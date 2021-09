Filba 2021, día por día: todo lo que hay que saber sobre el gran festival literario

Elena Poniatowska, Siri Hustvedt, Paul Auster, Rachel Cusk y Margo Glantz

Hoy se realizó la presentación oficial del Filba 2021. Será del 20 al 24 de octubre y contará con destacadas participaciones internacionales: Paul Auster, Elena Poniatowska, Margo Glantz, Rachel Cusk, Siri Hustvedt y Cynan Jones, entre tantos otros autores. El tema es la ansiedad: “una versión punk de la impaciencia”, dijo Amalia Sanz, la directora. La apertura estará a cargo de la uruguaya Ida Vitale quien, a sus 97 años, hablará de los límites de la poesía. El esquema será mixto: habrá actividades en vivo y otras online. “Vamos a recuperar esa atmósfera que siempre tuvieron nuestras presentaciones”, aseguró Sanz.

“Después de esta experiencia difícilmente abandonemos la virtualidad, aunque uno nunca sabe”, dijo Catalina Labarca, una de las organizadoras, y agregó que “este es el primer paso a un nuevo modelo de festival mixto”. Sanz aseguró que “la hibridez es el camino” porque “la virtualidad te abre el acceso, no sólo a muchas más invitaciones, sino también a las audiencias: públicos de latitudes diversas. Perder eso es un montón”. A su vez, Larisa Chausovsky, a cargo del Filbita, el festival dedicado al público infantil que se hará del 17 al 21 de noviembre, sostuvo que “estamos siempre pensando en literaturas compartidas y sin fronteras”.

Serán cinco días de pura literatura: más de cincuenta actividades que incluyen lecturas, entrevistas, conversaciones, paneles, música, performances, talleres, clases magistrales y experiencias literarias. Los invitados extranjeros son más de treinta y los argentinos el doble. Toda la programación online estará disponible en el canal de YouTube de Filba y todas las actividades del programa serán gratuitas. Los talleres y algunas actividades presenciales serán con cupo limitado y requerirán inscripción previa. A continuación, el line-up completo del Filba 2021.

MIÉRCOLES 20

10 hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER DE ILUSTRACIÓN. Un libro álbum antes del fin del mundo

A cargo de Gusti

Tres horas, algunas palabras recortadas, los materiales de arte que cada quién prefiera y la urgencia de resolver un libro álbum antes de que se acabe el mundo. El taller está abierto a ilustradores, escritores, entusiastas, jardinerxs, panaderxs, estilistas, camionerxs… a todos los que se animen a contar una historia en poco tiempo y pocas páginas.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción previa a partir del viernes 1ro de octubre.

10hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER DE NARRATIVA. Comprar tus propias flores: consejos y estrategias para escribir y publicar.

A cargo de David James Poissant

En este taller, el autor de El cielo de los animales brinda claves sobre algunos elementos importantes pero a menudo subestimados que contribuyen a una buena narración. A partir del proceso creativo de escritura de Vida de lago, su última novela, el autor responde preguntas y comparte consejos y trucos para publicar en diferentes formatos.

Para facilitar la dinámica, el taller será impartido en inglés, sin traducción.

Actividad con cupo limitado. Inscripción previa a partir del viernes 1ro de octubre de septiembre.

11 hs. (ARG)/ Por mail

CRUCE EPISTOLAR. Insomnio

A cargo de Virginia Cosin y Tiago Ferro

El insomnio es una alteración del sueño atravesada por la ansiedad que responde solo a dos dinámicas: la amplificación de todas las angustias y la ramificación de todas las imposibilidades. Esa combinación indomable nos mantiene en vela. En ese ruido interno que se da en el silencio profundo de la madrugada acechan fantasmas con interrogantes que ni siquiera sabíamos que teníamos.

En este intercambio epistolar entre lxs escritorxs Virginia Cosin desde Buenos Aires y Tiago Ferro desde San Pablo reflexionan sobre cuán pesadilla o refugio puede llegar a ser no cerrar los ojos de noche.

Para recibir el intercambio de mails de los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 entre los autores en tu bandeja de entrada, inscripción previa en la web de Filba a partir del viernes 1ro hasta el martes 19 de octubre.

18 hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA. La luna en el agua

A cargo de María Fernanda Maquieira

Dice Yolanda Reyes “Hablar de literatura en la primera infancia implica abrir las posibilidades a todas las construcciones de lenguaje –oral, escrito y no verbal– que envuelven amorosamente a los recién llegados para darles la bienvenida al mundo”.

