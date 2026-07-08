Cómo dos anillos de oro enterrados hace dos mil años en Tailandia revelaron una conexión inesperada

La excavación de rescate en Phetchaburi se aceleró por el agua subterránea, la salinidad y la humedad que deterioraban restos humanos y objetos - (The Fine Arts Department via AP)

Dos anillos de oro con una inscripción en escritura brahmi de alrededor de 2.000 años de antigüedad aparecieron junto a restos humanos en el yacimiento arqueológico de Don Yai Thong, en la provincia tailandesa de Phetchaburi, durante una operación de rescate urgente motivada por el deterioro del terreno. Uno de los anillos funciona como sello y lleva grabado el texto “pusarakhitasa”, leído por especialistas como “de Pusarakhita” o “el protegido por Pushya”.

El Departamento de Bellas Artes de Tailandia anunció el 3 de julio de 2026 que la intervención comenzó el día anterior, acelerada por las condiciones de agua subterránea, salinidad y humedad que deterioraban huesos y objetos. El equipo encabezado por Nipha Sungkanakhin, directora de la Oficina Regional de Bellas Artes 1 de Ratchaburi, localizó ambas piezas asociadas al esqueleto número cuatro del sitio.

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Según informó Artnews a partir de datos de Associated Press, el yacimiento se ubica a unos 128,75 kilómetros (80 millas) al suroeste de Bangkok y corresponde a una fase prehistórica tardía conocida como Edad del Hierro, con una cronología de entre 1.500 y 2.500 años.

El hallazgo de dos anillos de oro con inscripción brahmi en Don Yai Thong aporta datos sobre la Edad del Hierro en Tailandia - (The Fine Arts Department via AP)

Las dos piezas se datan entre 1.900 y 2.100 años de antigüedad, de acuerdo con la información oficial tailandesa. Uno de los anillos es liso y carece de decoración; el otro, con forma de sello, concentra el interés de los investigadores.

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La lectura de la inscripción

El especialista Uten Vongsathit, de la Facultad de Arqueología de la Universidad Silpakorn y experto en lenguas antiguas del departamento, leyó la inscripción como “ปุสรขิตส” en su forma en prácrito, con el significado de “de Pusarakhita”.

El medio tailandés Khaosod vinculó esa lectura al nombre sánscrito Puṣyarakṣita y precisó que alude a una “persona protegida por la estrella o constelación Pushya”, un nombre personal documentado en la India antigua.

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El yacimiento arqueológico de Don Yai Thong corresponde a una fase tardía de la Edad del Hierro y sus anillos se datan entre 1.900 y 2.100 años de antigüedad - (The Fine Arts Department via AP)

Artnews reportó, a partir de AP, que la inscripción dice “pusarakhitasa” y la interpretó como “el protegido por Pushya”. El Departamento de Bellas Artes señaló que Pushya es “uno de los signos zodiacales más auspiciosos de la astronomía india” y que la forma de las letras coincide con la escritura brahmi de entre los siglos V y VII de la era budista.

Vínculos con el comercio indio

Los especialistas plantearon que los anillos pudieron pertenecer a un comerciante de la casta vaishia, hipótesis apoyada en el tipo de objeto y en el contexto funerario. Artnews precisó que en Don Yai ya se hallaron ocho esqueletos humanos, junto a joyas, cerámica y objetos funerarios asociados a entierros de personas adineradas. El descubrimiento se produjo poco después de que cerca del lugar aparecieran antiguos tambores de bronce.

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La información oficial tailandesa recordó que inscripciones en escritura brahmi sobre sellos y adornos ya habían aparecido en otros yacimientos del sur del país, como Khlong Thom, en Krabi, y Khao Sam Kaeo, en Chumphon. Khaosod sostuvo que la pieza aporta evidencia para interpretar las relaciones comerciales y culturales entre Suvarnabhumi e India.

El Museo Nacional Phra Nakhon Khiri recibió los anillos para su conservación, mientras Tailandia prevé completar la excavación en agosto y exhibir las piezas más adelante - (The Fine Arts Department via AP)

Próximas etapas de la excavación

La Oficina Regional de Bellas Artes de Ratchaburi ya entregó los dos anillos al Museo Nacional Phra Nakhon Khiri para su custodia, conservación y estudio. Parte de los restos humanos se retira por segmentos y otra parte se extrae con bloques de tierra para evitar daños.

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En el caso más reciente, que las autoridades creen que corresponde a un niño, el esqueleto estaba en avanzado estado de deterioro junto a un gran recipiente de bronce, lo que llevó al equipo a levantar el conjunto completo; esa fase podría extenderse cerca de un mes.

Artnews informó que el departamento tailandés calcula completar la excavación en agosto y planea exhibir las piezas halladas al público en una fecha posterior.