Tras la pandemia, el Hay Festival regresa a Querétaro

Después de dos años de pandemia y tras esfuerzos por mantener vivo el Hay Festival, con una edición híbrida en 2021, este año regresa completamente presencial este festival en su séptima edición en Querétaro, con la presencia del premio nobel nigeriano Wole Soyinka, la periodista mexicana Alma Guillermoprieto y el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, entre otros.

La pandemia ha dejado “experiencias y aprendizajes”, con lo que la edición de este año es “una oportunidad para repensar el mundo en conjunto utilizando a nuevos públicos”, declaró a EFE Cristina Fuentes La Roche, directora del Hay Festival.

“Estamos realmente encantados, en plena víspera del festival, del Hay Festival (...), comenzamos hoy y hasta el domingo 4 de septiembre con más de 90 actividades, no solo en el Centro Histórico, sino también en delegaciones, en otras partes del estado, como en Tequis, Bernal y Corregidora. Estamos encantados de volver a lo presencial”, detalló.

Serán más de 90 actividades con más de 100 invitados de 17 países, entre los que se destaca, además de Soyinka, la periodista y activista yemení Tawakkul Karman, premio nobel de la paz, que se ha posicionado como una gran voz en defensa de la libertad de expresión.

Asimismo, contará con un gran grupo de autores contemporáneos entre los que figuran la española Rosa Montero, la estadounidense Vivian Gornick, el mexicano Guillermo Fadanelli, el colombiano Felipe Restrepo Pombo, la mexicana Margo Glantz, el británico Jarvis Cocker y el joven mexicano Alberto Villarreal.

Además, se le rendirá un homenaje a la escritora española Almudena Grandes.

El arranque de esta nueva edición estará a cargo del aclamado pianista Jorge Viladoms, quien presentará en Querétaro Luz de luna, un emotivo proyecto en el que comparte escenario con bailarines del Ballet de Monterrey, un concierto en el que estará acompañado del violoncelo y la danza clásica.

Fuentes La Roche destacó que, si bien el Hay Festival comparte una misma base con las otras ediciones que se realizan en otros puntos del mundo, como un espacio de diálogo inclusivo para todos los públicos con programación diversa, también se busca crear un espacio donde confluya lo local con lo nacional y lo internacional.

“Lo diferente es la ciudad: cómo el público lo consume, cómo el público queretano lo disfruta, lo vive. Cada festival tiene raíces muy locales. Eso es muy importante, trabajamos todo el año también con proyectos educativos, el festival es una gran comunidad, se realiza una mezcla de equipo internacional y equipo local, cada festival tiene su propia alma, sus propias temáticas también”, afirmó.

La edición viene acompañada de dos vertientes: el Hay Joven y el Hay Festivalito, los cuales están enfocados a sectores de la sociedad específicos. En la sección juvenil se trabaja de la mano de todas las universidades en Querétaro para programar encuentros mucho más íntimos y directos con escritores del festival, quienes irán a sus aulas y centros culturales para tener conversaciones mediadas por estudiantes y profesores.

Para los niños, por su lado, se traen talleristas y escritores, no solo mexicanos sino de otras partes de América Latina y España, a conversar, a dibujar y a imaginarse el mundo.

Aunque precisó que esto no solo es exclusivo de los días que tendrá lugar el festival, pues desde hace meses se viene trabajando en localidades con entidades locales, activando el interés y la curiosidad en niños y jóvenes por la cultura y las artes, por leer y escribir fuera del aula, como una herramienta básica para generar pensamiento crítico.

Por su parte, Alejandra Iturbe Rosas, secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, precisó que el Hay Festival se ha convertido un festival que coloca a la ciudad mexicana en el mapa internacional y cada vez atrae a un mayor número de visitantes y turistas, pues además se trae cada vez una cartelera mucho más atractiva e internacional.

“Querétaro siempre ha sido culturalmente muy atractivo para todos los turistas pero siempre tenemos que tener un plus: no con tener un centro histórico bonito hacemos que la gente venga. Competimos con muchas otras ciudades y no somos un destino de playa, entonces sí tenemos que hacer eventos culturales de talla internacional que puedan llamar al visitante foráneo”, declaró a EFE.

Estimó que para la edición de este año el Hay Festival atraerá a Querétaro más de 35 mil asistentes en las más de 90 actividades que se esperan durante los cuatro días, a los que sumarán los que hay en los otros municipios.

