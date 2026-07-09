La Conred reporta 13,469 personas afectadas por la temporada de lluvias en Guatemala

El 15% de las emergencias se han atendido por deslizamientos de tierra por la saturación de agua en los suelos. (Conred) (Conred)

La actual temporada de lluvias golpea con fuerza el territorio guatemalteco. Los datos oficiales más recientes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) revelan un panorama crítico: 13,469 personas afectadas, 2,756 damnificadas y un acumulado de 678 emergencias atendidas desde que se intensificaron los aguaceros a mediados de abril.

Las copiosas precipitaciones, intensificadas en las últimas semanas por el paso de ondas del este y la inestabilidad en el océano Pacífico, han obligado a la evacuación preventiva de 4,031 ciudadanos. De ellos, al menos 321 permanecen resguardados en albergues oficiales tras perder sus pertenencias o quedar expuestos a deslaves. Hasta el momento, el recuento fatal de la temporada registra nueve personas fallecidas.

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Radiografía del impacto

El mapa de la vulnerabilidad sitúa al norte y al centro del país en el epicentro de la crisis. Alta Verapaz lidera la lista de regiones más golpeadas, con 131 incidentes que van desde desbordamientos de ríos hasta flujos de lodo. Le siguen muy de cerca el departamento de Guatemala, con 89 emergencias registradas, principalmente en asentamientos y zonas de barrancos; y Quiché con 45 casos.

Los ríos se han desbordado, provocando inundaciones en varias comunidades de Guatemala. (Conred) (Conred)

Sin embargo, también se han visto afectados los departamentos de Quetzaltenango, con 44 casos; seguido por San Marcos y Chiquimula, cada uno con 40 reportes de incidentes; y Sacatepéquez, con 38.

El impacto no solo es humano, sino también estructural

De acuerdo con la Conred, la temporada de lluvia ha generado daños estructurales. Según el reporte, más de 1,900 viviendas presentan daños. La gran mayoría (1,644) son moderados por inundaciones locales, mientras que 88 inmuebles se han declarado con daño severo o pérdida total.

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Infraestructura vial: el sistema de emergencias contabiliza 228 carreteras afectadas por derrumbes o socavamientos, además de 7 puentes han sufrido daños considerables y 16 escuelas públicas presentan filtraciones o problemas estructurales que dificultan las clases presenciales.

Más de 1,900 viviendas presentan daños, 88 de ellas se han declarado con daño severo o pérdida total. (Conred) (Conred)

Podría agravarse

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que la saturación de los suelos es severa, esto podría generar más derrumbes o deslizamientos de tierra.

Además, piden a la población no intentar cruzar ríos crecidos bajo ninguna circunstancia, ya que los mismos tienden a volverse violentos y podrían ser arrastrados por la fuerza del agua.

Las proyecciones meteorológicas indican que las lluvias y las altas temperaturas continuarán alimentando la inestabilidad en ambos litorales, por lo que el sistema de alerta civil se mantiene en condición de monitoreo permanente.

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El panorama meteorológico para las próximas jornadas mantendrá en alerta a las autoridades civiles y a la población. El reporte técnico emitido por el Insivumeh confirma el ingreso de abundante humedad debido al paso de ondas del este, lo que propiciará mañanas de ambiente cálido alternadas con tormentas eléctricas generalizadas y chubascos severos durante las tardes y noches.

Las autoridades reportan 228 carreteras con daños y 7 puentes afectados. (Conred) (Conred)

Para el día de mañana, jueves 9 de julio, el pronóstico anticipa un escenario dominado por tormentas eléctricas dispersas durante el día y cielos parcialmente nublados por la noche. Los termómetros marcarán un comportamiento térmico regular, registrando una temperatura máxima de 27°C y descendiendo hasta una mínima de 18°C en horas de la madrugada.

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Asimismo, la probabilidad de precipitaciones diurnas se elevará de forma considerable alcanzando un 60%, mientras que los vientos predominantes soplarán desde el noreste a una velocidad constante de 7 millas por hora.