El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez se quedó con el IV Premio de Novela Vargas Llosa

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez se quedó “por unanimidad” con el IV Premio de Novela Vargas Llosa por su novela Volver la vista atrás y con una bolsa de USD 100 mil, tras el anuncio realizado por la periodista Leila Guerriero, en el marco de la Bienal Vargas Llosa, organizado por la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara, con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Volver la vista atrás narra una época fundamental en las vidas del cineasta colombiano Sergio Cabrera y su padre, el escritor, poeta, actor y director teatral español Fausto Cabrera. En este libro se plasman los días de los Cabrera en la China de la Revolución Cultural, los movimientos armados de los 60, la guerra civil española y el exilio en América.

“Con una enorme habilidad narrativa y prosa extraordinaria trabaja con la realidad enhebrando el presente con el convulso siglo XX. La novela es un gran lienzo, que resulta así a la vez un mural de los enfrentamiento políticos e ideológicos, más relevantes del siglo que pasó, y un relato emotivo y perturbador por momentos trágico acerca de padres e hijos, legados y culpas, identidad y convicciones”, leyó Guerriero, presidenta del jurado, durante la premiación. Y agregó: “La buena narrativa dotada de gran aliento y de recursos excepcionales sabe cómo pulsar las cuerdas de lo grande y lo pequeño con una mirada sin concesiones cargada de preguntas que nos atañen a todos. Por combinar una investigación sin fisuras con un pulso narrativo magistral y presentar una valiente interpretación de las vidas reales de sus protagonistas el jurado ha decidido que la novela ganadora del cuarto premio Bienal de novela Mario Vargas Llosa es Volver la vista atrás, publicada en 2020 del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez”.

Por su parte, el autor refirió: “Esta novela está escrita desde desde la misma obsesión que ha animado casi todos mis libros anteriores. Esa obsesión por contar el espacio donde las vidas privadas, las vidas íntimas, chocan con las fuerzas tan misteriosas de la historia y de la política. Eso es lo que han hecho todos mis libros, pero esta vez ha sido un poco distinto y mi gran reto como novelista. Ocuparme de reinterpretar, reimaginar, las vidas reales de dos personas que no solo existen sino que son mis amigos y que conozco como Sergio Cabrera el cineasta colombiano y su hermana Marianela. Me parecería terriblemente injusto no mencionarlos hoy, tras la confianza con la que me pusieron en las manos sus recuerdos, sus documentos, sus vidas para que yo las reinterpretara a través de la novela”.

“Volver la vista atrás”, de Juan Gabriel Vásquez

La tercera fue la vencida para Vasquéz, que ya había sido finalista del premio en 2014 y 2018. La primera vez, por Las reputaciones, libro por el que ganó el Premio Real Academia Española y dos años después el galardón mejor libro publicado en Portugal, otorgado por la Casa de América Latina de Portugal. Además, por El ruido de las cosas al caer, en 2011, obtuvo Premio Alfaguara de Novela, y en 2014 el Premio Literario Internacional IMPAC de Dublín. También por La forma de las ruinas fue finalista del Premio International Booker, Reino Unido (2019), y finalista del 2º Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, entre otros galardones.

Los otros finalistas fueron el chileno Alejandro Zambra, por Poeta chileno, la argentina Selva Almada, por No es un río, la española Rosa Montero, por La buena suerte, y la mexicana Carmen Boullosa, con El libro de Eva.

En total se presentaron 412 obras y la decisión final estuvo a cargo de un jurado presidido por la argentina Guerriero y compuesto por Raquel Chang Rodríguez, Efraín Kristal, Rosa Beltrán, Fernando Rodríguez Lafuente y J.J. Armas Marcelo (Secretario con voz, pero sin voto), quienes resolvieron quién se quedó con el premio de USD 100 mil.

Antes de la entrega del premio, el Nobel peruano conversó con la periodista Guerreiro y Rosa Beltrán, escritora y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Allí repasó su carrera literaria, desde sus inicios hasta su participación en el Boom Latinoamericano, como así también reflexionó sobre la política en aquellos tiempos. Por último, adelantó que está escribiendo un libro de ensayos sobre la obra de Benito Pérez Galdos.

La elección de Vázquez se produce un año después de la polémica de la edición 2019, cuando a través de una carta pública decenas de escritores criticaron la disparidad de género en los paneles del evento (13 hombres y solo tres mujeres), en los finalistas (cuatro hombres y una mujer), y en el jurado (cuatro hombres, una mujer). Ante esa disparidad, decían los firmantes, no sorprendía que en las tres bienales celebradas anteriormente –2014, 2016, 2019– los ganadores fueran hombres.

“Es inadmisible que en el siglo XXI, en plena ola de reivindicaciones por la igualdad, se organice sin perspectiva de género un evento como la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa”, decía la carta firmada por escritores como Mariana Enriquez, Liliana Colanzi, Claudia Piñeiro, Rosa Montero o Juan Villoro y que también exigía a los organizadores “trabajar para ajustar esa desigualdad histórica que ha condenado a las mujeres a un lugar de subalternidad y silencio”.

“Hay muy buenas escritoras en América Latina. En estos días ha sido muy interesante ver a las escritoras latinoamericanas pronunciarse con gran convicción respecto a los problemas literarios y respecto a los problemas femeninos también. Creo que se ha roto una especie de dique. Cuando era joven había un prejuicio contra las escritoras, pero eso hoy día ha desaparecido. Las mujeres están presentes en el mundo literario y ocupan lugares de gran significación. Creo que tanto escritores como lectores han perdido, ocultado, el prejuicio que tenían contra las escritoras. Como en el resto del mundo, en Francia o Estados Unidos, cada vez surgen más escritoras y que además tienen una importancia específica y no simplemente por el hecho de ser mujer”, dijo el autor de Conversación en la catedral y La ciudad y los perros, entre tantas otras novelas.

La Bienal Vargas Llosa, evento se desarrolló desde el jueves bajo el lema “La literatura, último refugio de la libertad”, se realizó a través de ocho paneles en los que participaron autores de manera presencial y que se pueden ver en la cuenta de Facebook.

Entre los autores que participaron de estos encuentros en la Universidad de Guadalajara están los cinco finalistas y otros 30 escritores como el peruano Santiago Roncagliolo, la argentina Gabriela Cabezón Cámara y el colombiano Santiago Gamboa.

Las primeras dos ediciones de la Bienal se realizaron en Lima, Perú. En 2018, la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara firmaron un convenio para que la Bienal tuviera como sede, en sus siguientes ediciones, la ciudad de Guadalajara, México, con el apoyo de la FIL Guadalajara en la organización. La primera edición del certamen, en 2014, recayó en Prohibido entrar sin pantalones (Seix Barral), del español Juan Bonilla; en 2016, en la obra Si te vieras con mis ojos (Alfaguara), del chileno Carlos Franz, y en 2019 —la primera edición realizada en Guadalajara— en The Night (Alfaguara), de Rodrigo Blanco Calderón.

