La nueva música argentina se muestra al mundo a través de una radio universitaria estadounidense

La radio norteamericana KEXP desembarca en Argentina con un ciclo en el CCK

Entre los próximos 19 y 23 de septiembre, en el Centro Cultural Kirchner se presentarán Lucy Patané, Sara Hebe, Bándalos Chinos, Riel, Blanco Teta, Las Exs, Fin del Mundo, Mi Amigo Invencible, Atrás Hay Truenos, Marina Fages, Juana Molina y Nicki Nicole. El programa, además de ser una inmejorable ocasión para ver y escuchar bandas y solistas del circuito de música independiente de buena parte del país en un marco bello, respetuoso y profesional, es un paso más de una iniciativa ambiciosa, producto de la alianza entre KEXP-FM, una de las radios norteamericanas más influyentes de la escena de la música indie de todo el mundo, y la Secretaría de Cultura de la Nación.

El ciclo podrá presenciarse en el CCK y –aquí lo fundamental– podrá escucharse a través de la página web www.kexp.org, y verse cuantas veces se lo desee en el canal de YouTube de KEXP, lo cual constituye una valiosa posibilidad de difusión a nivel global. El acuerdo entre la radio universitaria con sede en Seattle y la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional del ministerio busca promover el fortalecimiento del sector de la música entre las industrias culturales argentinas y brindar oportunidades de internacionalización, difusión y comercialización de la música argentina en el exterior.

“Empezamos con dos primeras colaboraciones en 2020 y 2021, con sesiones que grabamos en La Ballena Azul y en la Cúpula y que se transmitieron por la radio, con artistas como Marilina Bertoldi, Las Ligas Menores y Amor Elefante, de manera que este ciclo es la consolidación de ese trabajo conjunto que tiene por objetivo la exportación de la música emergente argentina”, explica Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural.

Esta vez serán doce sesiones, tres conciertos por día, en distintos escenarios del CCK. Habrá, además, encuentros, charlas abiertas, transmisión vía Twich, meet&greet con los artistas, y una cobertura especial de la edición norteamericana de la revista Rolling Stone. “KEXP paga los cachets y los costos de la producción técnica necesaria para transmitir en vivo a través de todos los canales de la radio y, a la vez, una delegación de KEXP integrada por periodistas, productores y Djs de la radio viene no solo para producir el ciclo sino para conocer mejor el panorama musical local y compartir su experiencia como radio pionera dentro del panorama de medios alternativos”, agrega Cardoso.

Sara Hebe, rapera emergente de la activa escena urbana, será una de las participantes del ciclo de la radio KEXP en el CCK

–¿Existen otras iniciativas de esta índole destinadas a otros géneros musicales?

Lucrecia Cardoso: Esta es la primera alianza con una institución como KEXP, pero actividades para la exportación e internacionalización de la música argentina venimos realizando varias. Un ejemplo es el programa “Música argentina al mundo”, desarrollado junto con el ministerio de Desarrollo Productivo, que incluyó el registro en calidad de broadcasting internacional de 180 conciertos de todos los géneros, realizados tanto en el ámbito público como privado y que hoy constituyen un enorme portfolio exportable de la música argentina disponible en el portal del MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas).

Hemos tenido una presencia importante en el mercado de música de Bilbao, donde managers argentinos lograron vender muchas fechas; la presencia en el país en el marco de MICA de varios de los más importantes programadores de festivales de Europa se tradujo en la venta de fechas de muchos artistas argentinos. Pero la idea es lograr acuerdos de este tipo para todos los géneros musicales. Está pasando algo muy interesante con la música argentina y estas instancias, como los festivales de música folk o étnica, o las radios sin fines de lucro o públicas, son alianzas naturales. Pero este acuerdo con KEXP es especial porque además del mercado que la radio tiene en Seattle, su audiencia global es muy receptiva a la música emergente latinoamericana. Por eso creemos que es una gran oportunidad para la Argentina que, sobre todo a través de la música urbana, está explotando a nivel mundial. Es innegable que desde hace más de dos años, las expresiones de música urbana, hip-hop y demás, están generando un movimiento muy interesante: Duki, Nicky Nicole, Trueno, L-Gante están haciendo giras muy importantes en Europa y en los Estados Unidos, es un fenómeno en crecimiento permanente.

Bandalos Chinos, parte de la escena emergente del rock argentino del siglo XXI

Fundada en 1972 en la Universidad de Washington, KEXP es una radio pública e independiente sin fines de lucro que, además de su programación en vivo y online, tiene una larga tradición en la producción de conciertos y eventos musicales. Su foco siempre ha estado puesto en bandas y artistas alternativos e independientes, y su prestigio mundial ha ido en constante crecimiento, con hitos como haber sido la radio en la que Nirvana y Soundgarden sonaron por primera vez. En los últimos años, además, intensificó su perfil anti-racista y a favor de las diversidades, poniendo el eje de su programación en la multiculturalidad.

