La vida en podcast: los recomendados de abril

La vida en podcast: abril

“Es la edad de oro del audio”, afirma Steve Ackerman, director de contenidos de Somethin’ Else, la mayor productora de podcast del Reino Unido. “El cambio al que asistimos es sorprendente, con una explosión de las audiencias”, prosigue. Para él este periodo puede compararse con los inicios de los contenidos televisivos on demand -con Netflix a la cabeza. El poder de este formato es que “hay para todos los gustos: independientemente si lo siguen millones de personas o solo veinte”, concluye. Lo que quieras, cuando quieras y lo más importante, dónde puedas. “El podcast encuentra su lugar incluso allí donde no es posible contar con una pantalla, como cuando se está trabajando (en algunos oficios), conduciendo o corriendo”, concluye el señor Ackerman, para quien se trata de una “nueva costumbre mediática”. Aquí va pues, el reporte mensual que selecciona 10 sugerencias de contenido para mantener activa esta nueva costumbre mediática.

PLAY

Sencillo y directo, el título del podcast que conduce el conductor radial especializado en cultura rock -pero sobre todo melómano consecuente- Daniel (Dany) Jimenez define el placer de escuchar música. No es casual la mención de “cultura rock”, porque de lo que se trata aquí es recorrer ideas, sonidos, tendencias, hechos históricos y nombres propios de la música que cambió para siempre el rumbo cultural del mundo desde la década de los años 50. Jimenez es una apasionado que sabe de lo que habla y así, invita de manera didáctica y entretenida a entender canciones, álbumes, bandas, solistas y escenas que marcaron el devenir del rock global con más de medio siglo de vida.

Graciela Borges: mi vida en el cine

Graciela Borges: Mi Vida en el Cine | Podcast - Teaser

La venerable actriz, protagonista de una buena parte de las más rica historia del cine argentino del último medio siglo, comparte aquí sus experiencias personales y profesionales en filmaciones de clásicos como Piel de verano (1961, Torre Nilsson), El dependiente (1969, Leonardo Favio), Crónica de una señora (1971, Raul De La Torre) y La ciénaga, (2001, Lucrecia Martel) entre otras. En el tono inconfundible de su voz y con un arsenal de anécdotas que aquí recrea con lujo de detalles -tanto de esos trabajos como de sus experiencias de vida como estrella de cine- reside el encanto de escuchar este podcast como una evolución de las “memorias” que antes (solo) se plasmaban en un libro.

Rough Trade Q&A

Rough Trade es uno de las compañías discográficas “independientes” más importantes del mundo desde la década de los años 80, con un bien provisto catálogo que incluye nombres de peso como Belle & Sebastian, Galaxie 500, Cornershop, The Libertines y otros tantos. A la vez, sus tiendas de discos en Londres y Nueva York se parecen bastante al paraíso. Este podcast que lleva su denominación de origen como garantía de calidad incluye entretenidas conversaciones íntimas con grandes personajes como Gary Numan, Jarvis Cocker y Jewel entre otros, en donde se revelan anécdotas, pequeñas obsesiones cotidianas y fuentes de inspiración.

Batalla cultural

“La política no es la guerra, es la batalla cultural”, introduce el periodista y licenciado en ciencia política Ivan Schuliaquer a su podcast, parte del bien provisto catálogo que ofrece la revista Anfibia. Hay tres temporadas de diálogos siempre interesantes sobre esto que pasa y sus consecuencias en nuestra vida cotidiana, una forma de invitar a la reflexión para saber -algo bastante difícil en este convulsionado tiempo pandémico- dónde estamos parados, cómo leer una fluctuante y muchas veces contradictoria realidad. Por aquí pasaron y están para elegir a la carta, relevantes intelectuales, teóricos y dirigentes políticos como Chantal Mouffe, Alvaro García Linera Dora Barrancos, Iñigo Errejón y Javier De Lucas entre otros.

