NODO: cómo fueron los 3 días de las galerías arte y los desafíos por venir

Tobías Dirty habla mediante un micrófono modulador de voz mientras camina entre las obras de Contractura, la muestra que inauguró junto a piezas de Norberto Gómez en Isla Flotante, durante los tres días que duró la primera y exitosa edición de NODO, la invitación de 60 galerías de arte porteñas para recorrer sus muestras y que salpimentaron con múltiples actividades.

Al artista lo siguen un grupo de coleccionistas y visitantes en la galería que formó parte de uno de los tres circuitos propuestos por Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, desde donde se organizó el encuentro. El contraste entre las obras y la manera en que el guía reflexiona e improvisa sobre ellas, con una vociferación simil al de Alvin y las Ardillas, es algo surrealista, un poco como la obra de Dirty en sí.

"Contractura", en Isla Flotante, una de las muestras que inauguró al calor de NODO

Contractura se mueve entre las armas de Gómez, fallecido el año pasado, que remiten a la tortura con cierto corte medieval exacerbado, muy Games of Thrones, The Witcher o esa estética neo gore que tienen hoy muchos videjuegos de época, con esculturas que reminte a frisos arrancados de algún sitio arqueológico al estilo British Museum entre neo clásicos e irreverentes y una serie de piezas del mismo Dirty, que juegan con los paranormal, la alquimia, una mesa puzzle, un caldero y otra con escobas que habitan en una realidad alternativa que desafía la gravedad, una especie de upsidedown de Stranger Things si se quiere, que en vez de barrer bajo la alfombra dejan todo a la vista, porque el horror, muchas vecez, no se puede ocultar o es evidente para quien quiera observar.

Para muestra alcanza un botón, dice el lugar común. Aunque en el caso de NODO como experiencia social, la frase no hace justicia a lo que sucedió entre el jueves y el sábado. Por un lado, porque los espacios no solo presentaron propuestas muy diversas, que recorrieron manifestaciones artísticas diversas, de la pintura -con sus muchas representaciones- a conciertos de piano, DJs, lecturas, tirada de cartas del tarot a charlas de NFT, por nombrar algunas.

De "Relatos de lo In-visible", de María Florencia Sánchez Aquino y Nayla Solange Portas, en Pabellón 4; "Algo(de)ritmos, instrumentos, mutaciones", de Alicia Herrero, en Herlitzka + Faria, y "Las lunas siamesas iluminaron mi sueño", de Amparo Viau, en Galería Grasa

La diversidad, se sabe, permite tantos tipos de acercamiento como subjetividades, pero esto es en sí una propiedad relativa a cualquier expresión artística. Por lo que una de las grandes ventajas que propuso la actividad fue no solo la coordinación de recorridos posibles, incluso algunos coordinados por The Art Break o desde la Ciudad, sino que la apertura de, por ejemplo, un sábado puso a las galerías en “plan de fin de semana”, algo que generalmente no sucede, y por ende potenció la cantidad de visitantes e interesados, más allá de los connaisseurs del ambiente.

Así, visitantes interesados en el arte que suelen girar su agenda hacia museos pudieron dar un vistazo in situ a mucho de lo contemporáneo sin la necesidad de una mediación institucionalizada. Los números oficiales son difíciles de determinar, se harán estimaciones, pero, como comenta Pablo de Sousa, director de Meridiano, “sin dudas fue la mayor afluencia de público en las galerías desde la reapertura” tras la pandemia.

Una selección de imágenes de Nodo

“El balance es muy positivo, NODO tuvo una repercusión que superó ampliamente nuestras expectativas tanto en público como en ventas. Si bien es temprano para calcular cuántas personas pasaron por los tres circuitos sin dudas fue la mayor afluencia de público en las galerías desde la reapertura. Es momento de análisis y de escucha para sacar conclusiones más concretas, pero estamos muy felices con muy buenos comentarios del público y de las galerías. Ya tenemos la cabeza en la próxima edición”, comentó a Infobae Cultura.

En ese mismo espíritu se encontraron muchos de los galeristas con los que este medio dialogó, como Leopol Mones Cazon, de Isla Flotante: “Movidas como NODO y el trabajo que se hace desde Meridiano tienen que ver con hacer una lectura precisa de la situación y poder proponer herramientas, proyectos que permitan ampliar públicos, audiencias y generar sobre todo más cantidad de hitos a lo largo del año donde nos conectemos con profundidad con el mercado, con museos, con instituciones, con curadores, porque en general lo que sucedió siempre en Argentina, en Buenos Aires particularmente, es que el único momento de contacto, el único momento de activación fue a la feria arteba, que es una magnífica feria y que de hecho durante y después de la pandemia estuvo activa y nos ayudó a participar en ferias del exterior, de acá y de la región”.

De la muestra de Romina Ressia (@delinfinito)

Por su parte, Julián Mizrahi, director de Galeria Del Infinito, donde se desarrolla Cultivar flores, la primera muestra pictórica de la reconocida fotógrafa Romina Ressia, sostuvo que “NODO es un puntapié inicial, primero para Meridiano como agente nucleador de las galerías” y “para mucho de lo que va a venir más adelante”. “Somos todas galerías argentinas que nos cuesta ya mantenerlas abiertas, organizar esto, incluir galerías del interior, y tener el apoyo de un montón de gente, no hace darnos cuenta de que acá hay algo interesante y de que la unión hace la fuerza y está demostrado en NODO que fue un éxito total”.