¿Desde cuándo leemos? ¿Cómo intervenimos, producimos y nutrimos esos primerísimos encuentros con la literatura? En este taller, María Fernanda Maquieira propone una serie de ejercicios de escritura y un recorrido de lecturas por nanas, rimas, juegos de palabras e historias para convidar a bebés y ninxs pequeños.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción previa a partir del viernes 1ro de octubre.

19 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

PANEL. Leer con otros. La poética de la infancia

María Cristina Ramos, Laura Forchetti, Jorge Luján

Modera: Gloria Claro

Una invitación a conversar sobre lecturas, horizontes poéticos, la experiencia de leer con otros y la palabra poética en el cotidiano… Pero también un juego sensorial en el que lxs participantes de la mesa responden a disparadores sonoros, visuales y emotivos.

19 hs. (ARG)/ Youtube - Fundación Filba

PANEL. Escribir lo que se vive

María Negroni, Eduardo Halfon

Modera: Hinde Pomeraniec

¿Es posible escribir lo que se vive? ¿Tomar las huellas de la biografía y transcribirlas al papel? Desde el instante en que es literatura, todo lo que narramos es tan real como imaginario: lo autobiográfico se vuelve literario, y viceversa. Dos escritores inclasificables, que ponen en movimiento a través de diversos lenguajes el dispositivo de la memoria, reflexionan sobre su modo anfibio de transitar las aguas de literatura y vida.

20 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

LECTURA. El ansia

Luigi Amara, Elena Medel, Irene Solá, Mariana Spada, Mónica Weiss

Si bien ya sabíamos que la ansiedad era la principal patología mental del siglo XXI, lo cierto es que, con la irrupción de la pandemia, se ha convertido en un estado generalizado de nuestro presente. Sin embargo, pese a su categoría de “enfermedad”, para quienes escriben el ansia puede ser esa pulsión oscura y luminosa que atraviesa el oficio y que no puede ser saciada nunca.

¿Cómo se lleva ese estímulo que a veces asfixia y otras moviliza? ¿Qué pasa cuando actúa como un motor de supervivencia y permite sumergirse de lleno en la ficción?

21 hs. (ARG)/ Youtube - Fundación Filba - Museo Malba

Palabras inaugurales. Las posibilidades y sus límites

A cargo de Ida Vitale

“Las palabras son nómadas” dice Ida Vitale quien escribe para que la literatura no deje de viajar. Lectora voraz, su trabajo con las palabras devela en cada texto un dominio absoluto sobre la lengua. En esta conferencia inaugural, Ida Vitale hará un recorrido personal sobre las lecturas que le marcaron la vida, además de compartir su mirada sobre la poesía y sus posibilidades.

22 hs. (ARG)/ Whatsapp

LECTURA. Voy con audio.

Todas las noches del festival un escritor o escritora comparte en su propia voz un poema a través de un audio de Whatsapp. Para que lo escuches cuando puedas y cómo quieras.

Mariana Spada - Miércoles 20/10

Elena Medel - Jueves 21/10

Lucas Soares - Viernes 22/10

Ben Lerner - Sábado 23/10

Guillermo Saavedra - Domingo 24/10

22:30 hs. (ARG)/ IG - Fundación Filba

LECTURA. Paisaje nocturno I: Sueños

A cargo de Camila Sosa Villada

Mientras la cámara deambula sin rumbo por rincones de la noche, la escritora Camila Sosa Villada nos invita a compartir un viaje onírico a través de su voz y lectura.

23 hs. (ARG) / Página web - Fundación Filba CICLO DE CINE. Noches Brasil El libro de los placeres de Marcela Lordy

Lóri es una mujer solitaria y melancólica que reparte su tiempo entre sus tareas como maestra de primaria y sus relaciones sentimentales, que siempre son rápidas y superficiales. Por casualidad, conoce al argentino Ulises, un reconocido profesor de filosofía, egocéntrico y provocador. Aunque Ulises no entiende nada de mujeres, es con él que Lóri aprende a amar y afrontar su propia soledad.

Adaptación de la novela Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres (Un Aprendizaje o El Libro de los Placeres), de Clarice Lispector.

