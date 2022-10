Lo manifestó la secretaria de Energia, Flavia Royón, quien aclaró que aquellos sectores que no tendrán más la asistencia del Estado sufrirán “aumentos accesibles” en sus tarifas

Jonathan Franzen: “Si eres un escritor hombre y blanco, estás automáticamente bajo sospecha”

El best seller estadounidense reconoció que, después de ganar el National Book Award en 2001, no cree volver a ganar ningún premio importante en su país por las controversias que lo rodean, como ser considerado el epítome del privilegio, sus dichos sobre el clima y cuando le dijo que no a Oprah.