Festival Gabo: todo listo para el gran encuentro del periodismo y la cultura

Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la octava edición del Festival Gabo, la “fiesta del periodismo, la curiosidad y la cultura”. Se llevará a cabo del 30 de noviembre al 11 de diciembre y contará con las reflexiones y lecciones de invitados como el escritor e historiador Benjamin Moser, ganador del Premio Pulitzer 2020 por Sontag: Her Life and Work, un retrato definitivo de la escritora estadounidense Susan Sontag, y el filósofo y escritor Alessandro Baricco, autor de Los bárbaros, un auténtico ensayo sobre la relación entre la escritura y la revolución de la cultura digital, y The Game, un libro que profundiza sobre el impacto de internet en el pensamiento humanista y la cultura en general.

También participarán el reportero de The New Yorker Jon Lee Anderson, la cronista y traductora Sabrina Duque, la fotógrafa y cineasta documental Maya Goded, el presidente del Consejo Rector de la Fundación Gabo Jean-François Fogel, el fundador y reportero de El Faro Carlos Dada, la profesora asociada de la Universidad de los Andes Sandra Borda, la editora de Televisión Nacional de Chile Paz Fernánde, el reportero, escritor y cineasta Diego Enrique Osorno, el diseñador, periodisa y catedrático en periodismo visual Alberto Cairo, la editora y cronista Leila Guerriero, la reportera y columnista en Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello, el periodista de tecnología en El País Jordi Pérez Colomé y el columnista gastronómico en El País Ignacio Medina. A continuación, todas las actividades:

Charla: ‘Contar mundos ajenos’

Invitados: Benjamin Moser (Estados Unidos) y Sabrina Duque (Ecuador - Nicaragua)

Charla: ‘Periodismo en busca de ¿la verdad?’

Invitados: Alessandro Baricco (Italia) y Jean François Fogel (Francia)

Clase magistral: ‘El relato fotográfico de la otredad’

Invitada: Maya Goded (México)

Clase magistral: ‘Experimentar la realidad: entre el periodismo y el cine documental’

Invitado: Diego Enrique Osorno (México)

Clase magistral: ‘Contar víctimas y victimarios’

Invitado: Carlos Dada (El Salvador)

Clase magistral: ‘Conociendo al personaje: la entrevista en el perfil periodístico’

Invitado: Jon Lee Anderson (Estados Unidos)

Clase magistral: ‘¿Para qué sirve la crónica?’

Invitado: Martín Caparrós (Argentina)

Clase magistral: ‘Por qué la tecnología necesita más periodismo’

Invitado: Jordi Pérez Colomé

Clase magistral: ‘El futuro del periodismo gastronómico’

Invitado: Ignacio Medina

Clase magistral: ‘Investigar la desinformación’

Invitada: Patrícia Campos Mellos

Clase magistral: ‘Visualización de datos y narración de historias’

Invitado: Alberto Cairo

Clase magistral: ‘Editar la no ficción’

Invitada: Leila Guerriero





