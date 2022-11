Murió Christine McVie, cantante y tecladista de Fleetwod Mac

Foto de archivo: Christine McVie actúa en el espectáculo MusiCares Persona del Año 2018 (REUTERS/Andrew Kelly)

La británica Christine McVie, vocalista y tecladista de la banda de rock Fleetwood Mac, murió este miércoles tras sufrir una “corta enfermedad”, anunció su familia en un comunicado.

La artista, que se retiró en 1998 pero volvió a unirse al grupo en 2014, falleció “en paz” en un hospital esta mañana acompañada de sus allegados, según la nota publicada en su página oficial de Facebook.

Sus compañeros de Fleetwood Mac expresaron su dolor por la muerte de McVie, compositora de éxitos como “Little Lies”, “Everywhere” y “Don’t Stop”.

“No hay palabras para describir nuestra tristeza” tras la muerte de una artista “verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida”, afirmó la banda en Twitter. “Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella”, continúa el comunicado.

De izquierda a derecha: John McVie, Mick Fleetwood, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks (Foto de Michael Putland/Getty Images)

El grupo, formado en Londres en 1967 por el vocalista y guitarrista Peter Green, el pianista y vocalista Jeremy Spencer, el baterista Mick Fleetwood y el bajista Bob Brunning, expresó su agradecimiento por los “fantásticos recuerdos” que ha dejado tras de sí McVie.

Nacida bajo el nombre de Christine Perfect, la artista cambió su apellido al casarse con el bajista John McVie, que se unió a Fleetwood Mac tras haber pasado por el grupo John Mayall and the Bluesbreakers.

McVie era una presencia y una personalidad constantes en una banda conocida por sus frecuentes cambios de formación y sus personalidades volátiles, especialmente las de sus compañeros cantautores Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.

Christine McVie (REUTERS/Mike Segar)

Fleetwood Mac comenzó como una banda de blues londinense en la década de 1960, y evolucionó hasta convertirse en uno de los creadores definitorios del pop-rock californiano de la década de 1970, con los talentos combinados de McVie, Nicks y Buckingham anclados por la sección rítmica del fundador Mick Fleetwood a la batería y John McVie al bajo.

Durante sus años de mayor actividad comercial, de 1975 a 1980, la banda vendió decenas de millones de discos y fue una fuente continua de fascinación para los fans, ya que transformaba las batallas personales en canciones melódicas y convincentes. La propia McVie había estado casada con John McVie, y su ruptura -junto con la de Nicks y Buckingham- quedó célebremente documentada en el lanzamiento de 1977 de “Rumours”, uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Fleetwood Mac ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Entre los muchos otros singles de éxito del grupo figuran “Dreams” de Nicks, “Go Your Own Way” de Buckingham y “Little Lies” de McVie. Una de las obras más queridas de McVie, la reflexiva balada “Songbird”, fue un escaparate para ella en concierto y versionada por Willie Nelson, entre otros.

Los miembros de la banda Fleetwood Mac aparecen en el podio después de ser admitidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. De izquierda a derecha, John McVie, Mick Fleetwood, Christine McVie, Stevie Nicks, Peter Green y Lindsey Buckingham

McVie, nacida Christine Perfect en Bouth, Lancashire, tocaba el piano desde niña, pero dejó de lado su formación clásica cuando escuchó los primeros discos de rock de Fats Domino y otros.

Mientras estudiaba en la Moseley School of Art, se hizo amiga de varios miembros de la emergente escena del blues británico y, a los 20 años, se unió a la banda Chicken Shack como cantante y pianista. Entre las bandas rivales que admiraba estaba Fleetwood Mac, que entonces contaba con el talento del guitarrista de blues Peter Green junto con la sección rítmica de Fleetwood y McVie. En 1970, se unió al grupo y se casó con John McVie.

Pocas bandas triunfaron tanto como Fleetwood Mac, en contra de tan largos pronósticos. Green fue uno de los muchos intérpretes que abandonaron el grupo, y en varias ocasiones Fleetwood Mac pareció estar a punto de terminar, o de desvanecerse. Más recientemente, Buckingham fue expulsado, sustituido en las giras por Mike Campbell y Neil Finn. La propia McVie se marchó durante años, para volver definitivamente en 2014.

Con información de EFE y AP

