Samanta Schweblin y Mónica Ojeda: dos latinoamericanas en la “lista larga” del National Book Awards de Estados Unidos

El National Book Awards de Estados Unidos acaba de anunciar los finalistas de los premios que entrega: Ficción, No ficción, Poesía, Literatura Infantil y Traducción. El galardón, iniciado en 1950, reconoce obras literarias publicadas en editoriales estadounidenses durante el año anterior al de su concesión. En esta última categoría, que premia la mejor traducción al inglés de una obra en idioma extranjero, dos latinoamericanas entraron en la “lista larga”.

Una es la argentina Samanta Schweblin con su libro Siete casas vacías. El jurado dijo: “Las siete historias de la colección de Samanta Schweblin presentan siete casas vacías diferentes donde las familias extrañan personas, recuerdos, amor, muebles o intimidad. Seven Empty Houses, traducida del español por Megan McDowell, es una exploración del deseo universal de conexión humana”.

La otra es la ecuatoriana Mónica Ojeda, con Mandíbula. “Dos compañeros de clase de escuela secundaria católica se unen por su amor mutuo por las historias de terror y se vuelven inseparables, casi imágenes especulares entre sí en Jawbone de Mónica Ojeda. Traducido del español por Sarah Booker, la novela se basa en el fenómeno de terror de Internet, “creepypastas”, y crea un mundo donde los villanos y las víctimas se vuelven imposibles de distinguir”, dijo el jurado.

Los ganadores de cada categoría son seleccionados por un jurado de cinco miembros. La ceremonia se realiza cada año en el mes de noviembre. La noche anterior cada finalista recibe mil dólares, un reconocimiento y una medalla. Luego, el ganador recibe un premio de 10 mil dólares y una escultura de bronce. A continuación, la lista completa de la categoría Traducción que se encuentra en la web oficial del National Book Awards:

Ibn Arabi’s Small Death, de Mohammed Hasan Alwan

Traducción: William M. Hutchins

Editorial: Center for Middle Eastern Studies at the University of Texas at Austin

A New Name: Septology VI-VII, de Jon Fosse

Traducción: Damion Searls

Editorial: Transit Books

Seasons of Purgatory, de Shahriar Mandanipour

Traducción: Sara Khalili

Editorial: Bellevue Literary Press

Kibogo, de Scholastique Mukasonga

Traducción: Mark Polizzotti

Editorial: Archipelago Books

Jawbone, de Mónica Ojeda

Traducción: Sarah Booker

Editorial: Coffee House Press

The Employees, de Olga Ravn

Traducción: Martin Aitken

Editorial: New Directions Publishing

Seven Empty Houses, de Samanta Schweblin

Traducción: Megan McDowell

Editorial: Riverhead Books / Penguin Random House

Where You Come From, de Saša Stanišić

Traducción: Damion Searls

Editorial: Tin House Books

Scattered All Over the Earth, de Yoko Tawada

Traducción: Margaret Mitsutani

Editorial: New Directions Publishing

The Books of Jacob, de Olga Tokarczuk

Traducción: Jennifer Croft

Editorial: Riverhead Books / Penguin Random House