VIERNES 21

10hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER DE POESÍA. Taller de reparación de poemas

A cargo de Elena Medel

Porque es imposible escribir sin leer [se], este taller propone la lectura crítica de poemas ajenos y propios para analizarlos con el ojo afinado. ¿Qué eliminar? ¿Cómo se podría potenciar?, ¿En qué falla el poema? Una propuesta intensiva para pulir la escritura de versos y poemas de modo colectivo.

Este taller consta de dos encuentros: jueves 21 y viernes 22 de 10 a 12, aproximadamente. Es necesario poder asistir los dos días para inscribirse.

Actividad gratuita y con cupo limitado. Inscripción previa a partir del lunes 4 de octubre.

10 hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER DE POP UP Y LIBROS ARTESANALES. De la idea a la producción artesanal.

A cargo de Carolina Musa

Un espacio de exploración hacia la experiencia editorial y todos los detalles de la producción artesanal. A través del propio recorrido de la editora Carolina Musa y con una propuesta de estrategias y recursos básicos, se invita a producir un libro pop up en forma artesanal.

No se necesitan conocimientos previos.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción previa a partir del lunes 4 de octubre.

17 hs. (ARG)/ Por mail

CRUCE EPISTOLAR. Sueños

A cargo de Gusti y Margarita Londoño Vélez

A uno y otro lado del océano, dos amigos se encuentran a través de la palabra que viaja en las cartas y teje sueños, poesía y recuerdos en el camino. En este intercambio la escritora colombiana y el autor argentino-catalán continuarán una conversación que tuvo muchos formatos y momentos, que se convirtió en libros creados en conjunto y que vuelve sobre el recorrido para seguir construyéndolo.

19 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

DIÁLOGO. Ansiedad

Fernanda García Lao, Daniel Link, Juan José Becerra

Modera: Ana Prieto

La ansiedad es la versión punk de la impaciencia. Es un esfuerzo mental agotador que busca el imposible de traer aquí y ahora todos los futuros. Es una adicción, porque ¿qué haría el ansioso si le llega aquello que no puede seguir esperando sino ansiar cosas nuevas? El costo de la ansiedad es no vivir, salvo en ese futuro que no llega, mientras se le entrega toda la pasión a lo que no hay, a lo que no está.

García Lao, Link y Becerra reflexionan sobre estas urgencias que se nos hicieron carne en los últimos años y estallaron con la pandemia.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

DIÁLOGO. Dos damas muy serias

Margo Glantz y Elena Poniatowska

Modera: Diego Zúñiga

Escritoras faro del campo intelectual latinoamericano, Elena Poniatowska y Margo Glantz son referentes ineludibles al momento de pensar la crónica, la literatura y la crítica literaria mexicanas. Mientras Poniatowska ha construido su obra sobre una constante búsqueda de identidad personal y nacional, Glantz sitúa a la memoria y a las genealogías biológicas y culturales en un lugar central de su escritura. En esta conversación moderada por el escritor chileno Diego Zúñiga, estas “dos damas muy serias”, abordarán sus perspectivas literarias y trayectorias personales.

21 hs. (ARG)/ Youtube - Fundación Filba

ENTREVISTA. Rachel Cusk en primera persona

Entrevista: María Sonia Cristoff

Luego de una larga trayectoria como novelista de comedias negras, Rachel Cusk dio un giro hacia una escritura autobiográfica, primero con Despojos y luego con la trilogía compuesta por A contraluz, Tránsito y Prestigio, en la que indaga sobre las representaciones en torno al divorcio y la maternidad. En esta conversación con María Sonia Cristoff dialogan sobre el proceso de escritura desde el yo para narrar la vida de otros.

22:30 hs. (ARG) / IG - Fundación Filba

LECTURA. Paisaje nocturno II: Pesadillas

Emilio García Whebi

En este recorrido misterioso y espectral por la noche de la ciudad, Emilio García Whebi comparte en su lectura sus más profundas pesadillas.

23 hs. (ARG)/ Página web - Fundación Filba

CICLO DE CINE. Noches Brasil Límite de Mario Peixoto

Considerada por la Asociación Brasileña de Críticos de Cine como la mejor película brasileña de todos los tiempos, Límite (1930) del novelista y poeta Mário Peixoto cuenta la historia de un hombre y dos mujeres que se pierden en el mar en un bote de remos.

VIERNES 22

10 hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER. Narrar vidas ajenas

A cargo de Álvaro Bisama

Escribir un perfil implica situar una mirada en primer plano sobre una persona, retratarla con sus virtudes y contradicciones, además de encontrar una voz propia en el proceso de escritura.

