Alessandro Baricco anunció en sus redes sociales que está en tratamiento por leucemia

Alessandro Baricco comunicó su enfermedad en redes sociales (Foto: Silvana Sergio)

“Um, hay noticias que dar y esta vez realmente tengo que darlas, personalmente. No es tan bueno, se los advierto. Lo que pasó es que hace cinco meses me diagnosticaron leucemia mielomonocítica crónica”, escribió el famoso novelista italiano, autor del best seller Seda y The Game entre otros títulos relevantes de su obra. La publicación está acompañada de una foto de una computadora y una copia de The Pickwick Club de Charles Dickens, junto a su cama de hospital. “Estaba molesto -continúa el escritor-, pero no tanto, vamos. Cuando tienes una enfermedad así, lo mejor que puedes hacer es someterte a un trasplante de células madre sanguíneas, que lo haré en un par de días (bueno, no es tan sencillo, llevamos meses trabajando en ello, es un trabajo de paciencia) Para darme las células madre estará mi hermana Enrica, una mujer que a mis ojos ya era muy especial antes de esta aventura”.





“No quisiera agregar mucho más. Quizás, bueno, todavía quiero decir que cada momento siento la buena fortuna de vivir todo esto con muchos amigos verdaderos alrededor, niños inteligentes, un compañero de vida irresistible y el mejor Toro (N. de la R: se refiere al Torino, el club del cual es simpatizante) desde los tiempos que salió campeón. Las tres primeras son cosas que te cambian la vida. La cuarta seguro que no te echa a perder. En fin, lo veo bien. No cuenten conmigo por un tiempo, pero por otro lado, no se acostumbren demasiado porque a los médicos se les ha metido en la cabeza curarme lo suficientemente rápido”.

En su cuenta de Instagram, Alessandro Baricco acaba de comunicar que padece leucemia. Y que va a recibir un transplante de médula ósea donada por su hermana. El Game no es sólo el siglo XXI, sino también la puñetera Vida. — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) January 22, 2022

Baricco es un confeso admirador de Dickens En Una cierta idea del mundo, publicado en diciembre de 2020, el escritor reconstruyó una lista de los mejores 50 libros que leyó en la última década. Allí se refiere a The Pickwick Club como uno de los que marcó su vida: “Un libro al que le debo mucho, aunque solo será por razones exquisitamente privadas y por lo tanto insignificantes”. Y agrega, profético: “Si hay que salvarse la vida, nada mejor que un Dickens, uno cualquiera”. La noticia de la enfermedad y la necesidad de un trasplante llega pocos días después de que el autor se convirtiera en el primer escritor italiano en generar una NFT de su obra. A comienzos de este año lanzó Novecento, que ya está acuñado en el mercado OpenSea y saldrá a la venta en marzo.

Alessandro Baricco tiene 63 años y reconocido como autor de novelas capaces de combinar cualidades literarias y gran éxito en ventas, gracias a una escritura sumamente incisiva. “Escribir es un placer físico. Es como volar. Un juego. Como jugar al ajedrez con alguien”, declaró sobre su oficio.

El novelista y ensayista italiano Alessandro Baricco cumplirá 64 años el martes 25 de enero.

Nacido en Turín el 25 de enero de 1958, se licenció en Filosofía con una tesis en Estética. El amor por la música y la literatura han inspirado su trabajo como ensayista y narrador desde sus inicios. Debutó como crítico musical en el diario La Repubblica, y pasó luego a La Stampa como columnista cultural y curador de programas de radio y televisión sobre temas musicales y literarios. En 1994 fundó la Escuela Holden para escritores, en Turín, de la que es director. “En la historia de la escuela ha habido casos de gran talento, alumnos capaces de escribir grandes libros, otros de hacerlos buenos y el resto normales. Los chicos con mayores aptitudes fueron dos que finalmente acabaron de manera distinta: uno como camarero y otro abogado en el estudio familiar. Para escribir buenos libros no sólo basta el talento, necesitas determinación”, aseguró.

Baricco es autor de las novelas Tierras de cristal (Premio Selezione Campiello y Prix Médicis Étranger), Océano mar (Premio Viareggio), Seda, City, Sin sangre, Esta historia, Emaús, Mr Gwyn, Tres veces al amanecer y La Esposa joven. También escribió el monólogo teatral Novecento y los ensayos Next. Sobre la globalización y el mundo que viene, Los bárbaros, Ensayo sobre la mutación y The Game. En 2020 recibió el premio Campiello Lifetime Achievement Award.

SEGUIR LEYENDO