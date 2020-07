Para producir el libro de crónicas Japón desde una cápsula (Adriana Hidalgo) dormí dos noches en un hotel robótico cercano a Nagasaki: al llegar, detrás del mostrador, me recibió Yumako, una androide con sombrerito blanco que comenzó a gesticular ni bien me paré frente a ella, diciendo “Welcome to Henn´na Hotel”. Me invitó a completar mis datos en una tablet, me ordenó amablemente que escaneara mi pasaporte en una máquina y otra escupió mi tarjeta de entrada a la habitación. Al lado me esperaba un carrito rojo en el que coloqué la valija -siempre dirigido por la hermosa autómata que desde los tres metros o más ya parece 100 % humana- y ese robot con ruedas me condujo hacia la habitación: leyó el dato en mi tarjeta y fuimos juntos, silenciosamente, en cámara lenta. Una vez instalado, descubrí en la mesa de luz una muñeca plástica con aires de Hello Kitty. Para mi sorpresa, me comenzó a hablar. Era Churi Chan, mi asistente personal, a quien yo le pedía en inglés que me despertara a cierta hora, que me leyera las noticias y que prendiera o apagara la luz. De alguna manera, no estaba sólo en ese cuarto.