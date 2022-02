Lo mejor del cine y la animación japonesa, en un festival gratuito y online

Este ciclo de cine, el Japanese Film Festival Online 2022, online con acceso gratuito es una oportunidad para acceder a la variedad y profundidad del cine japonés. Cuenta con el apoyo de la Embajada del Japón en Argentina, que invita al público argentino a disfrutar de veinte títulos cinematográficos de ese país desde la comodidad de sus hogares desde el 14 al 27 de febrero, solo mediante el registro en este enlace.

Entre lo que podrá disfrutarse en el Japanese Film Festival Online 2022, se incluyen siete estrenos, ocho nuevas ficciones, dos documentales, dos animés y Rashomon, un clásico del reconocido director Akira Kurosawa, los cuales podrán disfrutarse de manera totalmente gratuita vía streaming durante trece días.

La segunda edición del Japanese Film Festival Online es un proyecto de la Fundación Japón, que fue creada con el objetivo de compartir la emoción del cine japonés con el mundo. El festival se llevará a cabo en 25 países simultáneamente (Argentina, México, Brasil, Ecuador, Perú, Corea del Sur, Indonesia, Camboya, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Malasia, Myanmar, India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Hungría, Egipto) durante dos semanas en el mes de febrero de 2022 y los residentes argentinos podrán ver 20 películas japonesas de diferentes géneros de forma totalmente gratuita y con subtítulos disponibles en 15 idiomas.

Con este evento, el público podrá disfrutar de los últimos estrenos del séptimo arte japonés como Under the Open Sky, dirigida por Miwa Nishikawa, directora de gran reconocimiento en Japón, y que ha participado en varios festivales mundiales de cine, hecho que se ha convertido en un tema candente en tierras niponas. Habrá también otros títulos como Ito, ¡Es una película de verano! o Aristócratas, de Yukiko Sode, un film protagonizado por Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara y Kora Kengo, todos dramas que se presentaron en el país oriental durante 2021. Con la finalidad de indagar y conocer más del pasado histórico de figuras como la del cortesano y el samurái de Japón, lo que podría resultar fascinante para occidente, desembarcan dos películas: El recetario de Mio y El castillo flotante.

Dos temáticas de la cultura japonesa que también estarán presentes en el género documental a través de la película Sumodo –El camino del samurái–, que narra la travesía diaria del Sumo y el inicio de un ritual religioso que se ha convertido en un popular deporte nacional japonés, así como la historia de un exitoso fabricante de ramen en El dios del ramen.

Para sentir un poco el calor del invierno japonés, se recomienda Su amor hierve el agua, un drama conmovedor que calienta el corazón y explora los sentimientos y el lado humano.

Los animés no podían quedar fuera, y para los amantes de este género llegan dos piezas del director Yasuhiro Yoshiura, Tiempo de despertar y Patema.

Finalmente, y no menos importante, hablar de reinserción social es un tema que trasciende fronteras y que puede unir culturas, es por ello, y por la relevancia mundial que tiene Akira Kurosawa, que se podrá ver Rashomon, la historia de un yakuza (mafioso) que sale de prisión y debe retomar su vida.

Sobre el Japanese Film Festival

Se llevó a cabo por primera vez en 2016 en Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos, Myanmar y Australia. Para 2017, había llegado a India y China. Llegó a Rusia en 2018. En 2019 estuvo presente en doce países y cincuenta y seis ciudades, y logró alcanzar más de 170 mil visitantes a lo largo del año.

Sobre el Japanese Film Festival Online

En 2020 la revista digital JFF Magazine se reinventa bajo el nombre JFF Plus, y suma la sección “Watch” con la celebración del Japanese Film Festival Online, y las secciones “Read” y “Join” para difundir los encantos de la cinematografía japonesa.

En su primera edición, el festival se transmitió en 20 países de los cinco continentes, estuvieron disponibles treinta películas, desde clásicas hasta contemporáneas, de manera digital y gratuita, y se alcanzaron 210 mil vistas en el mundo.

A continuación, la programación completa del festival.

Estrenos

サマーフィルムにのって/ It’s a Summer Film!/ ¡Es una película de verano! (97′, 2021)

"It’s A Summer Film!" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Soushi Matsumoto

Una chica apasionada por el cine de samuráis y un chico misterioso ruedan una película que trascenderá tiempo y espacio.

すばらしき世界/ Under the Open Sky/ Bajo el cielo abierto (126′, 2021)

"Under The Open Sky" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Miwa Nishikawa

みをつくし料理帖/ Mio’s Cookbook/ El recetario de Mio (131′, 2020)

"Mio's Cookbook" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama histórico

de Haruki Kadokawa

En la época en la que Tokio se llamaba Edo, una joven se ha forjado un nombre como chef mientras sueña con reencontrarse con su mejor amiga. Una historia estimulante sobre la amistad y el arte de la cocina.

仮面病棟/ Masked Ward/ El enmascarado (114′, 2020)

"Masked Ward" (Japanese Film Festival Online 2022)

Thriller

de Hisashi Kimura

¿Cuál es la verdadera motivación del atracador? Un sorprendente thriller que se desenvuelve en los confines de un hospital.

AWAKE/ AWAKE/ AWAKE (119′, 2020)

"Awake" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Atsuhiro Yamada

Un emocionante drama sobre el paso a la madurez que presenta la fatídica batalla entre un jugador profesional de shōgi y un desarrollador de software de shōgi.

