La vida en podcast: los recomendados de agosto

Mientras su “mercado” parece estar (está) en constante ebullición, la cultura podcast se instala como parte relevante de la oferta de contenido digital que domina este siglo. Y evoluciona hacia nuevos formatos (más cortos, de consumo rápido y en dosis de microcápsulas de audio) y una mayor diversificación temática. A la par compite casi de igual a igual con el streaming de música, porque la pandemia cambió el consumo de medios. Según la compañía británica de análisis e investigación de la industria del entretenimiento MiDIA Research, el público sumó un 12% adicional de tiempo de entretenimiento en su vida cotidiana y, algunas categorías crecieron mucho más rápido que otras. Allí los podcast se hacen notar: tienen más oyentes y cada oyente emplea más tiempo en escucharlos. Situación win win, dicho en criollo.

Basta chicos: la vida de Ricardo Fort

El millonario que lució sus autos de película, cirugías estéticas, tatuajes y séquitos varios en la televisión masiva de fines de la década pasada, se ha convertido -ocho años después de su triste final- en un personaje de culto para cierto consumo irónico, muy en boga por cierto. Como tal, este Willy Wonka argentino y sus excentricidades son ahora objeto de estudio para una depurada investigación auditiva que lidera el popular youtuber Damián Kuc -famoso por sus “crónicas innecesarias” de la plataforma de videos. En diez capítulos se repasa la vida, pasión y muerte del heredero del imperio chocolatero que se volvió un modelo favorito de stickers, gifs y memes.

Arcanos y reyes

El 6 de noviembre de 1985 ocurrió uno de los hechos más shockeantes de la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia por 28 combatientes del movimiento guerrillero M-19, en pleno centro histórico de Bogotá, conmovió al país y dejó como saldo nada menos que 98 personas asesinadas y 11 desaparecidas. Una verdadera masacre, así calificada por la Corte Penal Internacional. Por eso los 14 capítulos de la primera temporada de este podcast, ideado y producido por el antropólogo y fotógrafo David Marín, se propone reconstruir cada una de las 27 horas vividas al interior del edificio en una agitada jornada que terminó de la peor manera.

Las músicas de tu corazón

Este podcast es coproducido por el festival y plataforma chilena Ruidosa y la agencia feminista argentina LATFEM, y está concebido para celebrar a las grandes músicas latinoamericanas y su entidad cultural (social y política también, por cierto). Como tal, es una grata novedad por la calidad de su realización y el arco estilístico que traza en sus protagonistas, de Mercede Sosa a Shakira. Está conducido por la chilena Camila González (Ruidosa) y la argentina Romina Zanellato (LATFEM), pero además cuenta con la participación de “gente del medio” que bien sabe de lo que habla: managers, artistas, periodistas y críticas musicales de todo el continente.

Los Años Luz discos Podcast

De la mano del relato del periodista musical Humphrey Inzillo, aquí se recorren y diseccionan las obras más relevantes del bien nutrido y rico catálogo del sello discográfico “Los Años Luz Discos”. En esta primera temporada, hay capítulos dedicados a los emblemáticos discos que Ana Prada, Kevin Johansen, Axel Krygier, Martín Buscaglia, Lisandro Aristimuño y Diana Denoir publicaron a través de esta artesanal compañía de música y buen gusto. El detrás de la escena en la creación, grabación y producción está contado por sus protagonistas, con el placer que esto genera en los atentos oídos melómanos de turno. Vale la pena, y el gusto.

Filosofía con Factor UV

La columna del filósofo, traductor y docente Julián Fava en el programa de Ursula Vargues (FM La Patriada) es uno de esos momentos radiales que bien valen su reproducción digital a través de un podcast. Fava es, además de académico, un hábil comunicador de ideas tan trascendentes -a veces vistas como inalcanzables para el establecido gusto de un público “promedio”- como las aquí expuestas. Y que, más de una vez, solo resultan atractivas si se las puede resumir en sencillas y bien versadas explicaciones. Eso es lo que hace Fava en cada una de sus intervenciones. Quienes también lo disfrutan en las madrugadas de domingo en AM 750, pueden dar fe de ello.

Doble doble

Los jóvenes productores y periodistas Nicolás Landi y Nacho Barrón conducen este entretenido y bien informado podcast centrado en el maravilloso mundo de la NBA, la liga de basquetbol profesional más importante del mundo que -ya se sabe- es bastante más que eso. De más está decir que hay cientos, miles de podcast sobre la NBA pero si algo distingue a éste, es que siempre encuentra una vuelta de tuerca temática para atraer al oyente. Expandido a Instagram y YouTube con muy buenas cifras de concurrentes digitales, revela también la sagacidad de sus creadores por entender y producir luego, un contenido diferencial. Esa es su clave diferencial.

Rolling Stone music now

La revista Rolling Stone, toda una marca de periodismo cultural-musical-político-social desde su irrupción en los 60, surfea la gran ola de la reconversión digital de los medios con emprendimientos como éste. En este podcast de lo que se trata, al fin y al cabo, es hablar de música. Nada extraordinario, podría pensarse. Pero claro, quienes hablan son los periodistas de Rolling Stone, con el prestigio de la marca como sello de calidad. Así es que cada semana hay diversos temas sobre fenómenos musicales, discos relevantes, episodios trascendentes del mundo de la música global, de los que rondan la abundante producción de su versión web -el papel queda cada vez más lejos, por cierto.

Caja Negra

El ciclo de entrevistas de la web Filo News, conducido por el periodista y realizador Julio Leiva es un verdadero fenómeno comunicacional en estos tiempos (las impresionantes cifras de vistas en YouTube así lo confirman) porque conecta con el “clima de época” de los medios digitales -a través de ellos se difunde y reproduce viralmente en redes sociales-, aunque al fin y al cabo de lo que se trata es de una buena entrevista bien filmada. Hecha en profundidad y bien documentada como para retratar al personaje de turno, sea el presidente de la Nación, una actriz o el streamer popular del momento. Aquí, en su versión podcast, se llega al hueso de las palabras y eso le añade atractivo.

Un libro, una hora

Dentro de la abundante y variada producción de contenidos que tiene la Cadena Ser, nave insignia radial del multimedios español PRISA, resalta como una perla, pequeña pero luminosa, este ciclo radial dedicado a la historia universal de la literatura que conduce el periodista y productor de audiolibros Antonio Martínez Asensio. La receta es simple pero no por ello menos atractiva: el conductor lee fragmentos de un libro clásico de la literatura mundial de todos los tiempos, explica y pone en contexto la obra, agrega datos de color y lleva adelante su propia narración dentro de la narración. Todo un arte, que Martínez Asensio plasma con maestría en cada capítulo.

The Metallica Podcast: Volume 1 - The Black Album

Eso que sigue llamándose “rock” vive desde hace bastante tiempo de los aniversarios (a falta de novedades y sensaciones en el presente, tal vez), así que no resulta de extrañar que al cumplirse 30 años de la edición de uno de los discos de rock pesado más importantes de la historia del género, haya un podcast para contar su historia de creación, realización y grabación. El disco homónimo que pasó a la historia como el “album negro”, publicado en 1991, contiene canciones icónicas como “Enter sandman”, “Sad but true” y “Nothing else matters” entre otras, que permitieron a la banda pasar a un siguiente nivel artístico y masivo. Eso es lo que cuenta esta superproducción documental, con testimonios de los músicos y un detallado relato de backstage. Ideal para fans, que los hay y en cantidad a largo de todo el mundo.





