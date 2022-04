Bafici: la comedia argentina “Clementina” resultó la gran ganadora de la edición 2022

Fotograma de “Clementina”, de Agustín Mendilaharzu y Constanza Feldman

La película argentina Clementina, ópera prima de Agustín Mendilaharzu y Constanza Feldman, obtuvo el Gran Premio y Mejor Largometraje de la Competencia Oficial Internacional de la edición 23 del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que comenzó el 19 de abril y culminará este domingo con proyecciones en sala y también a través de la plataforma de streaming Vivamos Cultura.

Clementina rescata acontecimientos de la vida real y los transforma en una dulce comedia encantada, ficcionalizando avatares surgidos en la pandemia y en la vida de los directores, pareja en la realidad. Mendilaharzu debuta como director, pero tiene una larga trayectoria como director de fotografía y teatrista y es uno de los miembros fundadores y cabeza decisoria de Pampero Cine, mientras que Feldman es actriz y bailarina.

Neus Ballus, mejor directora (crédito: Renaud Montfourny)

En tanto, la realizadora catalana Neus Ballús ganó en el rubro Mejor Dirección por la muy buena cruda visión sobre las migraciones de su filme Sis dies corrent. Carrero, opera prima de Fiona Lena Brown y Germán Basso, sobre la cruda realidad, hecha ficción, que explora la dura situación de las barriadas del conurbano, se llevó el premio “Estímulo al Cine Argentino”. También en la Competencia Internacional pero en el apartado de cortometrajes, se impuso la argentina Ida, de Ignacio Ragone.

"Amancay" fue elegida "mejor película" en la Competencia Argentina

En cuanto a la Competencia Argentina Amancay, de Máximo Ciambella, ganó en “Mejor Película”, mientras que La edad media, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña -otra producción de la productora Pampero Cine-, ganó en “Mejor Largometraje”, y El nacimiento de una mano, de Lucila Podestá, como “Mejor Cortometraje”.

A continuación, el listado completo de ganadores de la edición 23 del Festival Interncional de Cine Independiente de Buenos Aires:

COMPETENCIA INTERNACIONAL

- Mejor largometraje y Gran premio: Clementina (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu.

- Mejor cortometraje: Ida (Argentina), de Ignacio Ragone.

- Mejor dirección: Neus Ballús, por Sis dies corrents (España)

- Premio especial del jurado: Happer’s Comet” (Estados Unidos), de Tyler Taormina.

- Premio EX AEQUO a la Mejor actuación: Juan Cano, por “Proyecto fantasma” (Chile), y Judith Roddy, The Cry of Granuaile (Irlanda).

- Premio estímulo al cine argentino: Carrero, de Fiona Lena Brown y Germán Basso.

- Mención Especial: Leonor Will Never Die (Filipinas), de Martika Ramirez Escobar.

- Mención Especial a la música: Nick Roth y Olesya Zdorovetska por The Cry of Granuaile (Irlanda), de Dónal Foreman.

COMPETENCIA ARGENTINA

- Gran premio: Amancay, de Máximo Ciambella.

- Mejor largometraje: La edad media, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña.

- Mejor cortometraje: El nacimiento de una mano, de Lucila Podestá.

- Mejor dirección: Gastón Solnicki, por A Little Love Package.

- Premio especial del jurado: Camuflaje, de Jonathan Perel.

- Mejor Actuación Colectiva: Martín Aletta, Gabriela Ditisheim, Laura Nevole, Pablo Ragoni e Ignacio Sánchez Mestre, por Smog en tu corazón.

- Mención especial a la mejor actriz: Laila Maltz, por Una habitación simple

COMPETENCIA VANGUARDIA Y GÉNERO

- Mejor largometraje y Gran premio: La Mif (Suiza), de Fred Baillif.

- Mejor cortometraje: Marlén, retrato de unas tetas peludas (Chile), de Javier de Miguel.

- Mejor dirección: Paz Encina, por Eami (Paraguay).

- Premio especial del jurado: El filmador (Uruguay), de Aldo Garay.

- Mejor Actuación: Laura Galán, por Cerdita (España).

- Premio Estímulo al Cine Argentino: El fulgor”, de Martín Farina.

- Mención especial: The Timekeepers of Eternity (Grecia), de Aristotelis Maragkos.

- Premio del público al mejor largometraje argentino (transversal a las tres competencias): Clementina (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu.

