realice con la colaboración de las instituciones.

Así, sostuvo, durante el primer día recorrerán el Distrito de las Artes, en la zona sur de la Ciudad; en el segundo “el corredor de avenida del Libertador y alrededores” y en el tercero, se llevarán a cabo las citas pre-arregladas. Además, explicó que el objetivo es también “tentar” a los visitantes para que puedan extender su visita a conocer las escenas de otras provincias argentinas. “Esto significa posicionar a la Argentina en el mapa internacional con la ayuda de todos”, comentó Noorthoorn.

Por su parte, Enrique Avogadro, ministro de la cartera de cultura porteña, comentó que es una “oportunidad”, ya que “los profesionales de museos del mundo entero se van a movilizar aquí, a Buenos Aires, en un momento de enorme fertilidad del ecosistema artístico y cultural de la ciudad, que permite un trabajo personalizado con cada una de esas personas y desarrollar proyectos a futuro” y que confía “en las ondas expansivas que vengan después con las conexiones que se generen”.

Noorthoorn y Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa y miembro del CIMAM, sostuvo: “Con Proa participamos de Cimam desde hace muchos años y es un honor que Buenos Aires sea la próxima capital”. Y agregó que “salir votados y lograr que vengan para acá es una tarea difícil porque América Latina está poco representada” haciendo referencia a que el congreso, que ya ha recorrido 30 países, se realizó 31 veces en Europa, ocho en Asia, dos en Australia, nunca en África y cinco en la región, entre, México, Brasil, Cuba y Buenos Aires/Rosario.

Te puede interesar: El Moderno sumó 21 obras de la “efervescencia posterior a la crisis del 2001″ del arte argentino

Consultado por Infobae Cultura, Pablo de Sousa, director de la galería Aldo de Sousa y de Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, comentó: “El trabajo mancomunado entre todas las instituciones es clave. Es muy difícil pensar que esto no salga bien; hay tanto entusiasmo y tantas capacidades de las diferentes instituciones que le suma un montón al proyecto. El evento es una oportunidad desde el tema de la internacionalización. Por ejemplo, pensemos lo que pasó cuando se realizó Art Basel Cities en Buenos Aires y como hoy vemos a Gabriel Chaile triunfando en la Bienal de Venecia, y arrancó por ahí. Muchas veces en este sembrar, de mucho de trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones, surgen cosas a futuro que ni siquiera podemos imaginar”.

El evento se realizará del 9 al 11 de noviembre de 2023

Del encuentro, que se realizó en el café del museo, también participaron el ex director de Museos, Américo Castilla; Teresa Bulgheroni y Guadalupe Requena del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba); Germán Barraza, de Fundación Fortabat; Aníbal Jozami, director general, y Diana Wechsler, directora artística, de Bienalsur y Muntref; Gerardo Azcuy, principal sponsor de la conferencia; Jimena López, directora ejecutiva de Help Argentina, así como directivos de diferentes galerías y curadores.





Seguir leyendo