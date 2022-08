Tres días de modernas experiencias sonoras: el Festival Escuchar regresa este fin de semana

Surgido a fines de los 90, el espacio de experimentación sonora del Museo de Arte Moderno reúne a artistas que desafían las categorías habituales de la música

El festival Escuchar [Sonidos visuales] regresa este fin de semana a su formato habitual en el auditorio del Museo Moderno luego de casi tres años. Con la pandemia, el espacio de experimentación, investigación, promoción y reivindicación sonora, musical y audiovisual basada en la utilización de tecnologías electrónicas y digitales, siguió activo pero a través de propuestas online. Desde este viernes hasta el domingo, habrá conciertos, performances audiovisuales y conferencias de artistas para retomar la dimensión sensorial plena que aporta la experiencia en vivo.

Con más de veinte años de trayectoria, el ciclo curado por los artistas Jorge Haro y Leandro Frías se ha convertido en una referencia en su género a partir de propuestas innovadoras y la presencia de artistas locales y del exterior. En esta oportunidad, no habrá visitas internacionales pero sí una programación que concentra lo medular de sus líneas históricas.

La jornada del viernes arrancará a las 18 con una conferencia de Sebastián Verea, un artista interdisciplinario que introducirá al público en el trabajo artístico dentro de la intersección entre la composición musical y sonora, la ciencia y la tecnología. Luego el compositor y productor Diego Vainer, quien ha colaborado con Daniel Melero y Gustavo Santaolalla y también en teatro y cine, se presentará con su proyecto personal de música electrónica, Fantasías animadas. El cierre de este primer día será con una jam del ruidista Pablo Reche y la venezolana María Emilia Pérez, acompañados de las visuales de Arturo Marinho.

Para el sábado, habrá una mesa redonda con los administradores de Argenlive –la comunidad de usuarios de Ableton Live de habla hispana más grande del mundo– y conciertos audiovisuales por parte del dúo experimental que conforman Esteban González y Fernando Molina y de Paula OS con visuales de Anormal. El domingo Sami Abadi ofrecerá un concierto didáctico para niños y luego habrá un DJ set del veterano de las pistas Dany Nijensohn. Bruno De Vincenti, Bárbara Togander, Sebastián Verea y Sami Abadi cerrarán el festival con una improvisación libre.

Pablo Reche vuelve al Festival Escuchar y también se presentará próximamente en la nueva edición de Ruido

El ciclo del Moderno sumó además a las plataformas digitales del museo una serie de playlists inspiradas en algunas de las muestras vigentes. Con las ideas y las obras que componen la exposición Cuerpos contacto, Haro y Frías armaron una selección que incluye artistas icónicos del rock nacional de los 80 como Virus, Sumo y Soda Stereo y otros menos conocidos como Los Pillos y Diana Nylon. Una segunda lista con música abstracta y arte sonoro acompaña la exposición Vida abstracta, con la idea de ampliar la experiencia de un movimiento que fue más allá de los formatos tradicionales en las artes visuales. Pronto también habrá una nueva entrega de las obras audiovisuales de In-Situ, un proyecto que invita a artistas sonoros y visuales a producir piezas basadas en la captura de sonidos e imágenes en el edificio del Moderno y en el barrio de San Telmo.

“El museo siempre programa cosas que tienen que ver con investigaciones estéticas y técnicas, que es un poco también nuestra línea de trabajo. Por otro lado, este espacio nos ofrece la posibilidad de montar un festival que es casi de entrada gratuita ($50)”, le dice Jorge Haro a Infobae Cultura acerca del vínculo entre el ciclo sonoro y el Moderno. También aclara que, aunque la propuesta se entiende mejor si se tiene alguna idea de la tradición de la música concreta y experimental dentro del arte contemporáneo, el público es variopinto y multigeneracional. “Nosotros no hacemos nada para entendidos, no nos gusta la mano en el mentón. Nos interesa que la gente se relacione con las cosas desde la propia experiencia y para eso solo hacen falta dos cosas: tener interés y no ser perezoso”, dice el curador.

El conjunto experimental Reynols y Éliane Radigue, algunas de las presencias de la próxima edición del Festival "Ruido" en el CCK

Septiembre traerá Ruido en el CCK

También dentro del ámbito institucional, durante el segundo fin de semana de septiembre el CCK presentará una nueva edición del festival de música experimental Ruido, con más de 20 horas de conciertos y performances. El histórico cuarteto experimental Reynols dará un concierto en el marco del evento, que además cuenta entre los artistas locales con la participación de j.crowe, la cantautora electrónica MARAX, Pablo Reche, el guitarrista expandido Jorge Espinal, ARO y QOA. También se estrenarán trabajos de YOTO, Sol Rezza, El Estrecho y Gabriela Areal.

El festival tendrá en su agenda algunas visitas internacionales, entre las que se incluye el dúo electrónico vanguardista uruguayo CampoSanto y un foco de artistas sonorxs de Chile curado por el Festival Tsonami de Valparaíso. Además se podrá escuchar por primera vez en el país una obra de Éliane Radigue, la compositora francesa más reconocida de las últimas décadas. OCCAM XXV, para órgano solo, será interpretada por Frédéric Blondy, colaborador cercano de Radigue, en lo que será su estreno americano.

*Festival Escuchar [Sonidos visuales]. 26, 27 y 28 de agosto en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350, CABA). La programación se puede consultar aquí.

*Festival Ruido. 9, 10 y 11 de septiembre en el CCK (Sarmiento 151, CABA).





