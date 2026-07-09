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“El mejor video de su vida”: los festejos desde la tribuna de Kelci-Rose Bowers, la novia de Senesi, tras la épica victoria argentina

La mujer acompañó a la Albiceleste en Atlanta y documentó en Instagram la jornada mundialista, desde el viaje a Atlanta hasta la celebración tras la remontada de los campeones del mundo ante Egipto

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Como en casi todos los partidos de la selección argentina en el Mundial, Kelci-Rose Bowers volvió a decir presente en las tribunas durante el partido de octavos de final entre los campeones del mundo y Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Y tras el juego, la futbolista inglesa, pareja de Marcos Senesi, compartió en sus redes sociales una secuencia de imágenes que resumen el clima, la ansiedad y la euforia de una clasificación que mantuvo en vilo a los hinchas argentinos.

A través de varias publicaciones, la mujer expuso el recorrido completo de la jornada. En un video tipo vlog, mostró el inicio de su día a las cuatro de la madrugada, cuando salió rumbo al aeropuerto vestida con la camiseta argentina con el número 2 y el apellido de Senesi.

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El registro incluyó su llegada a Atlanta a primera hora, el traslado al estadio junto a los familiares del jugador y el ingreso temprano al recinto, donde captó imágenes de la previa, los hinchas, el calentamiento y la ceremonia de los himnos.

Desde la tribuna, Kelci filmó varias escenas del partido. El instante más viral llegó con el gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento, que selló el triunfo 3-2 sobre Egipto. “OMG”, escribió junto al video que muestra su reacción y la de los argentinos a su alrededor.

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Un usuario comentó en redes: “Kelci tiene el mejor video de su vida y el que cualquier argentino quisiera tener jajaja ES CINE”.

En otra publicación compartió una recopilación de fotos: imágenes sola, junto a Senesi, en grupo con la familia y el video del festejo de los jugadores en el momento en que Lionel Messi es levantado por el aire por sus compañeros.

Un detalle sobresalió en los posteos: para musicalizar sus publicaciones, la jugadora inglesa eligió temas de cumbia como “Pa’ la selección”, de La T y la M, y “Bombón asesino”, de Los Palmeras. En una de sus historias, agregó la frase “More days like that” acompañando el resumen de la jornada y expresando su deseo de repetirla.

La jugadora inglesa se formó en la academia femenina del Chelsea y también pasó por equipos de Estados Unidos antes de reincorporarse al Bournemouth, donde coincidió con el zaguero surgido de San Lorenzo.

El primer contacto se produjo durante una campaña para presentar camisetas inspiradas en los años noventa. Ese encuentro profesional marcó el inicio de un vínculo que, con el tiempo, se transformó en una relación amorosa y se consolidó fuera de las canchas.

Meses después del primer acercamiento, la pareja oficializó su relación durante unas vacaciones en las playas de Cerdeña, publicando imágenes juntos en redes sociales. En junio de 2024, compartieron en Instagram una serie de fotos que confirmaban el noviazgo ante sus seguidores. “Por más momentos juntos”, escribieron junto a las postales.

Un hombre y una mujer sonríen a cámara con camisetas de Argentina en un estadio con butacas rojas y público. Fondo con señalización de FIFA World Cup 2026 y Atlanta
Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers posan sonrientes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, durante un evento relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde entonces, Kelci acompañó al defensor argentino en distintos destinos durante su carrera profesional. Muchas veces compartiendo en redes las vivencias en pareja, tal como sucedió cuando Senesi recibió el llamado de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

Aquella convocatoria sorprendió a la pareja durante unas vacaciones en Ibiza. Senesi había terminado su ciclo en Bournemouth y se entrenaba por su cuenta mientras esperaba una última chance, que surgió tras la lesión de Leonardo Balerdi. La noticia generó una reacción de alegría y orgullo por parte de la mujer, quien lo compartió de inmediato en sus historias.

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