Aún sin dirección artística, el Malba nombra nueva curadora en jefe

María Amalia García, nueva nueva curadora en jefe del Malba

La doctora y licenciada en Historia del arte (UBA), docente, curadora e investigadora del CONICET, María Amalia García (Buenos Aires, 1975) será la nueva Curadora en Jefe del Museo de Arte Latinoamericano de Bueno Aires a partir del 1 de junio.

García trabajará en equipo con quien preceda a Gabriela Rangel en el puesto de Director Artístico, que quedó vacante tras la sorpresiva renuncia de la venezonala en abril pasado, luego de dos años en el puesto, y como reemplazo de Victoria Giraudo, quien dejó el espacio en noviembre de 2020. Será, por ahora, la máxima referencia del museo porteño, desde donde indicaron que buscarán reemplazante para Rangel en los próximos meses.

Desde 2014 se desempeñó como curadora asociada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en 2019 fue curadora asesora de la exposición Sur moderno: Journeys of Abstraction organizada por Inés Katzenstein en MoMA. Su incorporación marca un regreso al Malba, ya que trabajó en los inicios del museo como asistente de Curaduría (2002/ 2003) y como curadora invitada de la exposición Yente / Prati (2009) junto con Adriana Lauria.

María Amalia García

En 2021 co-curó junto con Marcelo E. Pacheco y Javier Villa Alberto Greco: ¡Qué grande sos! en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Es autora, entre otros libros, de El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil (Siglo XXI, 2011) traducido al inglés como Abstract Crossings: Cultural Exchange between Argentina and Brazil (University of California Press, 2019).

En esta nueva etapa será la responsable de conducir el programa de exposiciones temporarias y el trabajo en torno a la conservación, investigación y difusión de la Colección Malba, también formará parte del Comité Artístico y de Programación. Trabajará en estrecha colaboración con las áreas de Montaje, Programas Públicos y Educación y en constante diálogo con las áreas de Cine, Literatura, Comunicación y Desarrollo.

“Es un honor integrarme como Curadora en jefe y continuar la tarea realizada por admirados colegas. Estoy muy agradecida de sumarme al equipo de Malba para contribuir con mi conocimiento a profundizar y diversificar las lecturas sobre las obras, los artistas y sus contextos. El circuito académico y curatorial argentino es reconocido por su gran profesionalismo; me enorgullece ser parte de esta comunidad. En lo personal, además, mi incorporación a Malba tiene un significado especial: un importante reconocimiento de mi trayectoria por parte de la institución en la que trabajé durante 2002 y 2003 como asistente de curaduría”, dijo García en un comunicado.

