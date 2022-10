Arteba da sus primeros (y tímidos) pasos en el universo NFT

Aura VTV, que se encuentra en la sección Utopía, es la primera galeria de arteba en llevar NFT (Foto: Ariel Torres)

Durante la pandemia aún en las puertas del mundo, el espacio de lo digital en la vida cotidiana, las relaciones y la manera de consumir cultura tuvo innovaciones históricas, y allí, se visibilizó con fuerza el trabajo de muchísimos artistas digitales y sobre todo a partir del boom del NFT, que comenzó a ser parte de la conversación.

Con el regreso de las ferias presenciales en 2021, el universo NFT comenzó a ocupar espacios destacados, en algunos a casos partir del ingreso de artistas digitales al portfolio de las galerías tradicionales, en otros con la aparición de nuevos intermediarios como los espacios virtuales, aunque sin importar el lugar donde se desarrollase el encuentro había algo en común, una necesidad de profundizar en los diferentes aspectos del fenómeno.

El año pasado, durante la edición 30 aniversario de arteba esta tecnología todavía no había ingresado dentro del ecosistema expositivo, quizá debido al poco tiempo entre su explosión y el armado de un evento que se hizo contrareloj debido a las repercuciones del Covid-19, pero en esta nueva oportunidad comienza a aparecer, aunque tímidamente. ¿Por qué?

En ese sentido, entre los más de 70 galerías y proyectos artísticos participantes solo una tendrá una propuesta NFT, aunque desde la Fundación arteba, organizadora del encuentro, se proponen una serie de encuentros relacionados al tema, con el objetivo de difundir y generar acercamientos a futuro.

Una obra en NFT en pantalla 1:1 y dos blacklight (Foto: Juan Batalla)

Durante las tres jornadas, se realizarán charlas con diferentes temáticas e interlocutores que abordarán el tema desde distintas perspectivas. La historiadora, curadora e investigadora Jimena Ferreiro Pella fue seleccionada por la Fundación para coordinar estos encuentros bajo el nombre Ciclo Movado Arte y Cultura Digital. Explorando el abismo (Ver detalle abajo).

Ferreiro Pella explicó a Infobae Cultura que el objetivo de las charlas es buscar “formular esas preguntas que tienen que ver con este diferencial de la experiencia, esta formulación de un modo de emergente cultural, o no; pensar entre los distintos campos del arte y volver entonces a arrojar algunos interrogantes sobre definiciones, conceptualización, materialidad, circulación, criterios de validación y de legitimación. Y sobre todo en el contexto de una feria y frente algunos proyectos que sienten una amenaza potencial, pero sobre todo en virtud más bien de un desconocimiento”.

Con respecto a la poca participación de las galerías en la actual edición, comentó: “Nuestro sistema del arte es pequeño y le cuesta un montón crecer, le cuesta un montón consolidarse, tanto como al país. Entonces sí, ahí hay quienes se preguntan por este mundo del NFT y observan en este momento un flujo de dinero que no se ve tal vez como tan masivamente; ahí hay como una pregunta sobre el excedente, sobre cómo vender, algo netamente financiero. Por otro lado, hay un sistema más convencional que no va a poder transformarse, ni va a querer, y entonces, hasta tanto entiendan por propia experiencia qué es y que no es que van a desaparecer habrá muchas dudas. Y no todos los proyectos deben reconvertirse, pero eso va a ser un momento de balance como en cualquier ecosistema. Y también está el temor de la enorme retracción económica”.

Francisco Galán y Esteban Xul Jan, ambos de Aura VTV, junto a Franco Pialoff y staff (Foto: Ariel Torres)

El único proyecto que tendrá al NFT como centro es Aura VTV, que se encuentra en la sección Utopía, sector donde, entre otros, se localizan los espacios experimentales de comercialización. En ese sentido, AURA VTV es un proyecto que ensambla a AURA, que originalmente era solo una plataforma que permitía mintear obras, con VTV, que brinda el costado tecnológico. Allí se presenta un Solo Show de Franco Palioff, artista argentino radicado en Berlín, ingeniero nuclear recibido en el Instituto Balseiro que aplica parte de su formación académica a objetos robóticos interactivos e instalaciones inteligentes con una poética centrada en la evolución de la humanidad.

“Nos interesa encontrar una forma de adoptar el NFT a la mirada del coleccionista que va a arteba y que consume un óleo y que ahora al enterarse que está disponible obras en NFT se pregunte qué es eso y ahí comience un diálogo. Entonces se da una dinámica más educativa que de un proceso de compra de arte de alguien que ya sabe qué va a ver y qué va a comprar. Estas primeras ediciones del NFT metiéndose en estos espacios es un poco más tratar de conocer de qué se trata, cómo se consume, cómo se muestra, la objetualización del NFT o cómo volverlo objeto o algo físico para que pueda comprarse y colgarse en una casa a la manera de óleo”, explicó Francisco Galán en una charla de la que participó Esteban Xul Jan, ambos de Aura VTV, y Franco Pialoff.

