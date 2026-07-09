Costa Rica vivirá la final del Mundial 2026 con actividades familiares y concierto gratuito de Piso 21

El Coca-Cola Fan Fest busca convertir la final del Mundial en una celebración colectiva que combine deporte, música y convivencia en uno de los principales espacios públicos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica se prepara para vivir una de las mayores celebraciones deportivas del año fuera de las canchas. El próximo 19 de julio, el Parque Metropolitano La Sabana se transformará en un enorme punto de encuentro para que miles de aficionados disfruten de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en una actividad gratuita que combinará fútbol, música en vivo y entretenimiento para toda la familia.

La iniciativa, denominada Coca-Cola Fan Fest, es organizada por el Sistema Coca-Cola —integrado por The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA Costa Rica— y tiene como objetivo convertir la definición del campeonato mundial en una experiencia colectiva para los costarricenses, reuniendo en un mismo lugar a personas de distintas edades para compartir la emoción del partido más importante del fútbol internacional.

PUBLICIDAD

El evento comenzará a las 11:00 de la mañana y se extenderá durante toda la tarde con una programación artística que incluirá música, presentaciones de talento nacional, zonas de comidas y actividades recreativas, antes de dar paso a la transmisión en vivo de la gran final desde el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

Uno de los principales atractivos será la instalación de pantallas gigantes que permitirán a los asistentes seguir cada detalle del encuentro decisivo del Mundial, en un ambiente pensado para que familias, grupos de amigos y aficionados vivan juntos la emoción del torneo.

Sin embargo, la celebración no terminará cuando el árbitro pite el final del partido. La jornada culminará con un concierto gratuito de la agrupación colombiana Piso 21, que subirá al escenario alrededor de las 6:00 de la tarde para cerrar el Fan Fest con un espectáculo musical que promete reunir a miles de seguidores. La programación también contempla la participación de un DJ nacional y presentaciones de artistas costarricenses, entre ellos Tapón.

PUBLICIDAD

La agrupación colombiana Piso 21 será la encargada de cerrar la celebración con un concierto programado para las 6:00 p.m. Cortesía.

Los organizadores proyectan una asistencia de hasta 60,000 personas, por lo que el ingreso será completamente gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad máxima del recinto. El acceso se realizará por orden de llegada y estará condicionado al cumplimiento de los protocolos de seguridad, así como de la normativa vigente para eventos masivos.

William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Centroamérica y el Caribe, explicó que la iniciativa busca trasladar la emoción de una celebración mundial al ámbito nacional.

Según indicó, el propósito es convertir un acontecimiento deportivo de alcance global en una experiencia compartida por los costarricenses, fortaleciendo la conexión entre generaciones y culturas mediante un espacio de convivencia alrededor del fútbol y la música.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jerri Liu, directora de Operaciones de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, destacó que el evento representa una oportunidad para que miles de familias disfruten gratuitamente de la final del Mundial en un ambiente seguro y diseñado para permanecer durante todo el día.

Además del componente deportivo y artístico, la organización pretende fomentar el uso responsable de los espacios públicos. Para ello, hizo un llamado a los asistentes a colaborar con el adecuado manejo de residuos y a mantener buenas prácticas de convivencia durante toda la actividad, con el fin de contribuir al cuidado del Parque Metropolitano La Sabana.

PUBLICIDAD

El formato del Coca-Cola Fan Fest replica una tradición que ha acompañado varias ediciones de la Copa Mundial de la FIFA en distintas ciudades del mundo, donde miles de aficionados se congregan para seguir los partidos en pantallas gigantes incluso sin contar con entradas para los estadios.

La Sabana albergará el Coca-Cola Fan Fest, donde miles de costarricenses podrán seguir la final del Mundial 2026 en pantallas gigantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta ocasión, Costa Rica se sumará a esa experiencia internacional con una celebración que busca ir más allá del fútbol. La propuesta combina entretenimiento, gastronomía y espectáculos musicales en un mismo espacio, convirtiendo la final del Mundial en una actividad de carácter familiar y abierta a todo público.

La expectativa es que La Sabana se convierta ese domingo en el corazón de la fiesta mundialista del país, con miles de personas vistiendo los colores de sus selecciones favoritas y compartiendo una jornada que unirá deporte, música y convivencia en uno de los parques más emblemáticos de Costa Rica. Según los organizadores, el objetivo es que el recuerdo de la final trascienda el resultado deportivo y se convierta en una experiencia colectiva para quienes decidan vivir el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde territorio costarricense.

PUBLICIDAD