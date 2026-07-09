Tras perderse el Mundial por una lesión, Leo Balerdi disfruta de las vacaciones junto a su novia en Miami: el romántico álbum

Leonardo Balerdi y su novia (IG / @giuliaciancioo)

El futbolista Leonardo Balerdi y su novia, la modelo italiana Giulia Ciancio, disfrutan de unos días de descanso en Miami mientras la selección argentina avanza en el Mundial 2026. El defensor del Olympique de Marsella quedó fuera del torneo ecuménico tras sufrir un desgarro muscular en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento en Texas, lo que lo privó de disputar su primera Copa del Mundo.

Lejos del ruido del torneo, Balerdi y Ciancio eligieron Miami para atravesar este período. La modelo publicó en su perfil de Instagram una serie de imágenes de la pareja en la ciudad estadounidense, con un mensaje que resumía el tono del viaje: “Escribiendo otro capítulo”. El propio defensor respondió desde su cuenta: “Qué lindo es compartir todo con vos”.

PUBLICIDAD

La modelo publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram en la que se los ve juntos durante una semana, besándose con el mar de fondo y caminando en un pasillo del hotel donde se hospedan. También la joven aparece posando en estos días de descanso.

La lesión Balerdi se produjo en la práctica del viernes previo al amistoso ante Honduras en la previa a la Copa del Mundo. Scaloni esperó varios días antes de anunciar al reemplazante, a la espera de la evolución de otros jugadores con problemas físicos. Finalmente, Marcos Senesi -flamante refuerzo del Tottenham Hotspur- ocupó su lugar en la lista definitiva.

PUBLICIDAD

Ciancio integra la agencia Select Model Global y fue contratada para campañas de alcance internacional, entre ellas trabajos para la marca Guess y producciones editoriales para publicaciones especializadas en moda. Según consignó Vogue Italia, también participó en editoriales para Harper’s Bazaar.

La pareja descansa en Miami (IG / @giuliaciancioo)

Su perfil en redes sociales, donde reúne miles de seguidores, combina actividad profesional con momentos de vida cotidiana. Fue precisamente ese escaparate el que disparó su popularidad entre los hinchas argentinos. Quienes la conocen destacan especialmente sus ojos, con tonalidades que oscilan entre el celeste y el verde esmeralda, como uno de sus rasgos más distintivos.

PUBLICIDAD

Semanas antes del viaje a Miami, la pareja visitó las Cataratas del Iguazú, en Misiones. Ciancio compartió imágenes y videos junto al defensor con un mensaje en italiano que sintetizaba la experiencia: “Uno de los viajes más bellos de mi vida. Por cada emoción, por cada mirada, por cada risa, por cada abrazo, por cada momento en este lugar en el que dejo parte de mi corazón. Con la promesa de volver, hasta pronto Iguazú”, escribió la joven. La publicación generó miles de interacciones y reforzó, ante sus seguidores europeos, el vínculo de la modelo con la Argentina.

Mientras Ciancio gana visibilidad fuera de las canchas, Balerdi atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. El zaguero nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y dio sus primeros pasos en Sportivo Pueyrredón antes de llegar a Boca Juniors. Desde allí partió hacia Europa, donde vistió las camisetas del Borussia Dortmund y del Olympique de Marsella, club en el que se consolidó hasta portar la cinta de capitán. A sus 27 años, había acumulado 11 presencias con la Albiceleste y era considerado una alternativa confiable para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, como respaldo de la dupla titular formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

PUBLICIDAD

Balerdi se había convertido en el primer futbolista puntano en integrar un plantel argentino en una Copa del Mundo de mayores, un hito que la lesión truncó antes de que pudiera sumar sus primeros minutos en el certamen.

Este martes, la selección argentina venció 3-2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final, donde lo espera Suiza en el duelo que se disputará el sábado desde las 22:00 en Kansas City.

PUBLICIDAD

EL ÁLBUM DE VACACIONES DE BALERDI Y SU NOVIA EN MIAMI:

El recuerdo de una romántica cena (IG / @giuliaciancioo)

Disfrutando de un viaje (IG / @giuliaciancioo)

El ex Boca Juniors se perdió el Mundial, pero descansa con su novia (IG / @giuliaciancioo)

Un tierno abrazo de la pareja (IG / @giuliaciancioo)

Antes de subir a un avión, Balerdi besa a su novia (IG / @giuliaciancioo)

Caminando tomados de la mano (IG / @giuliaciancioo)

Giulia es una conocida modelo italiana (IG / @giuliaciancioo)

Una de las fotos que publicó Ciancio durante su viaje con Balerdi (IG / @giuliaciancioo)