En este taller se comparten algunas técnicas respecto a las formas de narrar la biografía de los otros. ¿Cómo la literatura pone en acto la experiencia vital de alguien que existió y con qué herramientas se escribe este relato híbrido que se pasea entre la crónica, el perfil, el ensayo y el texto narrativo?

Este taller consta de dos encuentros: viernes 22 y sábado 23 de 10 a 12 hs, aproximadamente. Es necesario poder asistir los dos días para inscribirse.

Actividad con cupo limitado. Inscripción previa a partir del martes 5 de octubre.

11 hs. (ARG) / Plataforma Zoom

TALLER. Desmontaje de una dramaturgia

A cargo de Emilio García Whebi

Como si fuera a desarmar un rompecabezas, en este taller, García Wehbi propone desmontar todo el andamiaje semántico que conforma a un montaje escénico, desde sus referencias a sus apropiaciones -tanto literarias como visuales, sonoras e históricas-, utilizando como ejemplo la obra Tiestes y Atreo (llevada a cabo en el Teatro Cervantes entre 2018 y 2019) y desmenuzando todas su piezas para desentrañar el entramado que organiza a una puesta en escena.

Actividad con cupo limitado. Inscripción previa a partir del martes 5 de octubre.

14 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

CATÁLOGO EN JUEGO

Participan: Paula Esparraguera (Ed. Flamboyant, España), Mónica Bergna (Alboroto Ediciones, México), Arianna Squilloni (A buen paso, España), Lulu Kirschenbaum (Limonero)

Cuatro editoras toman sus catálogos y los ponen sobre la mesa como si fueran un mazo de cartas. A distintas categorías que se proponen como disparadores, cada una responderá con un libro del propio catálogo, que pondrá a jugar con los libros de las demás participantes. Así, el juego es la excusa para conversar sobre libros, estéticas, temáticas, infancias, apuestas, riesgo y decisiones editoriales.

16 a 20 hs. (ARG)/ Fundación Cazadores- Actividad presencial

EXPERIENCIA SONORA. La República de los Sueños

Dirección: Mika Johnson

La República de los Sueños es un proyecto multimedia dedicado al artista visual y escritor polaco Bruno Schulz, para quien los países y las fronteras, y hasta la propia identidad, no eran ni reales ni fantásticos. En esta experiencia inmersiva, que cruza videos, ilustraciones y experiencias sonoras, la invitación es cerrar los ojos y escuchar lo que Schulz tiene para decir.

Requerimiento: celular con auriculares

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción por orden de llegada.

16 a 18 hs. (ARG) - Museo Nacional de Bellas Artes - Actividad Presencial

Performance. Coleccionable

Dirección: Luciana Mastromauro

Leen: Andrea Nussembaum, Irene Goldszer

Una colección es una reunión, un encuentro entre objetos y sentidos que componen un conjunto arbitrario, con pretensión de totalidad a la que siempre le faltará algo: no existe la colección completa. En esta performance, se indaga sobre la idea de colección para darle una voz literaria nueva. ¿Qué coleccionamos a lo largo de una vida? Una lista infinita que dialoga de formas diversas con las obras exhibidas en la Sala Hirsch del Museo.

18 hs. (ARG) - YouTube - Fundación Filba

Escritura en vivo - Escribir es traducir

Martín Caamaño & Ferrez

Un escritor brasilero y un traductor trabajan al unísono: a dos pantallas, mientras uno escribe a su ritmo - borrando, pensando o editando- el otro traduce el texto con sus idas y vueltas y también, a su ritmo propio. Como en un tango, intentarán no pisarse y si lo hacen, no importa.

Un encuentro virtual para conocer la intimidad del oficio de escribir y traducir.

18 hs. (ARG)/ Plataforma Meet

CATA DE SUEÑOS. Libros para soñar

A cargo de Nelvy Bustamante

Probar, oler, y catar la literatura para armar un catálogo de próximas lecturas. Un encuentro en el que una autora abre los sentidos de los asistentes con una selección de esos libros imprescindibles sobre sueños.

Actividad con cupo limitado. Inscripción previa a partir del martes 5 de octubre.