Los directores consideran que “si bien hay una adopción bastante grande en Argentina de la blockchain, está más ligada al trading o a una cuestión más de comercialización” y que en desde hace mucho tiempo, en el caso de “los NFT’s, “hay algunos proyectos de coleccionables y empieza a haber algunos coleccionistas, como también surgieron colectivos de arte digital”. “Sí hay una gran producción de obra digital más ligada al video arte o a la video performance”, dicen.

Dos carteras diseñadas por Pialoff (Foto: Ariel Torres)

Xul Jan explicó que esta búsqueda por “introducir el arte digital en un marco exhibitorio convencional o tradicional como arteba” ya tuvo pasos previos, como la participación en la feria San Pablo Arte y en la feria Mapa, como también durante Nodo, el circuito organizado por Meridiano, la cámara que aúna a más de 60 espacios expositivos.

“En esta clave queremos mostrar la versatilidad que puede tener la obra digital en un marco de exhibición físico, no virtual. Estuvimos acercándonos y estudiando la obra de Franco y vimos allí una potencia enorme para mostrar justamente un abanico muy heterogéneo de posibilidades”, agregó.

El nombre del stand es Kavro, que hace referencia a un avatar, creación de Pialoff, que consta de “una estructura que tiene cinco pantallas, que tienen parte del cuerpo que están renderizadas, esculpidas todo en 3D en alta definición y diferentes partes robóticas”, y que es “la presentación del personaje principal de un juego” que está desarrollando. O sea, a futuro, el avatar podrá ser parte de su propio mundo virtual.

Pialoff junto a Kavro, el avatar robótico que será parte de su propio videojuego (Foto: Ariel Torres)

Pero el espacio no solo presenta obras digitales, sino también un abanico de la producción de Pialoff, que va del óleo, a la acuarela, pasando por esculturas de resina de impresión 3D, carteras, wearables, un print de un render de una obra digital intervenido a mano con acrílico, backlights y NFT’s expuestos en pantallas 1:1 de 2K y pantallas recuperadas “de cibers de los 2000″ para “transformarlas en reproductores de NFT, como una vertical que busca un poco revisar el formato de muestra de arte digital jugando con esta idea de reciclaje de tecnología”.

“Trajimos unas pantallas cuadradas de China, que son una rareza, algo muy nuevo, ya que muchos artistas digitales componen para el celular o para la computadora en formato 4:4 ó 1:1, pero eso no tenía mucha traducción posible a lo físico”, dijó Galán. Y Xul Jan agregó: “En ese sentido se abre un poco la discusión acerca del formato y el soporte, el formato de la obra digital en las dimensiones y cómo se compone. El avatar es algo phygital, un híbrido, es una obra digital y física a la vez, queremos diluir esa dicotomía”.

Por su parte, Pablo de Sousa, director de la Galería Aldo De Sousa, co-fundador artbag (compañía de soluciones blockchain y NFTs) y presidente de Meridiano, sostuvo que el crecimiento del NFT dentro del marco de arteba “es algo que va a suceder poco a poco”: “No son muchos los artistas que trabajan en el mundo de lo digital, y por otro lado hay una falta de representatividad de estos artistas en el mundo de las galerías”, dijo a Infobae Cultura.

Pablo de Sousa, director de la Galería Aldo De Sousa, co-fundador artbag (compañía de soluciones blockchain y NFTs) y presidente de Meridiano

“El fenómeno del NFT se hizo solo, no necesitó de la intermediación de los espacios tradicionales, y además creció muy rápido. Arteba es una feria de galerías físicas, y si bien hay galerías que ya están trabajando, me parece que es el tema de la educación lo que hay que dar hoy. Por eso, se organizó el primer foro Arte en código NFT”, que coorganizaron entre el Fondo Nacional de las Artes junto a Meridiano y la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, durante septiembre pasado.

“Este foro fue un paso para que se entienda bien de qué se trata. Creo que todavía no se terminó de entender que es una herramienta más. La mayoría de la gente no tiene todavía una relación con lo virtual, seguimos más en contacto con lo físico y ese paso es una construcción que se da con el tiempo. Si lo pensamos desde lo comercial, creo que el ejemplo de la fotografía puede ser análogo. Las fotos existen hace más de un siglo, pero recién a partir del 2000 comenzó a tener un mercado. No tengo dudas de que en la edición del año que viene seguro habrá muchas más galerías involucradas”, concluyó de Sousa.

