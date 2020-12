Alessandro Baricco: “El mundo digital no es ni de izquierda ni de derecha, ni totalitario ni democrático”

Alessandro Baricco

En 2019, el italiano Alessandro Baricco anunció una nueva revolución mental y cultural. En un ensayo, llamado The Game (Anagrama), que los analistas de la nueva realidad digital consideran “iluminador”, el escritor nacido en Turín propone una historia comentada de la era del Internet, la cual divide en tres etapas: una clásica (de la aparición de los computadores a Google), la que llama de la colonización (hasta la aparición de los teléfonos inteligentes) y la época contemporánea (la de las aplicaciones y la realidad virtual).

Este fin de semana, este filósofo de la nueva realidad ha participado en el Festival Gabo, que se realiza en Colombia en homenaje al escritor Gabriel García Márquez. En una conversación con el periodista y profesor universitario francés Jean Francois Fogel, titulada “Periodismo en busca de ¿la verdad?”, Baricco declaró que, en su libro, dividió la revolución digital en eras para tratar de explicar “qué fue lo que sucedió y qué hemos hecho”.

“En términos prácticos –explicó Baricco durante su charla-, creamos una especie de segundo mundo, que no era una alternativa al mundo en que vivíamos anteriormente, sino una integración con el mundo en que vivíamos anteriormente”.

"The Game" de Alessandro Baricco

Según el escritor italiano, cada vez más personas comenzaron a aceptar lo que llamó un nuevo mapa de la realidad y, en esa segunda época de la revolución digital, “vivimos una especie de colonización de este nuevo aspecto del mundo, todos nos desplazamos hacia ese nuevo mundo”.

En esa era, explicó el autor de The Game, se vivieron dos momentos importantes para la revolución digital: la masificación de los teléfonos digitales, “que fundamentalmente son computadores personales para guardar en el bolsillo”, y la creación de las redes sociales, que no habría sido posible sin la creación de los smartphones. “Esto hizo que la mayoría de las personas pudieran desplazarse a esta nueva dimensión”.

Para Baricco, en la actualidad el mundo está atravesando una tercera época de la revolución digital. “La rotación entre lo digital y lo real se ha vuelto algo permanente para nosotros, hasta el punto de que, actualmente, es muy difícil trazar un límite entre las experiencias reales y las digitales”.

El novelista y ensayista afirmó que la idea de la nueva revolución digital no es destruir el mundo antiguo, sino remplazarlo por uno nuevo. “De cierta manera, esto es algo que ya se ha hecho y, actualmente, estamos viendo cómo se está generando un conflicto abierto entre esa antigua civilización y la nueva civilización digital”.

Aceptó el autor que la revolución digital también dejará “nuevos perdedores”. “Con la revolución digital posiblemente llegará una nueva inteligencia, una nueva élite, que sustituirá a la antigua élite, que data del siglo XIX, esto de cierta manera ya ha sucedido, aunque no en todos los ámbitos de la sociedad. De manera paradógica existen ciertas instituciones, como las escuelas, que siguen una lógica del siglo XIX, y al mismo tiempo existen otros mundos, como el mundo de las comunicaciones, o el mundo del periodismo, que están completamente en The Game, estamos, de alguna manera, en un mundo esquizofrénico”.

El novelista y ensayista italiano Alessandro Baricco participa en el festival Gabo, en Colombia. Foto cortesía Festival Gabo

Sobre el periodismo, y la búsqueda de la verdad, sostuvo Baricco que aunque hay muchas estructuras que todavía siguen lógicas y lenguajes del siglo XX, que para él son anticuadas. “El periodismo no se escribe actualmente de la misma manera que se hacía en los años 70 del siglo XX, son muchos los periodistas que escriben de una manera más digital, pero esta forma clásica de hacer periodismo donde se escriben artículos y columnas para periódicos es un poco antigua, si se debe combinar con otras formas y otras herramientas, si se quieren aprovechar al máximo las posibilidades de The Game”.

Baricco se refirió al aporte de la revolución digital en la democracia. Aseguró el autor que esta revolución surgió, en parte, para darle a una mayor número de personas algunos privilegios y posibilidades que antes solo eran accesibles para una élite. “En la actualidad podemos comunicar nuestras propias ideas, o que pensamos sobre muchas cosas, tenemos la capacidad de compartir esas ideas, contenidos y experiencias, antes para hacer esas cosas se necesitaba un nivel especial de riqueza y de poder, pero ahora es accesible a la gran mayoría de las personas, por lo cual se puede decir que el objetivo se cumplió, y con creces”.

Ante la interpelación del profesor Fogel sobre la utilización que gobiernos y grupos antidemocráticos han hecho de estas herramientas, Baricco sostuvo que, cuando empezó la revolución digital “la democracia ya estaba agonizando”.

“Es cierto que la revolución digital le ha dado voz, fuerza y derechos al algunas personas que no creen en la democracia”, aceptó el escritor italiano; sin embargo, aclaró que no debe confundirse la causa con la consecuencia. “El mundo digital no es ni de izquierda ni de derecha, ni totalitario ni democrático, es un multiplicador de posibilidades y quienes mejor sepan utilizarlo son las que mejor provecho sacarán”.

Finalmente, Fogel le preguntó a Baricco, como italiano del norte (tradicionalmente enfrentado al sur, representado por el Napoli), su opinión sobre Maradona. “No importa si soy un italiano del norte porque Diego era de todos. Todos vamos a morir, pero algunos mueren más, y eso fue lo que pasó con Diego, para un fanático del fútbol poco importa que haya jugado para el Nápoles o para Turín, él le dio felicidad a todo el mundo”.