Por su parte, Mariela Mayorga de Smart Gallery, que presenta Muestra Número Doce de Natalia Cacchiarelli, comentó que “la gente llegaba con su circuito armado o venía de una galería vecina” y si no se le “decía que podían visitar en la zona” y que “todo el tiempo círculo público, no hubo baches entre las 15 y las 20 por el movimiento era permanente”. Y agregó: “Desde la organización, comunicar que teníamos abierta la galería un día que no es habitual gestionó que que se moviera mucho la gente. El resultado final fue impecable, me parece que nos pusimos al hombro el tema de que esto tiene que funcionar y que teníamos que trabajar como equipo para llegar a la gente, acercar el arte y que lo puedan vivir desde un lado de que no se necesita ser un experto o tener grandes conocimientos. Sino que se puedan acercar, disfrutar, preguntar e investigar”.

Las esculturas performativas "Arco reflejo" de Sofía Durrieu en Benzacar; de “Amatorio,” de El Pelele en Sendrós, y "Muestra Número Doce", de Natalia Cacchiarelli, en Smart Gallery

NODO también presentó obras de 12 galerías de Córdoba, Santa Fe y Tucumán como Ankara, Crudo, Diego Obligado, eSTUDIO G, Fulana, Gabelich, Luogo, The White Lodge y Vía Margutta, entre otras, en la Colección Amalita y por su parte la bonaerense María Casado Home Gallery se acercó a través de una galería itinerante montada en un camión.

“Lo de María Casado me pareció súper original. Había una exposición dentro de un camión de Delmiro Méndez, que es la empresa de transporte de obras de arte más relevante de Argentina y con el que cualquier coleccionista e institución seria suele trabajar, justo enfrente de Chuí, uno de los restaurantes de moda del momento, y cerca de la galería Benzacar. Entonces me pareció muy acertada la decisión de estar como en frente del restaurante y en este camión abierto porque se juntaba mucha gente que no necesariamente era parte del circuito de las galerías, sino que pasaba, le llamaba la atención y entraban”, comentó Soledad Campos, coordinadora de comunicación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

María Casado presentó a sus artistas dentro de un camión

Sin cifras oficiales sobre cómo la pandemia afectó a las galerías de arte y a la ventas, se desprende por charlas con los directores de los espacios que el escenario fue y es bastante complicado, sobre todo para aquellas con lugares alquilados y las que no pudieron aún dar el salto al escenario de ferias internacionales, lo que tampoco significa una solución inmediata, ya que son muchos casos los que siquiera pueden recuperar la inversión realizada por pago de stand y traslados de obra, etcétera, hasta no consolidar su nombre y artistas, situación que solo se logra con una continuidad de presencias.

NODO ingresó en una lógica de expandir en el tiempo los momentos de encuentros con el público, más allá de otros eventos como el arteba o las Gallery Nights e incluso Panorama, que se desarrolló en 2020. La pregunta más sencilla es, más allá de este muy buen inicio, cómo convertir al evento en un hito, en una marca que se sostenga en el tiempo y que no necesite presentación, y quizá la respuesta esté relacionada a mantener su realización en el tiempo. Esta posibilida abre una situación, a priori, favorable para las galerías, ya que le otorga una herramienta para reinventar la manera de acercarse al público y a la vez generar un diferencial con respecto a otros encuentros.

Es que las galerías, en épocas de turbulencias económicas y con un mercado más bien chico como el argentino, se encuentran ante un desafío de época en el que pueden romper la cinta de la solemnidad, por lo menos presente en el inconsciente colectivo, y poder canalizar a una enorme cantidad de visitantes -sea comprador asiduo de arte o no- con una mirada aperturista organizando actividades, como bien sucedió con NODO y más allá de las inauguraciones, y así convertirse en un vector que atraviese la agenda anual de ferias; o sea, una inversión del estado de las cosas.

"Florencio Molina Campos. Linajuda mueca moderna", en Roldán Moderno; muestra grupal "POLÍPTICXS" en Galería Piedras, y la muestra de Wunsch Gallery

Para eso, por supuesto, no solo se necesitará una repeteción, sino también una ingeniería de la creatividad, que pueda tanto instrumentar las nuevas tecnologías como moverse dentro de lo ya establecido, en pos de tanto mantener tanto esa deseado público ABC1 como aventurarse a las posibilidades de un nuevo grupo que, ante la irrupción justamente de estos avances tecnológicos, ya posee una cultura de comportamientos meditazados y que serán los compradores del futuro.

Por supuesto, para eso se necesitará unas cantidades de energías sostenidas que posiblemente no generen los resultados esperados en lo inmediato, pero que de sostenerse en el tiempo, de manera coordinada y con calendarios prediseñados, permitirá un escalonamiento y distribución de esos esfuerzos y, en esto de que la unión hace la fuerza, crearía un nuevo escenario que tendría un campo de desarrollo entre la prueba y error, pero que sin dudas marcaría un hito transfronteras. Pero como todo, en esto la economía tiene mucho que decir sobre las posibilidades.

NODO llegó en estos tiempos con los resabios de una pademia en los que la sociabilización se acerca más a una necesidad que una obligación, no por nada los festivales y encuentros en la Ciudad están teniendo una concurrencia masiva; en ese sentido, el deseo como motor tiene grandes posibilidades de ir al encuentro de las obras y los artistas. El futuro propone un escenario de posibilidades de crecimiento, y en el que los modos de implementación a partir de la escucha, que debería ser tanto de los galeristas como de una público no cautivo, jugará un rol preponderante, casi tanto como la difícil economía.

Fotos: Hernán Vivone, Manuel Mazzaro, Orly Simbler y Nurit Simbler

