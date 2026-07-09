Impusieron un año de prisión preventiva al cabo acusado de matar a un joven de 19 años en República Dominicana

Un oficial de la Policía Nacional es escoltado por agentes de DICRIM e INGRIM, con las manos esposadas, en una escena de detención en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de República Dominicana impuso un año de prisión preventiva al cabo José Francisco M. H. por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida el viernes 3 de julio en Herrera, Santo Domingo Oeste, y además declaró el caso complejo para ampliar la investigación sobre la actuación de otros integrantes de la patrulla policial.

La medida dispone que el imputado cumpla la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en una celda de máxima seguridad. El juez Reye Rodríguez también ordenó que, a través de la fiscalía, las víctimas y los testigos reciban protección y asistencia psicológica de inmediato.

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Según informó el Ministerio Público de República Dominicana, la decisión fue adoptada después de que el procurador fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, y la fiscal Alexandra Marine solicitaran prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, un planteo que el tribunal acogió en su totalidad.

El expediente de imputación, a cargo de la fiscal Anyelina Vicioso, sostiene que el hecho ocurrió cuando José Francisco retuvo a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima. De acuerdo con la acusación, el cabo disparó al tórax de Mercado Reyes cuando el joven se acercó para decirle que el vehículo le pertenecía a él.

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La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes generó reclamos para revisar los protocolos de actuación policial. (Cortesía: Redes sociales)

El acta de levantamiento de cadáver, citada en el expediente, establece que el joven falleció de manera instantánea. El Ministerio Público calificó los hechos como violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario.

La investigación se amplía a otros miembros de la patrulla

El caso fue declarado complejo porque el hecho ocurrió mientras el cabo realizaba patrullaje en La Cañada de Guajimía junto con los rasos Pedro Armando Belén Belén y Francis Aquino Valdez. La fiscalía sostiene que esa condición permite profundizar las indagatorias y determinar si hubo más policías involucrados.

Según Listín Diario, Edward López pidió a la sociedad confiar en la investigación sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes y afirmó que no permitirán que el crimen quede impune. También indicó que se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla que participaban en la requisa de la motocicleta.

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El fiscal explicó al medio que la solicitud de complejidad buscó extender la pesquisa para someter a cualquier otro miembro de la Policía que resulte responsable. Esa versión fue corroborada por el abogado de los padres del joven, quien dijo que los cinco integrantes de la patrulla serían sometidos “en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente”.

El Ministerio Público investiga además a los otros integrantes de la patrulla y la querella sostiene que cinco miembros del operativo podrían ser imputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del magistrado Reye Rodríguez respondió a esa línea de investigación: el caso quedó abierto a la posibilidad de que existan más agentes envueltos en el homicidio. En la información recogida por la publicación, la comunidad definió a Mercado Reyes como un joven honesto y trabajador.

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La resolución judicial responde de forma directa al núcleo del caso: el policía procesado por la muerte del joven no fue enviado a Operaciones Especiales, sino a Las Parras por un año, bajo un régimen de máxima seguridad, mientras la fiscalía desarrolla una investigación más amplia sobre la patrulla. Antes de la audiencia de medida de coerción, vecinos y parientes de la víctima se manifestaron para exigir justicia.