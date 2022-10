Charly García, el artista plástico, irrumpe en arteba con sus salvajes imágenes

El público que visite arteba, entre el viernes y el domingo, podrá ver y adquirir obra de Charly García

Entre los más de 400 artistas que estarán participando de arteba 2022 este fin de semana en Costa Salguero, hay uno en particular que sus fans no se querrán perder. La Galería Popa del barrio de La Boca mostrará en su cabina varias obras de Carlos Alberto García Moreno, conocido popularmente como Charly García, bajo su faceta menos visitada: la de artista plástico. El talentoso compositor, que no confirmó si aparecerá por la feria, compartirá espacio con los proyectos más experimentales que reúne este evento en el sector Utopia.

“Mecha nos develó la magnífica obra de Charly, que fue increíblemente generoso en aceptar nuestra invitación, porque aunque es un gran músico, él sabe que acá en la feria es un artista emergente”, le dice a Infobae Cultura uno de los responsables de Popa, Marcelo Bosco, quien tiene un vínculo de amistad con García y su pareja desde hace años. El galerista y director publicitario, que previamente manejó con su socio Jo Johannes el bar Kim y Novak –un referente de la noche porteña a principios de los 2000–, define a su espacio como “una galería relacional, donde es más importante la relación que genera entre las personas la obra expuesta que la mera contemplación o su venta”.

“Como pintor, García representa un movimiento artístico que en nuestro país casi no tuvo repercusión, el art brut”, define en el catálogo de la galería para arteba el filósofo Dani Mundo. El término fue acuñado por el pintor y escultor francés Jean Dubuffet para nombrar las creaciones de personas sin formación artística y al margen de toda tradición pictórica, como niños o pacientes psiquiátricos. “Las imágenes salvajes que atentan contra los contornos y los significados claros que pinta Charly recuerdan imágenes de sujetos esquizofrénicos, que desde hace unas décadas vienen considerándose obras de arte como cualquier otra. Pero la pintura de Charly, como también su obra musical desde los años 90, es una pintura para la que el color, el rayón y la mancha bastan”, describe el texto.

Entre las piezas que se presentan en arteba hay dibujos e intervenciones plásticas sobre cuadernos, partituras musicales y libros de fotografía, como también algunas letras y anotaciones con fibrones rojos y negros que descubren algo más que el propio trazo. “Estos trabajos son en cierto modo una autoterapia, Charly traslada sin mediación su inconsciente a distintas superficies y se dibuja en circunstancias especiales”, le dice Bosco a Infobae Cultura. Uno de estos ejemplos es un dibujo con fibrones y témpera que lleva como leyenda “Worlwide jump indoor in a city”, que evoca su famosa caída a la pileta, pero en el que de modo más críptico anota: “17= acierto ileso / 25= acierto + o - y me quiebro hueso / 55= quedo convertido en un unicelular”.

No es la primera vez que el autor de Clics modernos da a conocer su veta visual. Ya las ilustraciones de Say No More estaban atribuidas a su persona, y en su último disco (Random, de 2017) diseñó el arte de tapa, una tarea que volvió a hacer para la contratapa del disco de Roberto Pettinato, Pettinato plays García, de 2020. Sin embargo, su colección de pinturas e intervenciones plásticas recién comienza a mostrarse. “Charly es un artista plástico en todo sentido, es una persona que además hace puesta en escena y es un director de arte”, dice Bosco. Por estos días también se puede visitar en la Biblioteca Nacional la muestra Infieles. De escritores que pintan o pintores que escriben, en la que algunas piezas suyas comparten lugar con obras de León Ferrari, César Aira, Dani Umpi y Osvaldo Lamborghini, entre otros.

La Galería Popa estará presentando en arteba una propuesta en conjunto con la fundación MakeArtNotWar.org, con la que trabaja a la par siguiendo un modelo de intercambio sinérgico. Con la intención de hacer foco en Hispanoamérica, la galería creó vínculos entre la comunidad latina que reside en Los Ángeles y en Nueva York con artistas locales. La selección incluye a los argentinos Atilio Pernisco y Mariano Cinat, que residen en esas ciudades respectivamente, al mexicano Felix D´eon y al artista chileno Víctor Castillo. El joven ilustrador y ceramista Emmanuel Alfonso y el reconocido artista Héctor Meana también serán parte del espacio, donde además se montará la obra/instalación feedback del dúo artístico Laserinks (Alejo Lopatin + Felix Larreta) coordinados por Florencia Zaballa.

*POPA Galería estará en el Stand C23 UTOPIA de arteba, en el Centro Costa Salguero (pabellones 1, 2, 3 y 4) en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, del 7 al 9 de octubre de 12 a 20hs.