Para la curadora Ferreiro Pella además de la cuestión del desconocimiento hay otro factor para nada menor que tiene un peso en que el formato no haya crecido como en otras partes del mundo: la cuestión del acceso tecnológico.

La historiadora, curadora e investigadora Jimena Ferreiro Pella coordina en arteba las actividades relacionadas con arte digital y NFT

“Sumado a la educación, lo que también sucede es que nuestro país tiene un umbral tecnológico bajísimo. Vengo de México que, al estar al lado de Estados Unidos, tiene un umbral de tecnología muy amplio. Tener acceso a esos recursos también es un condicionante y, por otro lado, también es cierto que somos una cultura bastante apegada a experiencias más tradicionales”, dijo.

En esa misma línea se encuentran los directores de Aura VTV, pero, a su vez, consideran que este dificultad para acceder a la tecnología standard tiene también su cuota de desafío.

“El NFT’s es una tecnología cuyo desarrollo todavía está en pañales, va a tardar ese músculo en ir extendiéndose e integrándose, por eso entendemos que sembrar algunas semillas en un espacio como arteba es una aventura porque hay que defender el arte digital”, resumió Galán. Y agregó: “Los NFT’s en Estados Unidos, en Asia o en Europa quizás tiene otro auge y otras posibilidades de ser manifestado en el espacio en relación a la diversidad tecnológica que hay, a las posibilidades que existen. Acá no podés ir a la esquina a comprarte un screen 4:5 de 19 pulgadas, todavía falta bastante en ese campo como para que en el imaginario colectivo sea posible hacer eso. Por eso, además de las pantallas chinas, hacemos esta recuperación de pantallas de cibers, porque eso es un poco también lo que venimos a cuestionar. ¿Cuánto hay que ajustarse a los formatos genéricos que ofrecen algunas marcas de screening?, ¿cuánto podemos trastocar para seguir profundizando para encontrar otras maneras que se ajusten las necesidades del artista?”.

Escultura impresa en resina (Foto: Ariel Torres)

Ciclo Movado Arte y Cultura Digital. Explorando el abismo - Lugar: Auditorio / Pabellón B

Viernes 7 de octubre, a las 16h

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Manual para entender los NFTs. Oradores: Tania Puente (curadora e investigadora, Ciudad de México), Daniel Abate (director de estrategias de carreras para artistas en Enigma.art) y Joaquín Aras (artista y realizador audiovisual)

“Es como un manual de introducción: cómo, dónde, cuándo, como el ABC para los recién llegados y siempre con pluralidad de voces, de recorridos y de enunciaciones. Como curadora, en todas las charlas, intenté pensar un balance. Que hubiera alguien del lado de la comercialización, alguien que mire el fenómeno con conocimiento, pero un poquito más de afuera, y otra persona que piense las prácticas o esas poéticas con la presencia de artistas”, comenta Jimena Ferreira.

“Se va a hablar de la genealogía de la web, porque ahí hay un aspecto que a mí, por el oficio de historiadora del arte y la relación con los archivos, me parece interesante, como los niveles de autentificación que supone el NFT, como la circulación masiva y cómo estas instancias ordenadoras en el caos de contenidos que puede ser internet se homologan. También se tocará la cultura digital, que excede al fenómeno o que lo incluye”.

Sábado 8 de octubre, a las 16h

Construir el futuro de las artes visuales. Trabajo interdisciplinario, cruces de lenguajes y nuevos criterios de validación. Oradores: Violeta Quesada (directora de Meridiano, Cámara Argentina de Galerías), Federico Curutchet (desarrollo de las estrategias artísticas y comerciales de artbag), Abril Carissimo/Bbywacha (artista visual y digital. Forma parte del colectivo antirracista Identidad Marrón) y Lucrecia Leguizamón (directora de Relaciones con Creadores y Marcas en Qurable).

“El encuentro del sábado es principalmente sobre criterios circulación y legitimación. Y entonces ahí es cómo pensar más las instancias de mediación, la reorganización de roles y funciones, si efectivamente esto es así, si es análogo pensar esos lugares, y la permanencia del sistema del arte que conocemos ahora”.

Domingo 9 de octubre, a las 16h

Nuevas economías del arte. Utopía, Anarco-capitalismo, cultura narcótica y futuridad. Oradores: Jazmín Adler (historiadora del arte, curadora e investigadora especializada en las convergencias del arte y las tecnologías), Hernán Borisonik (doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet) y Syd Krochmalny (artista y escritor, director de la galería Barro en New York)

“El domingo es la más teórica, la mesa está compuesta por académicos y académicas. Se pensará sobre las nuevas economías, qué sucedió en la pandemia y como tras el Boom hay una cultura medio narcótica también. La pregunta sobre el futuro, y pensar ciertas predicciones”.

