Estos son los 16 ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística

Premio Nacional a la Trayectoria Artística

El Premio Nacional a la Trayectoria Artística del Salón Nacional de Artes Visuales reconoce a artistas de relevante trayectoria, mayores de 60 años al momento de la presentación, que hayan contribuido con aportes decisivos al arte de este país. Los artistas ganadores reciben una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas y ceden, en donación al Estado nacional, una obra significativa de su producción. Las obras donadas integrarán el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). El jurado del Premio Nacional a la Trayectoria Artística del 110.º Salón Nacional de Artes Visuales dio a conocer los nombres de las dieciséis personas que obtuvieron el galardón este año.

“Se trata de una política pública que es posible gracias al esfuerzo colectivo de una comunidad que garantiza a sus artistas una nueva plataforma de trabajo y reflexión sobre su propia práctica artística. Este empeño colectivo se justifica por el papel que cumplen los artistas al releer nuestra historia e imaginar otros mundos y futuros posibles que expresan la pluralidad de voces de nuestra Nación”, precisa Feda Baeza, directora del Palais de Glace.

Debido a las circunstancias de la pandemia por COVID-19, que unificó las ediciones 109.ª y 110.ª en dos años (2020/21), en esta ocasión, y de manera excepcional, se otorgaron dieciséis premios (ocho más que en el certamen anterior).

Obtuvieron el Premio Nacional a la Trayectoria Artística los siguientes artistas:

- Tulio de Sagastizábal (CABA).

- Claudia Del Río (Santa Fe).

- Andrés Dorigo (Santa Fe).

- Cristina Fraire (CABA).

- Ana Gallardo (CABA).

- Mónica Giron (Río Negro).

- David Lamelas (CABA).

- Blanca Machuca (Tucumán).

- Eduardo Médici (Provincia de Buenos Aires).

- Lucía Pacenza (CABA).

- Julio Pantoja (Tucumán).

- Cristina Piffer (Provincia de Buenos Aires).

- Marcelo Pombo (CABA).

- Enrique Salvatierra (Catamarca).

- Cristina Schiavi (CABA).

- Juan Travnik (CABA).

En cumplimiento del Artículo 9.º del Reglamento del certamen (“Los y las artistas seleccionados por el jurado para recibir el Premio Nacional a la Trayectoria Artística deberán ofrecer en donación al MINISTERIO DE CULTURA hasta CINCO (5) obras relevantes de su producción, una de las cuales será elegida por el jurado”), integrarán el patrimonio del MNBA los siguientes trabajos:

- Sin título (2008-2013), de Claudia Del Río.

- Doble cruz del sur (2009), de Tulio de Sagastizábal.

- Paisaje (2022), de Andrés Dorigo.

- Cosmogonía 2, del ensayo La vida austera (2022), de Cristina Fraire.

- Material descartable (2000), de Ana Gallardo.

- Ajuar para un conquistador, pullover y medias para ñandú (1993), de Mónica Giron.

- El dictador (1977), de David Lamelas.

- El abrazo (2020), de Blanca Machuca.

- La lección (2017), de a (1995), de Eduardo Médici.

- Columna R2 (2017) de Lucía Pacenza.

- Demetria, de la serie Las madres del monte (2007), de Julio Pantoja.

- Doscientos pesos fuertes (2011), de Cristina Piffer.

- Sin título (1995), de Marcelo Pombo.

- Cuadro N.º XVII, de la serie Cartas a mi padre (2010), de Enrique Salvatierra.

- Cíclope (2001), de Cristina Schiavi.

- Malvinas. Retratos y paisajes de guerra (1994-2007), de Juan Travnik.

El Jurado que otorgó las distinciones estuvo integrado por Mag De Santo, Marcelo Del Hoyo, Andrés Duprat, Marcela López Sastre, Mariana Marchesi, María Cecilia Teruel y Viviana Usubiaga

El Salón Nacional de Artes Visuales es un certamen que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911. En esta edición se duplicaron los Premios Adquisición y a la Trayectoria Artística, se incorporó una nueva categoría artística (Espacio No Disciplinario), debuta una nueva estructura de Jurados, y entró en vigencia un cupo del 5% de participación de personas no binarias y travestis-trans en todas las etapas del certamen; además, se garantiza un porcentaje no menor al 50% de participación femenina, un piso de 50% de participación de personas que residen fuera de la Ciudad de Buenos Aires en todas las instancias del Salón Nacional de Artes Visuales, y la cobertura del costo del transporte de obras seleccionadas de artistas que vivan más allá del AMBA .

Organizado por la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y el Palacio Nacional de las Artes-Palais de Glace, la edición 2022 afianza el carácter federal, accesible, diverso e inclusivo de este centenario evento artístico.