19 hs. (ARG)/ Youtube - Fundación Filba

CLASE MAGISTRAL. “Culturas de infancia y lectura”

A cargo de María Emilia López

Las culturas son las grandes madres que alojan y sostienen nuestros modos creadores de estar en el mundo. ¿Cómo construyen culturas las niñas y los niños pequeñas/os hoy?, ¿qué relaciones podríamos tejer la ansiedad de vivir y la poesía temprana? ¿Qué significa ser niña o niño en medio de la mutación humana-tecnológica? Y a todo esto, ¿de qué se ocupan el lenguaje, los libros y la lectura en el entramado psíquico de las infancias contemporáneas?

19 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

ENTREVISTA. Minae Mizumura en primera persona

Entrevista: Martín Felipe Castagnet

Despojada de barroquismos, la narrativa de la escritora japonesa Minae Mizumura está atravesada por historias familiares y los universos femeninos, además de un fino y delicado trabajo con el lenguaje. En este diálogo con el escritor Martín Felipe Castagnet repasa su trayectoria, sus constantes búsquedas lingüísticas, además de los principales temas de su obra.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

ENTREVISTA. Lydia Davis en Primera persona

Entrevista: Betina González

“Aguda, hábil, irónica, sobria y constantemente sorprendente”, así describe Joyce Carol Oates la escritura de Lydia Davis.

Considerada una de las cuentistas contemporáneas más importantes, Davis trabaja en su escritura sobre breves escenas cotidianas teñidas de una atmósfera enrarecida. En esta charla con la escritora Betina Gonzaléz, Davis reflexiona también sobre su obra ensayística y de no ficción recientemente publicada en el país.

21 hs. (ARG)/ Eterna Cadencia- Actividad presencial

LECTURA. Noche de poesía

Leen: Eleonora González Capria, Guillermo Saavedra, Rosario Aquebeque, Nahuel Lardies, Liliana García Carril.

Curador: Alejandro Crotto

Volver a encontrarnos en una terraza nocturna, con la palabra, el ritmo y los silencios de la poesía en la voz de seis autores con recorridos propios y heterogéneos.

Actividad gratuita con aforo limitado. Entrada por orden de llegada.

22:30 hs. (ARG) IG - Fundación Filba

LECTURA. Cruce epistolar: Insomnio

Virginia Cosin, Tiago Ferro

Durante las semanas previas al festival, la escritora argentina Virginia Cosin y el autor brasilero Tiago Ferro intercambiaron cartas en las que charlaron sobre el insomnio, las pesadillas y la soledad de la noche. En esta lectura a dos voces y en dos lenguas, compartirán qué se escribieron mientras el resto de la casa dormía.

23 hs. (ARG) / Página web - Fundación Filba CICLO DE CINE. Noches Brasil Selección de cortos

Compartimos una variada selección de la mejor producción de cortometrajes brasileños que, a través de distintas estéticas y propuestas audiovisuales, atraviesan temáticas tan diversas y universales como la soledad, la memoria, las separaciones y la amistad.

“Pájaros en la Boca” (De Gustavo Ribeiro, 2016, 14′)

Adaptación del cuento “Pájaros en la boca”, de Samanta Schweblin.

Martín está divorciado y hace tiempo que no vive con su hija. Cuando Sara vuelve a vivir con su padre, él comienza a comprobar que su hija está lejos de ser una adolescente común.

“Guaxuma” (De Nara Normande, 2018, 14′)

“Crecí con Tayra a las orillas de una playa en el noreste de Brasil. Éramos inseparables. El soplo del mar me trae recuerdos felices.”

“Nueva York” (De Leo Tabosa, 2018, 24′)

Hermila y Leandro quieren huir. Hermila y Leandro quieren quedarse.

“Solo sé que así fue” (De Giovanna Muzel, 2018, 7′)

Julia, una joven ansiosa, vive con su mejor amigo, Santiago, un tigre verde mochilero. Un día, Santiago le comunica que se va a vivir a la jungla. Deciden viajar juntos hasta el muro que separa la selva de la ciudad, donde Santiago tiene que enfrentarse a sus miedos y despojarse de su mochila.

“La última música para un corazón rústico” (De Marco Antônio Pereira, 2017, 15′)

Ozório es un hombre que vive solo en la zona rural de Cordisburgo (Minas Gerais), Brasil. Pasa sus días escuchando rock en la radio, mientras lamenta la pérdida de su pareja. Hasta que una oscilación en el cielo rompe su soledad.

La selección de cortometrajes estará disponible el viernes 22 de octubre a las 23 hs.

SÁBADO 23

10hs. Librería Eterna Cadencia - Actividad presencial

TALLER / RECORRIDO. Nuestro futuro no tiene representación.

