Ficciones con sabor literario en “La otra aventura”, una producción de la Biblioteca Nacional

"La otra aventura", una serie de ficción literaria producida por la Biblioteca Nacional y protagonizada por sus propios trabajadores

Desde este domingo llega a la TV Pública La otra aventura, serie de cuatro capítulos producidos y realizados por la Biblioteca Nacional, con algunos de los temas fundantes de la literatura nacional y la intención de poner en valor el patrimonio bibliográfico de la institución. Ideada y conducida por el director nacional de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional, Guillermo David, dirigida por Mariano Mucci y con la producción general de Ana Da Costa, la serie se realizó íntegramente con los recursos y el personal de la institución más el apoyo de la Televisión Pública. Cada episodio recorre genealogías, tradiciones, curiosidades y ejemplares únicos o representativos de temas y momentos de la cultura argentina.

“No es una ficción necesariamente ni tampoco un documental, no es solo un programa de libros ni un programa cultural. Describe maravillosamente todo ese mundo que se abre cuando uno entra en contacto con un libro”, dijo en la presentación del ciclo el director de la TV Pública, Claudio Martínez. “Es importante salir de la biblioteca para que los ciudadanos y ciudadanas quieran venir a la biblioteca. Lo audiovisual y digital puede ser un gran complemento para un producto cultural tan analógico como el libro”, agregó. A partir de un argumento ficcional, cada episodio desarrolla una temática y situaciones que conducen a distintos espacios de la Biblioteca con el condimento de mostrar la riqueza de su acervo.

El director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, fue quien aportó el nombre de la flamante producción. “La otra aventura es el sugerente título que le puso Adolfo Bioy Casares a su único libro de ensayos. No es un libro de ensayos sino un conjunto de textos que él recopiló y publicó a fines de los años setenta en la editorial Galerna, donde yo tuve la suerte de trabajar”, explicó en la presentación, y ahondó: “Siempre me deslumbró todo Bioy, también la justificación de este título. La otra aventura, dice él, leí en algún lado que son los libros. Pero no recuerdo cuál era la primera. La primera podía ser la vida o podían ser las mujeres. Es tan Bioy esa referencia que siempre pensé que sería una muestra exquisitísima para probarla”.

“La intención es tener un programa semanal en la televisión pública del mismo modo que tenemos La muralla y los libros en Radio Nacional desde hace mucho tiempo. No pudimos por ahora y por pandemia, entre otras cuestiones, hacer ese programa ‘chico’ de producción regular, así que nos decantamos hacia este proyecto concebido por Guillermo David de producción más compleja. Decidimos que el énfasis estuviera puesto en la riqueza y heterogeneidad de nuestro patrimonio bibliográfico y que se acentuara la materialidad del edificio brutalista que Clorindo nos legó, un monumento reconocible, un ícono muy entrañable y lleno de historia y significaciones”, le dijo Sasturain a Infobae Cultura.

El director de Coordinación Cultural de la biblioteca, Guillermo David, quien se prueba como actor protagonista en los cuatro capítulos, le explicó a este medio que la idea surgió a partir de mirar los programas tradicionales sobre literatura, donde la ficción no siempre está presente. “Obviamente también nos basamos y le robamos la idea a Juan, que fue quien introdujo este formato de rodear o justificar con una microficción las entrevistas que acá básicamente hacemos con especialistas para conocer el patrimonio bibliográfico de la institución, la tradición cultural y literaria argentina”, dice David. “Me gusta pensar la biblioteca como el lugar de donde vienen las ficciones, y la televisión como un lugar donde las ficciones estén desplegadas, transmitidas, comunicadas. El desafío de hacer un programa en la TV pública es de algún modo pensar al Estado como productor o reanimador de las ficciones que se han hecho en la Argentina”, señaló.



El primer capítulo que se emitirá este domingo acerca al público la tradición de la ciencia ficción en nuestro país, que se inicia a fines del siglo XIX a través de la pluma de Eduardo Holmberg y forma a los primeros lectores con los cuentos de Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. Desde un futuro distópico en el que solo quedan ruinas de la nación argentina, el edificio brutalista de la Biblioteca Nacional proyectado por Clorindo Testa se mantiene aún en pie y allí dentro los últimos lectores se interrogan cómo era antes el futuro. Los elementos ficcionales de esta primera entrega –la llegada de una extraterrestre proveniente de un planeta en el que el Martín Fierro es considerado el texto sagrado– se entrelazan con entrevistas a especialistas e investigadores entre los que se cuentan la doctora en Letras Soledad Quereilhac, el crítico literario Luis Chitarroni y la socióloga Laura Fernández Cordero, además de otros investigadores vinculados en mayor o menor medida con la biblioteca.

La emisión de cuarenta minutos introduce los discursos utópicos imaginados en los albores del siglo XX en la Argentina y a algunos de los personajes que idearon con su imaginación esos futuros posibles, como el socialista Julio Dittrich, el anarquista Pierre Quiroule y el arquitecto Julio Molina y Vedia, quien acompañó a Macedonio Fernández y el padre de Borges en el proyecto visionario de fundar una colonia anarquista en el Paraguay. También se repasa el fenómeno editorial del género a través del rol fundamental de la editorial de Paco Porrúa, Minotauro, y de publicaciones como El Péndulo y Más allá, entre otras. No se puede obviar dentro de ese universo el éxito de El eternauta y el papel de historietistas como Ricardo Barreira, Juan Giménez o Carlos Trillo. Además, hay espacio para algunos casos excéntricos como el del sastre polaco Eustaquio Zagorsky, quien aseguraba haber traducido el Martín Fierro a la lengua de Ganímedes.

La serie hibrida los testimonios con una ficción acorde a los temas tratados. El primer capítulo ambienta sus ruinas en la laguna de Epecuén

El capítulo del próximo domingo invoca –dice David– “los fantasmas literales y simbólicos latentes en la biblioteca y en la Argentina”, ni más ni menos que el de Borges, que fue director de la institución durante 18 años, y el de Evita, quien murió en el predio donde actualmente se erige el edificio de la Biblioteca Nacional. A través de sus apariciones ficcionales, se planteará la discusión sobre la presencia del peronismo y la tradición borgeana en la cultura literaria. Luego vendrá un capítulo sobre el género policial y el misterio, con la figura de H.P Lovecraft como atractivo principal. El creador de los mitos de Cthulhu afirmaba que en la Biblioteca Pública de Buenos Aires hay un ejemplar del mágico Necronomicón, un libro maldito que provoca la locura y la muerte. “Hay mucha especulación sobre el tema, lo que se ve en el programa es la ficha real del Necronomicón, que parece que es de la época del 60. No voy a spoilear más, pero es en cierto modo un episodio real de la biblioteca”, le dice David a Infobae Cultura. El ciclo concluirá con un episodio dedicado a la gauchesca y al centenario del Martín Fierro.

