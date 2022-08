¿Qué es Chautauqua?: la curiosa historia del lugar donde Salman Rushdie fue atacado

Policías del estado de Nueva York montan guardia en la puerta de ingreso de la Institución Chautauqua, donde el escritor Salman Rushdie fue atacado el viernes 12 de agosto (REUTERS/Lindsay DeDario)

Después de que el escritor Salman Rushdie fuera apuñalado en el escenario de la Institución Chautauqua, la idílica comunidad neoyorquina de Chautauqua, conocida por sus programas educativos y culturales anuales de verano y su tranquilo entorno junto al lago, se convirtió en un centro de atención internacional. El hecho vivido el pasado viernes 12 perforó la imagen de un retiro de verano utópico, marcado por paneles de discusión que invitan a la reflexión y baños tranquilos. Sam Peters, de 19 años, que asiste a los eventos de la Institución Chautauqua con su abuelo desde que era un bebé, dijo que el estado de ánimo después del ataque era de incredulidad, y muchos clientes habituales de Chautauqua preguntaron: “¿Cómo pudo pasar esto aquí?”.

Pero ¿Qué es exactamente “aquí”?

Para algunos, la c minúscula “chautauqua” es un sustantivo común, que se usa como abreviatura de un evento educativo compuesto de conferencias, actuaciones y/o conciertos, y no está vinculado a ningún entorno geográfico en particular. Resulta que Chautauqua, la ciudad y la institución que dio origen a la palabra, tiene una larga historia que dio lugar a un movimiento social que definió a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.

Viernes 12 de agosto de 2022, el momento exacto en que la policía se lleva detenido a Hadi Matar, el joven de 24 años que atacó a puñaladas al escritor Salman Rusdhi en la Institución Chautauqua (AP Photo)

El sitio en el oeste de Nueva York, ubicado a unas 2 horas de la capital del estado de NY, Buffalo, ha sido visitado por algunas figuras prominentes en la historia de los Estados Unidos, incluidos cuatro presidentes en funciones (Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt y Bill Clinton), Susan B. Anthony, Sandra Day O’Connor y Mark Twain. El presidente Roosevelt asistió varias veces y lo calificó como “la cosa más estadounidense en Estados Unidos”. El organizador sindical socialista Frank Bohn dijo una vez: “El que no conoce Chautauqua no conoce Estados Unidos”.

Se dice que el nombre Chautauqua proviene de una palabra en el idioma de los pueblos indígenas Erie, que significa una bolsa atada en el medio o dos mocasines atados juntos, una referencia a la extraña forma del lago que lleva el nombre: dos cuerpos de agua alargados, apenas conectados. La ciudad de Chautauqua se estableció en 1805, un poco al oeste del lago.

En 1874, dos metodistas, el filántropo Lewis Miller y el ministro John Heyl Vincent, fundaron la Asamblea de Escuela Dominical del Lago Chautauqua, un complejo académico y un experimento educativo destinado a capacitar a maestros de escuela dominical y trabajadores de la iglesia. Gradualmente, la Asamblea creció más allá de su origen religioso y finalmente se convirtió en la Institución Chautauqua que conocemos hoy.

Unos años después de que se estableciera la Asamblea original, se expandió a otras áreas de educación general. El Círculo Científico y Literario de Chautauqua fue fundado en 1878 con la misión de brindar a quienes no podían pagar una educación superior, una “perspectiva universitaria”.

El Círculo Científico y Literario de Chautauqua fue fundado en 1878 para brindar una “perspectiva universitaria” a quienes no podían pagar una educación superior. (AP Photo/Joshua Goodman)

Uno de los primeros experimentos en aprendizaje remoto, el curso CLSC de cuatro años, se enseñó por correo y lectura guiada en el hogar. Tenía la intención de ayudar a las personas a usar su tiempo libre de una manera más gratificante (en lugar de ceder a la tentación de jugar o beber). Los estudiantes de áreas remotas, a menudo mujeres y trabajadores rurales, formaron círculos de lectura para mantenerse motivados y dividir el costo de los libros, extendiendo la influencia de Chautauqua más allá del oeste de Nueva York. Al final de su estudio, eran invitados para recibir certificados de finalización.

El éxito de CLSC condujo a lo que se conoció como el Movimiento Chautauqua, lo que provocó el surgimiento de las llamadas “hijas chautauquas” en áreas remotas de los Estados Unidos desde 1870 hasta la década de 1930. Eventualmente, la palabra chautauqua se convirtió en un término genérico para describir una variedad de eventos educativos en áreas rurales. Los chautauquas itinerantes comenzaron a aparecer alrededor del cambio de siglo, también conocidos como chautauquas de circuito o chautauquas de tienda, con oradores e intérpretes contratados por agencias de talentos. Según algunos historiadores, el movimiento alcanzó su punto máximo alrededor de 1915, cuando 12.000 comunidades albergaron una chautauqua.

El movimiento se desvaneció en la década de 1920. Los historiadores citan varias causas: auge de la cultura del automóvil; el mayor dominio del cristianismo evangélico que no se alineaba con la naturaleza librepensadora de los chautauquas; y mayores oportunidades educativas para las mujeres. La Depresión también dificultó la financiación.

El frente de la Institución Chautauqua, donde fue atacado Salman Rushdie (AP Photo/Joshua Bessex)

Hoy, casi un siglo después, varios chautauquas activos siguen en funcionamiento fuera del oeste de Nueva York, en lugares como Mount Gretna, Pensilvania y Ridgway, Colorado. Y la Institución Chautauqua original continúa prosperando, atrayendo a más de 142.000 visitantes cada verano, durante una temporada de nueve semanas. Guiada por cuatro pilares: artes, educación, religión y recreación, la organización tiene su propia compañía de teatro, sinfónica, ópera, ballet y centro de artes visuales, así como clases, conferencias interreligiosas, un capellán rotativo y recreación al aire libre.

El documentalista Ken Burns ha llamado a la Institución una encarnación de la “búsqueda de la felicidad”. “La felicidad con ‘F’ mayúscula tiene que ver con el aprendizaje permanente y la mejora del cerebro, el corazón, el cuerpo y el alma a lo largo de la vida”, dijo al Chautauquan Daily. “Y no hay lugar en la Tierra que encarne mejor ese rigor y esa alegría que la Institución Chautauqua”.

Mary Khosh, de 80 años, que ha estado yendo a Chautauqua durante 50 años, dijo que la institución tiene un historial de manejar conversaciones difíciles con gracia, lo que hace que el ataque a Salman Rushdie sean aún más impactante.

“No es un lugar donde nadie evite las discusiones sobre cualquier cosa que sea controvertida. Es un lugar donde se discuten temas pesados”, dijo. “Lo maravilloso de Chautauqua es que es inclusivo, acogedor y cálido. Y espero que la gente no se asuste tanto como para cambiar todo eso”.