A cargo de Ezequiel Alemián

Este es un taller de deriva urbana y escritura. ¿Caminamos para escribir o escribimos para caminar? En este taller nos proponemos experimentar esa zona imprecisable en que caminar y escribir se confunden en un mismo ensueño. Un ensueño físico, como si al derivar por la ciudad fuese el mismo cuerpo el que escribiera, casi dibujando, una experiencia. Una experiencia anterior al texto, a las representaciones, y a la literatura. Una experiencia que tal vez nos permita ser otrxs.

Actividad con cupo limitado. Inscripción previa a partir del miércoles 6 de octubre.

11 hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

Taller. La República de los sueños: una experiencia multisensorial

A cargo de Mika Johnson

El proyecto multisensorial La República de los sueños, es una experiencia diseñada de manera colectiva en la que fragmentos de la obra literaria de Bruno Schulz, se transforman en otras formas de expresión artística.

En este taller el director del proyecto, Mika Johnson, compartirá las técnicas artísticas para llevar la palabra a otras expresiones como imagen, sonido y arte digital; así como las estrategias de planificación para que proyectos de este tipo puedan concretarse, incluso en tiempos de pandemia.

Actividad con cupo limitado. Inscripción previa a partir del miércoles 6 de octubre.

11 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

CONVERSATORIO. La palabra en el aula

Daniel Cassany, Ángela Pradelli

Modera: Luji Picabea

Una charla en torno del valor social de la lengua y la lectura y el modo en que ellos se ponen en juego a diario en las aulas. La práctica cotidiana de acercar la palabra, de invitar a pensar y pensarse en relación con otras y otros.

16 a 20 hs. (ARG)/ Fundación Cazadores - Actividad presencial

EXPERIENCIA SONORA. La República de los Sueños

Dirección: Mika Johnson

La República de los Sueños es un proyecto multimedia dedicado al artista visual y escritor polaco Bruno Schulz, para quien los países y las fronteras, y hasta la propia identidad, no eran ni reales ni fantásticos. En esta experiencia inmersiva que cruza videos, ilustraciones y experiencias sonoras, la invitación es cerrar los ojos y escuchar lo que Schulz tiene para decir.

Requerimiento: celular con auriculares

Actividad gratuita con cupo limitado. Acceso por orden de llegada.

16 a 19 hs. Museo Sívori - Actividad presencial

Rincón de lectura. Leer por Leer

Un espacio con libros para lectores de 0 a 100. Una invitación a leer solxs, con otrxs, para conversar sobre libros y buscar recomendaciones.

16 a 19 hs. Museo Sívori - Actividad presencial

LECTURAS. Biblioteca abierta

Invitamos a lxs asistentes del festival a traer libros y, a la vez, a llevarse otros. Una invitación a reencontrarnos entre nosotrxs con libros y lecturas en un espacio de trueque para compartir relatos.

16 a 18 hs. Museo Sívori - Actividad presencial

LECTURAS. 1 a 1

Leen: Santiago Craig, Maru Leonhard, Maricel Santin

Como si fuera un secreto, un escritor le lee a un asistente del festival un fragmento de la obra de algún autor olvidado pero digno de ser recordado.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción por orden de llegada.

16.30 a 18.30/ Museo Sívori - Actividad presencial

ENCUENTRO. Te dibujo tu sueño

Ilustra: Titihoon

Como si fuera una sesión de terapia, Titihoon invita a que le cuenten un sueño, mientras ella lo lleva a papel y le da forma.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción por orden de llegada.

17 hs. (ARG)/ Museo Sívori - Actividad presencial

Lectura performática. El mundo tiembla en mis manos

Coordina: Constanza Penacini

Clarice Lispector escuchaba y escribía con todo el cuerpo, buscaba el sustrato vibrante de la palabra. Su escritura pulsional y fragmentaria compromete los sentidos de quien atraviesa el umbral de su lectura y hace estallar el orden dado de las cosas.

Este recorrido propone caminar por los alrededores del Museo Sívori a través de experiencias introspectivas, pero también compartidas a partir de la obra de Clarice Lispector. La invitación es a concentrarse en lo sensorial, en las ideas que están detrás del pensamiento, mientras los cuerpos puedan ir formando una coreografía involuntaria y colectiva.

