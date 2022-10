Quiénes son los 25 finalistas del National Book Awards 2022

Sharon Olds (Shutterstock)

Los veinticinco finalistas de los National Book Awards de Ficción, No Ficción, Poesía, Literatura Traducida y Literatura Juvenil de 2022 se anunciaron en el New York Times. Los cinco finalistas de cada categoría fueron seleccionados por un distinguido panel de jueces, y fueron adelantados en las longlists anunciadas en septiembre por The New Yorker.

Entre las cinco categorías, hay cinco escritores y un traductor que han sido previamente honrados por los National Book Awards: Gayl Jones, finalista por ficción en 1998; Scholastique Mukasonga, finalista por literatura traducida en 2019; Sharon Olds, finalista por poesía en 2002; David Quammen, elegido en la longlist de no ficción en 2018; y Yoko Tawada y Margaret Mitsutani, ganadoras por literatura traducida en 2018. Los cinco finalistas de literatura juvenil son galardonados por primera vez con el premio. Y seis de los veinticinco títulos finalistas son nuevos.

Los editores presentaron un total de 1.772 libros para los National Book Awards de este año: 463 en ficción, 607 de no ficción, 260 de poesía, 146 de literatura traducida y 296 de literatura juvenil. Las decisiones de los jueces se toman independientemente del personal y la Junta Directiva de la Fundación Nacional del Libro estadounidense, y las deliberaciones son estrictamente confidenciales.

Los ganadores se anunciarán el miércoles 16 de noviembre en la 73.ª Ceremonia y cena benéfica de los National Book Awards, evento al que solo se accede con invitación, y se llevará a cabo en Cipriani Wall Street, en la ciudad de Nueva York; y se transmitirá en vivo para los lectores de todo el mundo. También se presentarán dos premios a la trayectoria como parte de la ceremonia de la noche: Art Spiegelman será reconocido con la Medalla de la Fundación Nacional del Libro por su “Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses”, presentada por Neil Gaiman, y Tracie D. Hall recibirá el Premio Literario de la Fundación por Servicio destacado a la comunidad literaria estadounidense.

Ficción

Tess Gunty, por The Rabbit Hutch (Alfred A. Knopf / Penguin Random House)

Gayl Jones, por The Birdcatcher (Beacon Press)

Jamil Jan Kochai, por The Haunting of Hajji Hotak and Other Stories |(Viking Books / Penguin Random House)

Sarah Thankam Mathews, por Todo esto podría ser diferente (Viking Books / Penguin Random House)

Alejandro Varela, por The Town of Babylon (Astra House / Astra Publishing House)

No ficción

Meghan O’Rourke, por The Invisible Kingdom: Reimagining Chronic Illness (Riverhead Books / Penguin Random House)

Imani Perry, por South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation (Ecco / HarperCollins Publishers)

David Quammen, por Breathless: The Scientific Race to Defeat a Deadly Virus (Simon & Schuster)

Ingrid Rojas Contreras, por The Man Who Could Move Clouds: A Memoir (Doubleday / Penguin Random House)

Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, por His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice (Viking Books / Penguin Random House)

Poesía

Allison Adelle Hedge Coke, por Look at This Blue (Coffee House Press)

John Keene, por Punks: New & Selected Poems (The Song Cave)

Sharon Olds, por Balladz (Alfred A. Knopf / Penguin Random House)

Roger Reeves, por Best Barbarian (W. W. Norton & Company)

Jenny Xie, por The Rupture Tense (Graywolf Press)

Literatura traducida

Jon Fosse, por A New Name: Septology VI-VII (del noruego por Damion Searls, Transit Books)

Scholastique Mukasonga, por Kibogo (del francés por Mark Polizzotti, Archipelago Books)

Mónica Ojeda, por Jawbone (del español por Sarah Booker, Coffee House Press)

Samanta Schweblin, por Seven Empty Houses (del español por Megan McDowell, Riverhead Books / Penguin Random House)

Yoko Tawada, por Scattered All Over the Earth (del japonés por Margaret Mitsutani, New Directions Publishing)

Literatura juvenil

Kelly Barnhill, por The Ogress and the Orphans (Algonquin Young Readers / Workman Publishing)

Sonora Reyes, por The Lesbiana’s Guide to Catholic School (Balzer + Bray / HarperCollins Publishers)

Tommie Smith, Derrick Barnes y Dawud Anyabwile, por Victory. Stand!: Raising My Fist for Justice (Norton Young Readers / W. W. Norton & Company)

Sabaa Tahir, por All My Rage (Razorbill / Penguin Random House)

Lisa Yee, por Maizy Chen’s Last Chance (Random House Books for Young Readers / Penguin Random House)

La Fundación Nacional del Libro de Estados Unidos transmitirá la ceremonia de los National Book Awards por YouTube, Facebook y en el sitio web de la fundación. Los ganadores reciben USD 10.000, una medalla y una estatua de bronce; mientras que los finalistas, USD 1000 y una medalla de bronce. Asimismo, los ganadores y finalistas en la categoría de Literatura traducida dividirán el premio en partes iguales entre el autor y el traductor.

La ceremonia de premiación es el evento culminante de una serie de eventos de los premios nacionales del libro en Estados Unidos. La conferencia de prensa anual para adolescentes de los National Book Awards, organizada por Rita Williams-Garcia, se llevará a cabo la mañana [horario de EEUU] del martes 15 de noviembre en 92NY. La lectura de los finalistas de los National Book Awards, en la que todos los finalistas leerán su trabajo, se llevará a cabo en la Universidad de Nueva York la tarde [horario de EEUU] del 15 de noviembre; este evento será tanto presencial como virtual.





