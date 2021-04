Gabriela Rangel deja la dirección artística del Malba

Gabriela Rangel dejará deser la directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en junio

Luego de dos años, la venezolana Gabriela Rangel dejará de ser la directora artística del Museo de Arte Latinoamericano, informaron en un comunicado desde el espacio cultural porteño. La despedida se hará efectiva en junio.

“Asumí el cargo de Directora Artística del Malba en septiembre de 2019, tarea que he venido ejerciendo con dedicación y tenacidad, gran parte durante la cuarentena declarada en el país por el COVID 19. Tomo esta decisión en un momento singular e impredecible. He aprendido mucho de esta experiencia que me ha abierto a otros caminos profesionales”, explicó Rangel, que llegó al museo porteño tras una experiencia de 15 años en el departamento de Artes Visuales de Americas Society, el programa de arte dedicado a América Latina más antiguo del mundo.

Y agregó: “Agradezco al equipo del Malba, a mis colegas y colaboradores de la comunidad artística internacional, a la presidencia y la junta directiva, el Comité de Adquisiciones y la Asociación de Amigos y a la comunidad artística e intelectual de Buenos Aires por su cálida hospitalidad durante mi estadía en esta ciudad. Me voy con una inmensa gratitud hacia la Argentina por esta oportunidad”,

Desde junio, Rangel continuará trabajando con el equipo del museo para concluir colaboraciones en marcha. Desde el Malba le confirmaron a Infobae Cultura que todavía no se ha realizado la selección para reemplazarla en el cargo y que la búsqueda se iniciará en los próximos días.