Duración: 1 hora / 1 hora y media

Requerimiento: celular con auriculares

Actividad con cupo limitado e inscripción previa a partir del miércoles 6 de octubre.

17 hs. (ARG) Museo Sívori- Actividad presencial

Panel. Antes y después

Fabián Casas, Leila Guerriero

Modera: Diego Erlan

Se ve la luz al final del túnel, la rueda volvió a moverse y empezamos a encontrarnos, pero ¿cómo se vuelve a aquello que perdimos y no sabíamos que teníamos? La ansiedad que llega de la mano de la anhelada post pandemia acumula meses de incertidumbre estallados en las manos. Dos escritores se reencuentran después de mucho tiempo para pensar y repensar sobre el modo en que estas nuevas ansiedades afectan sus modos de mirar y de escribir.

18 hs (ARG) - YouTube - Fundación Filba

AUTORES EN PRISMA. Hervé Tullet

Una invitación a viajar virtualmente hasta el atelier del artista francés Hervé Tullet: su taller, su mesa de trabajo, sus calles, sus espacios y sus recorridos. A través de imágenes y palabras conoceremos matices, formas, dimensiones y las múltiples luces que aparecen a diario en la construcción de su obra.

18.30 hs. (ARG)/ Museo Sívori - Actividad presencial

LECTURA. La vida es sueño

Leen: Santiago Craig, Maru Leonhard, Lucas Soares, Maricel Santin

Música: Pablo Dacal

Alicia en el país de las maravillas, el recorrido que Pedro Páramo hace por Comala o La metamorfosis de Kafka podrían ser sueños -barrocos, extremos y bellos- de los que alguna vez hemos tenido (o nos gustaría tener). En esta lectura, cinco artistas contarán qué sueñan mientras duermen.

19 hs. (ARG) YouTube - Fundación Filba

LECTURA. Rutas de autor

Andrés Di Tella, Inés Ulanovsky, Monika Helfer, Cynan Jones

Las maneras de caminar el espacio en el que habitamos se vinculan con los modos de escribir sobre ellos. Cuatro escritorxs nos invitan a conocer en texto y en imagen los recorridos personales de lo que consideran sus territorios.

20hs (ARG) - YouTube - Fundación Filba

DIÁLOGO. Tatiana Tibuleac y Milena Busquets

Entrevista: Eugenia Zicavo

La muerte de la madre: este el tópico literario que cruza tanto También esto pasará de Milena Busquets como El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac, libros que, además, trabajan cada uno desde sus propias miradas, el recorrido que atraviesan los que quedan cuando muere alguien que amamos. De la maternidad, el feminismo, y la muerte, claro, charlan ambas autoras en este diálogo junto a la periodista Eugenia Zicavo.

21hs. (ARG)/ Youtube - Fundación Filba

LECTURA. Ida Vitale. Una vida en verso

Presenta: Nurit Kasztelan

La poesía de Ida Vitale es un canto a la vida y al presente. Siempre atenta al otro y al mundo natural, lleva al lenguaje a erigirse como un acontecimiento poético. En esta siguiente lectura, la poeta viva más premiada de Latinoamérica comparte una selección de sus poemas.

23 hs. (ARG)/ IG - Fundación Filba

LECTURA. Paisaje Nocturno III: Un año con los ojos cerrados

Cármen Cáceres y Andrés Barba

Durante un año -y no cualquier año: el año de la pandemia- una pareja de escritorxs intercambia postales, cartas y collages en las que se cuentan sus sueños. En este vivo de Instagram, Carmen Cáceres y Andrés Barba comparten el extraordinario resultado de ese ejercicio literario, tan íntimo como universal.

DOMINGO 24

16 a 19 hs. Museo Sívori - Actividad presencial

Rincón de lectura. Leer por Leer

Un espacio con libros para lectores de 0 a 100. Una invitación a leer solxs, con otrxs, para conversar sobre libros y buscar recomendaciones.

16 a 19 hs. Museo Sívori - Actividad presencial

Biblioteca abierta

Invitamos a lxs asistentes del festival a traer libros y, a la vez, a llevarse otros. Una invitación a reencontrarnos entre nosotrxs con libros y lecturas en un espacio de trueque para compartir relatos.

16 a 18 hs. Museo Sívori - Actividad presencial

LECTURAS. 1 a 1

Agustina Bazterrica, Enzo Maqueira, Flor Gattari

Como si fuera un secreto, un escritor le lee a un asistente del festival un fragmento de la obra de algún autor olvidado pero digno de ser recordado.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción por orden de llegada.

