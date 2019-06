Entre las preguntas del pasado y las dudas del futuro, el desafío es analizar lo que este triunfo de la cultura tecnológica digital significa en lo más inmediato. Y al igual que en Los bárbaros, para hacerlo Baricco aún dialoga con los últimos espectros del rechazo: "Cuando la gente cree vislumbrar la degradación cultural en un chico de dieciséis años que ya no usa el subjuntivo, sin fijarse, sin embargo, que para compensar ese chico había visto treinta veces las películas que a la misma edad había visto su padre, no es que yo sea optimista, es que ellos están distraídos". Sin embargo, no son estos últimos bastiones de negación los que complican el optimismo del intelectual italiano.