Desde sus instalaciones públicas, ubicadas en Seattle Center, en el estado de Washington, KEXP produce cientos de presentaciones en vivo y eventos musicales cada año, la mayoría de los cuales están abiertos al público. Y en su canal de YouTube, más de 2 millones de espectadores y espectadoras al mes disfrutan de infinidad de actuaciones musicales exclusivas. En particular, las “KEXP Live from...” ya se han emitido desde Islandia, Reino Unido, Francia y México. Que la Argentina sea el primer país de Sudamérica seleccionado para este proyecto tiene mucho que ver con Albina Cabrera, periodista, locutora y promotora cultural argentina que además de co-conducir el programa “El sonido” es productora de contenidos para Latinoamérica de la radio.

La periodista argentina Albina Cabrera, parte del staff de KEXP, es la principal impulsora del ciclo en el CCK

“La audiencia latinoamericana es muy grande para KEXP: México es el segundo mercado y la Argentina está en el cuarto lugar”, detalla Cabrera. De modo que tras las sesiones grabadas en México en 2019, la decisión de que la segunda etapa tuviese como sede a la Argentina fue bastante natural. La pandemia obligó a postergar los planes, inicialmente previstos para septiembre de 2020. “Básicamente se trató de empezar a entender por geolocalización dónde se encuentra nuestra audiencia, y comprender también la necesidad de viajar porque, desde mi punto de vista, creo que un verdadero intercambio musical debe darse desde los dos lugares”, sigue la periodista.

“Porque si bien en Seattle tenemos un estudio súper equipado y magnífico, las bandas que pueden llegar allí son las que tienen la capacidad económica de poder financiar sus visas de artistas, de organizar giras internacionales y de llegar a Seattle. Entonces, desde ese lugar y teniendo en cuenta que KEXP es una non profit artística (sin fines de lucro) se da esta misión de conectar a las comunidades con su música y viajar a los territorios, y de esa forma grabar las escenas más frescas desde sus lugares. Y creo que por eso se dio la Argentina. Y la idea es continuar. De hecho, desde que se hizo este anuncio ya llegaron propuestas bastante sólidas de Chile, de Colombia, de España y de Brasil, así que ahí estamos viendo qué depara el futuro.”

Juana Molina es una figura emblemática de la vanguardia del rock & pop argentino en el mundo (Foto: Mario Agustín González)

–¿Cuál fue el criterio de selección de artistas para este ciclo?

Abelina Cabrera: Una votación. Yo reuní alrededor de 200 bandas y luego, entre Cheryl Waters (legendaria dj de KEXP y curadora de las live sessions de la radio), y los jefes de equipo, fuimos votando hasta llegar a una lista de 24 artistas en la que quedó mucho de lo que ya de por sí suena en la radio y también el producto de la búsqueda personal que hizo cada uno. Y la lista final también se definió a partir de las posibilidades de agenda de los artistas. El resultado es muy variado, pero es solamente una porción de la gran diversidad de música argentina. La verdad que este proyecto no intenta representar la música porque caería en un término bastante monolítico. Esto tiene que ver con un montón de cosas: con las bandas que han sonado en KEXP desde hace un montón de tiempo, como Juana Molina, con Él Mató A Un Policía Motorizado, Chancha Vía Circuito o Trueno, que no participan porque están de gira en estos momentos... Y también en lo personal, con KEXP queríamos honrar la ley de cupo. Porque este proyecto se aprobó a fines del 2019, cuando en la Argentina se sancionó la ley de cupo en eventos musicales, que resultó de gran impacto entre mis colegas porque es una ley pionera. Y debatiendo sobre esto, dijimos “Uy, bueno, si la ley pide el 30% de artistas mujeres, hagamos un line up con el 50%”. Y la verdad es que ni siquiera lo tuvimos que pensar porque finalmente el line up quedó con una mayoría de artistas mujeres, no binaries o de la comunidad LGBTIQA+, y estoy muy contenta por eso.

El pasado 24 de mayo se realizó una sesión, en directo desde Seattle, donde la argentina Barbi Recanati participó como invitada especial. Allí se anunció la realización de este “KEXP live from Argentina” que el mes próximo tendrá lugar en el CCK. Son siete bandas y cinco artistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Fe. Tanto las entradas para los conciertos como la inscripción para las charlas y talleres serán gratuitas, y estarán disponibles en los próximos días, con cupos limitados. “Pondremos pantallas afuera para el público que se quede sin entrada. Será en vivo y luego se editarán y subirán las sesiones a YouTube entre octubre y noviembre”.

