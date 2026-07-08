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Nenu López y Franco Zunino sorprendieron a Daniela Celis al revelar la cantidad de veces que tienen sexo al día: “Va intensa la cosa”

La pareja surgida en Gran Hermano habló sin filtro en un stream de Telefe, confirmó que vive un presente muy fogoso y convirtió la reacción incrédula de la conductora en uno de los clips virales del día

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Franco Zunino y Nenu López revelaron en el stream de Telefe cuántas veces por día tienen sexo desde que salieron de Gran Hermano (Video: Streams Telefe)

Desde que salieron de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Franco Zunino y Nenu López no dejaron de mostrarse juntos y de hablar sin filtros sobre la relación que construyeron durante la convivencia. La pareja visitó el stream del canal y protagonizó uno de los momentos más comentados de las últimas horas: ante las preguntas de Daniela Celis, revelaron cuántas veces por día tienen sexo desde que dejaron el reality, y la respuesta dejó a la conductora completamente descolocada.

El momento ocurrió durante una visita de la pareja al react, emitido a través del stream de Telefe, donde Celis los recibió con su estilo directo y no tardó en ir al grano. “¿Cómo van con el acto? ¿Una vez por semana? ¿Día por medio? ¿Tres o cuatro veces por semana?”, tanteó la conductora, escalando las opciones de menor a mayor. Zunino la interrumpió antes de que terminara: “¿Puedo decir la verdad?”. Nenu, sentada a su lado, respondió sin titubear: “Sí, decila”. La cifra que siguió superó todas las alternativas que Celis había planteado.

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Nenu López resumió la intensidad de la relación con Franco Zunino al afirmar: “Va intensa la cosa”
Nenu López resumió la intensidad de la relación con Franco Zunino al afirmar: “Va intensa la cosa”

“¡¿Por día?!”, reaccionó la conductora, incrédula. Nenu confirmó con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Va intensa la cosa”. Celis insistió para asegurarse de haber escuchado bien: “¿Tres o cuatro veces por día desde que salieron? ¿Todos los días?”. Zunino respondió con un escueto “sí” que terminó de sellar la sorpresa. “Con razón se los ve siempre bien”, cerró Celis, entre risas.

La charla no quedó ahí. Celis aprovechó el clima para ir más lejos y les preguntó qué porcentaje de importancia le asignan al sexo dentro de su relación de pareja, que está apenas comenzando. La bailarina fue contundente: “Por cómo venimos ahora, un 100%”. Zunino sumó su propia lectura sobre el tema: “Me parece súper importante en una relación”, afirmó, dejando en claro que para ambos la vida íntima ocupa un lugar central en el vínculo que construyeron desde que dejaron la casa.

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La pareja aseguró en La Jugada que el sexo ocupa un lugar central en el vínculo que comenzó en Gran Hermano
La pareja aseguró en La Jugada que el sexo ocupa un lugar central en el vínculo que comenzó en Gran Hermano

La pareja que formaron Zunino y Nenu López dentro del reality es una de las que más atención generó entre los seguidores del programa. Su historia de amor arrancó en plena convivencia y resistió las separaciones propias del juego: Zunino fue el primero en abandonar la casa, el 15 de junio, tras perder un mano a mano frente a Campanita. Antes de irse, le hizo una promesa a la joven: esperarla afuera. Y la cumplió. Cuando ella también quedó eliminada, al perder otro mano a mano contra la misma participante, Zunino estaba en la tribuna del estudio. Apenas se vieron, ella fue directo a besarlo y el abrazo que siguió fue uno de los momentos más comentados de esa gala.

Daniela Celis, que condujo el intercambio con su habitual mezcla de picardía y franqueza, no ocultó su asombro ante la revelación. La conductora, que en distintas oportunidades se definió como una mujer apasionada y habló abiertamente de su vida íntima con Thiago Medina, el padre de sus gemelas, admitió que la respuesta de la pareja la superó. El contraste entre lo que esperaba escuchar y lo que finalmente escuchó fue el motor del momento que se viralizó en X y otras plataformas en pocas horas.

El clip del intercambio circuló con rapidez en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y sorpresa ante la naturalidad con la que Zunino y Nenu abordaron el tema. La pareja no mostró incomodidad en ningún momento: respondieron con la misma soltura con la que suelen hablar de su relación en público, algo que sus seguidores ya identifican como una de las marcas del vínculo que construyeron desde la casa de Gran Hermano.

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Nenu LópezFranco ZuninoDaniela CelisGHGran HermanoGran Hermano Generación Dorada

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