あのこは貴族/ Aristocrats/ Aristócratas (124′, 2021)

"Aristocrats" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Yukiko Sode

¿Es diferente la felicidad para las mujeres de distintas clases sociales? Un drama que cuestiona la vida contemporánea desde el punto de vista de dos protagonistas femeninas con distintos trasfondos vitales.

いとみち/ Ito/ Ito (116′, 2021)

"Ito" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Satoko Yokohama

Una tímida chica de campo elige un trabajo a tiempo parcial en un “maid café” en el que atiende a los clientes vestida de criada. Un drama que retrata el paso a la madurez de forma única y conmovedora.

Animé

イヴの時間 劇場版/ Time of EVE: the Movie/ Tiempo de despertar (106′, 2010)

"Time Of Eve: The Movie" (Japanese Film Festival Online 2022)

Animación

de Yasuhiro Yoshiura

¿Los androides tienen alma? Una conmovedora película de animación que considera la naturaleza de las emociones a través de interacciones entre humanos y androides.

サカサマの パテマ/ Patema Inverted/ Patema (99′, 2013)

"Patema Inverted" (Japanese Film Festival Online 2022)

Animación

de Yasuhiro Yoshiura

Una niña y un niño que viven en dos mundos diferentes, que existen invertidos uno con respecto al otro, cambian el futuro. Los personajes “suben” al subsuelo y “caen” al cielo en esta película de animación realmente innovadora.

Documentales

相撲道〜サムライを継ぐ者たち〜/ SUMODO -The Successors of Samurai- / Sumodo -El camino del samurái- (104′, 2020)

"Sumodo - The Successors Of Samurai" (Japanese Film Festival Online 2022)

Documental

de Eiji Sakata

Una película sobre el sumo, el deporte nacional japonés. Un documental con un acceso exclusivo a la vida entre bastidores de luchadores de sumo famosos.

ラーメンより大切なもの 東池袋大勝軒50年の秘密/ The God of Ramen/ El dios del ramen (90′, 2013)

"The God Of Ramen" (Japanese Film Festival Online 2022)

Documental

de Takashi Innami

Un conmovedor documental sobre el hombre que fundó un legendario restaurante de ramen en Tokio.

Cine clásico

羅生門/ Rashomon/ Rashomon (88′, 1950)

"Rashomon", de Akira Kurosawa (Japanese Film Festival Online 2022)

Cine clásico

de Akira Kurosawa

Ficción

オズランド 笑顔の魔法おしえます/ OZLAND/ Greenland (105′, 2018)

"Ozland" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

105min

de Takafumi Hatano

¿Qué tipo de empleado tiene el don de hacer sonreír a los clientes? Esta es la historia de una nueva empleada de un parque de atracciones y las divertidas crónicas de los retos a los que se enfrenta.

ReLIFE リライフ/ ReLIFE/ ReLIFE (119′, 2017)

"Relife" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

119min

de Takeshi Furusawa

Si pudieras rehacer tus años de instituto, ¿cómo afectaría ello a tu vida? Una peculiar historia de amor y madurez sobre revivir nuevos destinos.

湯を沸かすほどの熱い愛/ Her Love Boils Bathwater/ Su amor hierve el agua (125′, 2016)

"Her Love Boils Bathwater" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Ryōta Nakano

Un drama humanista y lacrimógeno sobre los lazos entre una cariñosa y luchadora madre y su familia.

のぼうの城/ The Floating Castle/ El castillo flotante (144′, 2012)

"The Floating Castle" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama histórico

de Isshin Inudo y Shinji Higuchi

A pesar de la absoluta desventaja de una tropa de 500 contra 20.000, un comandante decide ir a la guerra. Un espectáculo bélico ambientado en el periodo de la guerra civil de Japón.

ツナグ/ Until the Break of Dawn/ Hasta el amanecer (129′, 2012)

"Until The Break Of Dawn" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Yūichirō Hirakawa

Si pudieras encontrarte con los muertos una vez más, ¿a quién elegirías? Un drama humanista espiritual y conmovedor.

しあわせのパン/ Bread of Happiness/ Pan de la felicidad (114′, 2012)

"Bread Of Happiness" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Yukiko Mishima

Una cafetería en medio de la naturaleza sirve delicioso pan y café a personas con el corazón herido. Un drama humanista que conseguirá enternecernos el corazón.

南極料理人/ The Chef of South Polar/ El chef del Polo Sur (125′, 2009)

"The Chef Of South Polar" (Japanese Film Festival Online 2022)

Drama

de Shūichi Okita

Una comedia clásica japonesa que sigue la agridulce y encantadora vida cotidiana de un grupo de hombres que viven en la Antártida, donde su única alegría es comer.

ハッピーフライト/ Happy Flight/ Feliz vuelo (130′, 2008)

"Happy Flight" (Japanese Film Festival Online 2022)

Comedia

de Shinobu Yaguchi

¡Emergencia en un vuelo de Tokio a Honolulu! Una película coral que muestra al personal de tierra, los auxiliares de vuelo y los pilotos en acción.

Para conocer más sobre este proyecto, pueden seguir sus redes sociales y así mantenerse informados.

Página oficial: https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/argentina. Facebook: https://www.facebook.com/jffplus. YouTube: https://www.youtube.com/c/JFFPlus. Instagram: https://www.instagram.com/jffplus/

