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Boca Juniors enfrenta a Athletico Paranaense en el primer amistoso con público de la era Arruabarrena: hora y TV

El Xeneize se mide esta noche ante el conjunto brasileño en el estadio Padre Ernesto Martearena, en un nuevo ensayo antes del inicio de las competencias oficiales

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El Xeneize tendrá su segundo ensayo a una semana del regreso a la actividad oficial

Continuando con la puesta a punto del equipo de cara al exigente semestre, Boca Juniors enfrentará esta noche a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en el que será el primer partido televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El encuentro está pautado para las 21.

Para este amistoso, el Vasco convocó a 22 jugadores. Los arqueros son Leandro Brey y Javier García. Entre los defensores, la nómina incluye a Leandro Lozano -la única cara nueva del plantel-, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

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Como mediocampistas figuran Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón. Y en el ataque aparecen Alan Velasco, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Ángel Romero y Leonel Flores.

Gráfico informativo con texto 'Próximo Partido', logos de Boca Juniors y Athletico Paranaense. Muestra fecha, hora, estadio y lista de veintiún jugadores convocados. Fondo con gente
Los convocados de Boca para el amistoso en Salta

Por decisión del cuerpo técnico, se quedaron en Buenos Aires Tomás Aranda, la revelación juvenil del primer semestre que no había tenido descanso tras el regreso de la gira con la selección argentina antes del Mundial, y Adam Bareiro, quien todavía sigue su recuperación física tras su lesión muscular de mayo.

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Athletico Paranaense, por su parte, convocó a 26 futbolistas, ya que el fin de semana jugará otro amistoso, contra Red Bull Bragantino. Esta noche estarán disponibles para jugar contra el Xeneize el lateral Lucas Esquivel y el mediapunta Bruno Zapelli, dos de los tres argentinos que integran el plantel. Quien no viajó a Salta fue Gastón Benavídez, por lesión.

Boca Juniors Athletico Paranaense amistoso
La lista de jugadores convocados por Athletico Paranaense

El partido, denominado Desafío de Invierno, podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium. El árbitro será Luis Lobo Medina, acompañado por los asistentes Sebastián Raineri y Juan Mamani; el cuarto árbitro será Federico Benítez. El reglamento permitirá ocho cambios en tres ventanas, sin alargue ni penales en caso de empate.

El club de la Ribera viene de jugar el sábado sus primeros amistosos, a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en el predio de Casa Amarilla. En el primer turno, Ángel Romero anotó el gol del empate 1-1, mientras que en el segundo encuentro Miguel Merentiel selló el triunfo 1-0.

En esos ensayos no participó Exequiel Zeballos, quien espera definir su futuro contractual.

Boca viene de jugar dos amistosos contra Defensa y Justicia
Boca viene de jugar dos amistosos contra Defensa y Justicia

Boca comenzó la pretemporada el 18 de junio de cara a un calendario ajustado. El jueves de la semana que viene, el equipo debutará en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín. Posteriormente, enfrentará a O’Higgins por la serie de repechaje de la Copa Sudamericana y, a fin de mes, iniciará el Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra. La agenda se completa con partidos ante Estudiantes de La Plata y Newell’s, en Rosario.

Mientras tanto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme sigue activa en el mercado de pases. A la incorporación de Lozano se suman el acuerdo de palabra para el arribo del arquero colombiano Álvaro Montero, quien ayer finalizó su participación en el Mundial con su selección. Además, continúan las negociaciones con Independiente Rivadavia por Sebastián Villa.

Boca vs. Athletico Paranaense

Hora: 21:00.

Estadio: Padre Ernesto Martearena, Salta.

TV y streaming: Disney+ Premium.

Probable formación de Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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