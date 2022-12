Ryuichi Sakamoto, en tratamiento por cáncer, anuncia concierto solo piano por streaming

El pianista y compositor japonés Ryuichi Sakamoto, ganador de un Oscar por la banda de sonido de la película "El último emperador", de Bernardo Bertolucci

El reconocido músico y compositor japonés Ryuichi Sakamoto, que lucha contra un cáncer en fase IV, dice que sigue en tratamiento, pero que ha perdido mucha fuerza física, lo que le impide celebrar conciertos al uso.

“Descubrí que tenía cáncer en junio de 2020. Desde entonces, no he hecho muchas actividades llamativas y todavía estoy en tratamiento”, explicó el pianista en un comunicado publicado este miércoles con motivo de un concierto “online” que celebrará este domingo 11 de diciembre.

En el comunicado, Sakamoto explica que el cáncer le ha quitado “mucha fuerza física”, por lo que es difícil actuar durante una hora u hora y media, sin embargo, “ha decidido intentarlo”.

El pianista, que sufrió un cáncer de garganta en 2014 del que logró recuperarse, confirmó a principios de 2021 que tenía un cáncer colorrectal que se habría extendido ahora a otros órganos en forma de metástasis.

Ryuichi Sakamoto anuncia un concierto de solo piano, que será emitido por streaming para todo el mundo el 11 de diciembre de 2022

“Ahora que tengo de nuevo cáncer a los 70 años, no sé cuántas veces podré ver la Luna llena en mi vida, pero mientras tanto deseo seguir componiendo hasta el último momento, al igual que hicieron Bach y Debussy, a los que tengo gran admiración”, dijo el pasado junio a la revista literaria Shincho.

El concierto de este domingo 11 podrá verse no solo en Japón, sino también en España, Portugal, Estados Unidos o Brasil, entre otros países, y las entradas, todavía disponibles, tienen un precio de 30 dólares (unos 28 euros).

El compositor, galardonado con un Óscar a la Mejor Banda Sonora Original por el filme El último emperador (The Last Emperor), se habría sometido a seis cirugías en el último año, incluyendo una de 20 horas para tratar de eliminar un tumor primario en el recto y otros varios que se habían producido por metástasis.

Ryuichi Sakamoto es un exquisito pianista y compositor, uno de los músicos japoneses más relevantes de la historia

Sakamoto es uno de los creadores japoneses más internacionales de su tiempo, con una obra compleja y que ha estado formada por varias etapas, desde su primer grupo de éxito, el experimental Yellow Magic Orchestra, hasta la creación de bandas sonoras.

En este apartado ha recibido numerosos premios y ha escrito algunas conocidas bandas sonoras del cine como “Merry Christmas Mr. Lawrence” (Feliz Navidad Mr Lawrence, 1983), “The Last Emperor” (El último emperador, 1987) o “The Revenant” (El renacido, 2015).





Fuente: EFE

