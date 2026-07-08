Milagros Mumenthaler estrena en España ‘Las corrientes’, una película que discute la demanda social de certezas

Tráiler de 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler

La directora argentina Milagros Mumenthaler habló sobre el estreno en España de Las corrientes, su tercer largometraje. La directora argentina, ganadora del Leopardo de Oro en Locarno, también se refirió al desmantelamiento del cine argentino durante el gobierno de Javier Milei en una entrevista con el diario El País de España.

La película llega a las salas españolas este miércoles, después de pasar por Toronto, San Sebastián y Nueva York. Sigue a Lina, una diseñadora de moda de 34 años interpretada por Isabel Aimé González Solá, que recibe un premio en Suiza y se lanza al río Ródano desde un puente. De regreso en Buenos Aires, no dice nada. La imagen inicial del guion surgió mientras Mumenthaler caminaba por la orilla de un lago en Ginebra, la ciudad a la que emigró de niña con sus padres. De allí nacieron las preguntas que organizan el relato: quién es ella, si el acto fue consciente o no y qué ocurrió bajo la superficie.

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El derrumbe de Lina y el vínculo con su madre

Según cuenta Las corrientes, Lina cumple todos los estándares del éxito: matrimonio, hija, carrera y una posición económica sólida por la familia de su marido. Aun así, algo no encaja. Los personajes femeninos del film funcionan como proyecciones de ella: mujeres de distintas edades y situaciones que reflejan quién pudo haber sido o quién podría llegar a ser.

El conflicto central gira alrededor de la relación con su madre, una mujer con agorafobia que vive encerrada con las persianas bajas, y de cómo ese vínculo se proyecta sobre su hija Sofía. “Hay algo de la mamá de Lina en esa fragilidad, y seguramente todo lo que le habrá costado la vida misma, pero en el fondo para su hija no deja de ser un abandono”, señaló la directora.

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Para trabajar las patologías de los personajes, Mumenthaler colaboró con una psicoanalista durante la escritura del guion. Mientras Lina desarrolla una fobia al agua tras el episodio del río, que le impide bañar a su hija o lavarle el pelo, su madre padece agorafobia. La directora apuntó que en familias donde un miembro presenta ese tipo de comportamientos, “siempre está el fantasma de que pasará lo mismo” con las generaciones siguientes.

Milagros Mumenthaler estrenó en España 'Las corrientes' y habló sobre la crisis del cine argentino durante el gobierno de Javier Milei

El mandato de la maternidad

En el plano formal, la película recurre a recursos visuales y sonoros para llevar al espectador al interior de la mente de Lina. El guion es subjetivo: no hay diálogos al azar, el énfasis recae sobre lo íntimo y lo onírico, y muchas preguntas quedan sin respuesta. “Se instala un respeto con el personaje que me gusta. Todo el filme pasa a través de la mirada de la protagonista, de cómo ella está percibiendo el mundo en ese momento”, explicó Mumenthaler.

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La directora entiende esa búsqueda como un cuestionamiento a la demanda social de certezas: “Esta idea de necesitar respuestas concretas a todo nos pone en un lugar de confort”. Sobre la maternidad, otro de los ejes del film, dijo: “¿En esta sociedad en la que vivimos es posible bifurcar, es posible desaparecer, reinventarse? Claramente es difícil, y sobre todo cuando está la maternidad de por medio”. Las mujeres, agregó, tienen una relación más particular con sus madres: “Las ponemos más en jaque o las cuestionamos más, así como después nosotras como madres también somos cuestionadas”.

La crisis del cine argentino

Las corrientes tuvo su estreno mundial el 8 de septiembre de 2025 en la sección Platform del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue la única película iberoamericana seleccionada para competir. Luego pasó por San Sebastián, donde obtuvo el Premio RTVE de la sección Another Look.

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'Las corrientes' sigue a Lina, una diseñadora de moda que recibe un premio en Suiza, se lanza al río Ródano y regresa en silencio a Buenos Aires

El circuito continuó en los festivales de Nueva York, Busan y Chicago. En América Latina sumó el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine del Uruguay y el galardón a Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en abril de 2026. En mayo pasado se estrenó en Estados Unidos, donde The New York Times le otorgó el sello Critic’s Pick.

La crisis del cine argentino aparece como telón de fondo del estreno. Los recortes del gobierno de Milei al INCAA, organismo que regula la actividad cinematográfica dentro de la Secretaría de Cultura, dejaron al sector sin financiamiento estatal. Para completar el presupuesto de Las corrientes, contó la realizadora, el proyecto recurrió a una coproducción con Suiza a través de las productoras Alina Film y Ruda Cine.

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Mumenthaler reconoció que, en ese contexto, con las plataformas de streaming como alternativa dominante, sostener un cine sin certezas para el espectador se vuelve más difícil: “Uno trabaja con espectadores. Siempre es un lugar difícil, porque uno tampoco puede pensar en hacer películas para que nadie las vea”.