16 a 19 hs. (ARG) Museo Sívori - Actividad presencial.

Lectura. Obra en construcción

Agustina Bazterrica, Enzo Maquiera, Flor Gattari, Alberto Rojas Apel

Siempre, todo escritor o escritora tiene un texto que está trabajando. Más allá de que luego sea algo mayor, de que lo publique o lo abandone, el proceso de escritura supone ejercer el oficio de manera permanente, incluso en los momentos de la hoja en blanco.

En esta lectura escritorxs compartirán lo que están escribiendo ahora mismo.

16.30 a 18.30/ Museo Sívori - Actividad presencial

Te dibujo tu sueño

Como si fuera una sesión de terapia, una ilustradora invita a que le cuenten un sueño, mientras ella lo lleva a papel y le da forma.

Actividad con cupo limitado. Inscripción por orden de llegada.

17 hs. (ARG) / Museo Sívori- Actividad presencial

CATA DE LIBROS. Lecturas ansiosas

Por Paula Pérez Alonso

Lxs escritorxs son, ante todo, lectorxs voraces. En este Cata de libros la escritora Paula Pérez Alonso repasa historias, recomienda lecturas y comparte una lista de libros que, para ella, están atravesados de alguna manera por la ansiedad. Un encuentro para venir a tomar nota e irse con nuevas lecturas ansiosas pendientes.

17 hs. (ARG)/ Museo Sívori - Actividad presencial

Lectura performática. El mundo tiembla en mis manos

Coordina: Constanza Penacini

Clarice Lispector escuchaba y escribía con todo el cuerpo, buscaba el sustrato vibrante de la palabra. Su escritura pulsional y fragmentaria compromete los sentidos de quien atraviesa el umbral de su lectura y hace estallar el orden dado de las cosas.

Este recorrido propone caminar por los alrededores del Museo Sívori a través de experiencias introspectivas, pero también compartidas a partir de la obra de Clarice Lispector. La invitación es a concentrarse en lo sensorial, en las ideas que están detrás del pensamiento, mientras los cuerpos puedan ir formando una coreografía involuntaria y colectiva.

Duración: 1 hora

Requerimiento: celular con auriculares

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscribite acá a partir del jueves 7 de octubre

18.30 hs. (ARG) / Museo Sívori- Actividad presencial

Lectura performática. El leve desencuentro de las cosas

Danza: Mishquila Bailone Bringas

Música: Nicolás Silva

Coordina: Constanza Penacini

Instantánea y corporal, la literatura de Clarice Lispector busca capturar el instante fugaz del que está hecho ese espacio que atravesamos mientras vivimos, el tiempo.

Música, danza y literatura dialogan en esta lectura performática de uno de los cuentos más importantes de la autora brasileña.

18 hs (ARG) - YouTube - Fundación Filba

AUTORES EN PRISMA. Mari Kanstad Johnsen

Una invitación a viajar virtualmente hasta el atelier de la autora noruega Mari Kanstad Johnsen: su taller, su mesa de trabajo, sus calles, sus espacios y sus recorridos. A través de imágenes y palabras conoceremos matices, formas, dimensiones y las múltiples luces que aparecen a diario en la construcción de su obra.

20 hs (ARG) - YouTube - Fundación Filba

ENTREVISTA. Leila Slimani en primera persona

Entrevista: Anne-Sophie Vignolles

Escritora franco-marroquí nacida en 1981 y ganadora, en 2016, del reconocido Premio Goncourt por su novela “Canción dulce”, Leila Slimani es, en la actualidad, la autora francófona más leída en el mundo. Su última novela, “El país de los otros” (así como las anteriores) fue publicada en el país por Editorial Cabaret Voltaire. Con ella hablaremos de su relación a la lengua y al lenguaje, la injusticia, la libertad y la trasgresión así como de cómo se hizo escritora.

21 hs (ARG) / YouTube - Fundación Filba

DIÁLOGO. La conversación infinita

Paul Auster y Siri Hustvedt

Entrevista: Nicolás Artusi

Una de las parejas de intelectuales más influyentes de la actualidad conversan juntos, por primera vez para un encuentro en español, sobre el ambiente político y social de Estados Unidos, sus procesos de escritura, la pandemia y su amor y desamor por la ciudad que los inspira: Nueva York. Guiará esta charla inagotable el periodista Nicolás Artusi.