Esto es fútbol MLS

Javier Andrade es periodista y conductor televisivo -fue parte de la caliente pantalla de MTV Latino en los 90 y principios de los 2000. Adrián Sosa es músico, baterista y productor de Bajofondo, la banda de tango electrónico y mucho más que eso que lidera Gustavo Santaolalla. Los dos, Andrade y Sosa viven en Los Angeles desde hace más de una década pero antes que nada son argentinos y futboleros de corazón. Así que en cualquiera de sus eventuales conversaciones lejos -pero no tanto- de la patria de la pelota, hablan de jugadas, goles, offsides no cobrados y penales mal pateados. No es casual que ahora trasladen esa costumbre a un podcast que repasa cada semana, el devenir de la incipiente liga de fútbol (nada de soccer) profesional de su país adoptivo.

Toxicomanía: el experimento mexicano

Toxicomanía: El Experimento Mexicano - Trailer

La ley aprobada el 10 de marzo en la Cámara de Diputados y pendiente de aprobación en el Senado mexicano, profundizó el debate sobre la legalización del consumo de marihuana para uso recreativo. De todo ese berenjenal de palabras surge la idea de este podcast, que parte del siguiente interrogante: ¿Sabías que las drogas ya fueron legales en México? Escrito y dirigido por Andres Vargas (“Ruzo”), protagonizado por Luis Gerardo Méndez, Aída López y Rainn Wilson, este radioteatro 2.0 propone viajar en el tiempo hasta 1940 para encontrarse con el brillante psiquiatra Leopoldo Salazar Viniegra -personaje semi olvidado de la historia- y conocer su pensamiento sobre temas centrales de un necesario debate, 80 años después.

Mi novela favorita

Un lujo: el notable escritor peruano premio Nobel Mario Vargas Llosa selecciona, comenta y reflexiona sobre grandes obras de la historia de la literatura, de “Moby Dick” a “Los viajes de Gulliver”, pasando por “Don Segundo Sombra”, “El corazón de las tinielas”, “El Matadero”, “Pedro Páramo” y “Los Miserables”. Y hay más, solo hay que aventurarse a su escucha y dejarse llevar por la voz Vargas Llosa, quien introduce a un tipo de dramatización que recrea segmentos claves de estos clásicos de la literatura universal. Son adaptaciones de calidad que permiten, se supone que a un nuevo público ávido de conocerlas y entenderlas pero no habría que descartar a quienes ya las leyeron, transportarse al corazón de textos que dejaron (dejan) huella.

Tomás va a morir

La comedia es uno de los géneros favoritos del mundo-podcast y como tal, ofrece miles de opciones para escuchar y sonreír. Éste es un buen ejemplo: una disparatada y honesta conversación entre amigos, liderada por el actor chileno Edo Caroe junto a sus dos amigos Tomás Leiva y Alejandro “Buffy” Barros. La historia es que Tomás tuvo un ataque al corazón y sus dos amigos, Edo y “Buffy”, temen que pueda morir pronto. Por eso semanalmente se juntan para pasar de la mejor manera los eventuales “últimos días” del pana. A partir de ahí se abre un gracioso abanico de diálogos que involucran mucho de cultura pop consumida, traída (a veces de los pelos) a una charla casi casi de bar.

Hablemos arte

La influencer, egresada de Diseño Industrial en Monterrey, Roberta Villareal -con 127 mil seguidores de su cuenta de Instagram- explica el arte de una manera divertida y entretenida con una sencilla premisa: “no existe algo así, que te lo cuente como compas”. Ella dice que sus seguidores buscan explicaciones que nadie parece contestar sobre el arte. Por eso, en cada capítulo toma obras de famosos artistas, otras veces se sumerge en otras menos populares, y en todos los casos apela a su relación con el mundo exterior, la cultura popular contemporánea y el lenguaje propio de la era de las redes sociales, para ayudar a entenderlos. No es poco.

Concha podcast

Concha Podcast - Trailer

Este podcas es un verdadero fenómeno de audiencia luego convertiro en espectáculo en vivo, que no se queda en su ¿provocador? título -en Argentina la palabra del título refiere, en lenguaje callejero, a la vagina. Laura Passalacqua, Dalia Fernández Walker y Jimena Outeiro son tres chicas amigas que casi siempre tienen algo para decir, sea profundo o banal no importa, y que le dieron forma al podcast a partir de un divertido chat de whatsapp. Con la complicidad de una charla de bar como disparadora en toda las direcciones posibles, el encanto aquí reside en su combinación de sentido del humor, conciencia feminista y gusto por la vida.





SEGUIR LEYENDO