“Telma, el cine y el soldado”, una historia real e inconclusa que tenía que contarse

"Telma, el cine y el soldado", comedia documental de Brenda Taubin

Conocí a Telma hace 8 años en un taller de cine debate que compartimos cada jueves durante 5 años antes de la pandemia. Yo coordinaba el debate. Telma era el alma del cine. Opinaba y compartía historias propias a la altura o mejores de las que veíamos en la pantalla grande.

En uno de estos encuentros, Telma nos contó esta historia real, poderosa e inconclusa. Un amor platónico que persistía en el tiempo. Hace 40 años que Telma guarda la carta de un soldado de Malvinas que prometió volver de la guerra para cantar con Lili, su hija. Lili y el soldado nunca se encontraron pero Telma conserva ese papel testigo del vínculo entre desconocidos como si fuera un tesoro.

Cuando la escuché supe que era una historia que tenía que contarse.

Estudié cine, y doy clases en la UBA en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido pero nunca había realizado un largometraje. Me parecía que esta historia merecía pantalla y dado el rol que cumplía para ellas era una forma nueva de contarles el cine; ya no un cine ajeno que veíamos proyectado en pantalla grande, sino que veía el momento de explicarlo y entenderlo desde adentro, de convertirlas a ellas en protagonistas. Telma, la Chiqui, Elena, Antonio siempre fueron personas/personajes increíbles. Les admiré desde el principio su vitalidad, sus ocurrencias, su deseo de aventura, su humor, su curiosidad y sensibilidad. Les propuse hacer la película y aceptaron pero no terminaban de imaginar cómo sería hacerla y menos cómo se vería terminada.

Con una pandemia en el medio esas dudas de terminar de filmar y ver la película proyectada en pantalla grande crecieron. Por esto la emoción de ahora es incomparable compartir nuevamente el cine y viéndose a ellas ahí supero toda imaginación. La aventura fue completa, aprendimos mucho juntxs y vivimos todas las emociones posibles. Todo lo que les pasaba a ellas nos pasaba a nosotrxs como equipo.

La búsqueda del soldado fue a la par de la filmación de la película y eso hacía que nuestro compromiso fuera entero, sobre todo desde lo emocional, y a la vez la comedia se nos presentaba constantemente porque ellas son así, usan el humor para batallar y eso me parece maravilloso. Me identifico un poco también con esa manera de enfrentar la vida. Creíamos también que era otra forma de sanar esta herida nacional, contar Malvinas desde otro tono con deseo de encuentro, atesorando la carta de un desconocido.

Desde el continente y 40 años después la memoria se recupera, y se reconstruye desde el presente con ellas al mando. Lili, la hija de Telma, con su marido nos parecían personas súper entrañables que sumaban mucho al relato, no solo porque fue Lili la que escribió la carta al soldado, sino que completan la historia y hasta a veces funcionan de contrapunto. Hay algo de sus reuniones familiares llenas de comida, de risas y de discusiones en las que nos encontramos todos los argentinos. En esa mesa familiar al lado de Telma siempre se encuentra la Chiqui, su cuñada con la que convive hace 50 años, ya que ambas enviudaron a temprana edad.

Rodaje de "Telma, el cine y el soldado"

La Chiqui, también parte del grupo de jubiladas que iba al cine, cumple los años un día después del soldado (según escribe él en la carta) y eso la hace encontrarse en un lugar especial a la hora de la búsqueda, ya que piensa que por eso, debe tener muchas cosas en común con él. Son esos detalles los que no podían no estar en la película, los que captan su esencia. Son los que hacen reír y quererlas y desear que logren todo lo que quieran, que logren encontrarlo y conocer también la versión de él en todo este asunto.

La filmación fue súper lúdica nos permitimos evidenciar el dispositivo, pensar en géneros de películas como la de detectives y hasta caracterizarlas en una escena. El cine está en el título porque atraviesa toda la película: ahí nos conocimos, ahí nos estamos encontrando ahora; fue y es parte de la aventura, la búsqueda y el hacer la película en sí misma.

Rodaje de "Telma, el cine y el soldado"

Telma arma relatos, imagina aventuras, conserva tesoros. Venera los vínculos y la vida y los llena de gracia. No conozco a nadie así. Le debo muchas risas y emociones, y le debía esta película que es ella y se merece. Esta película celebra los pequeños gestos de humanidad que se vuelven enormes y le dan sentido a nuestra existencia. El amor, la amistad y el humor son también los que nos hacen sobrevivir.

* Telma, el cine y el soldado se proyecta en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA) el sábado 30 de julio a las 19, el domingo 7 de agosto a las 20.30 y el domingo 14 de agosto a las 15.30. Entradas en venta.

