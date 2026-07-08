El desconsolado llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano al recordar a su padre: “Se fue por injurias que me tiraron”

El llanto de Andrea del Boca al recordar a su padre en Gran Hermano

A dos meses de su regreso a Gran Hermano (Telefe) y en medio de versiones sobre una posible salida, Andrea Del Boca atravesó un momento de fuerte angustia dentro del reality. Todo sucedió durante una dinámica propuesta por el programa para que los participantes liberaran emociones golpeando almohadas y gritando. Allí, la actriz rompió en llanto al recordar a su padre, Nicolás del Boca.

“Me da bronca que por injurias, calumnias y mie... que me tiraron mi papá se fue y no lo pude retener acá”, expresó la actriz, entre lágrimas. Andrea rememoró que, en el mismo estudio donde actualmente funciona la casa de Gran Hermano, había trabajado por última vez con su padre. Visiblemente afectada, manifestó: “Te extraño papá y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mierda que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional”.

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Mientras sus compañeros observaban la escena y algunos también se emocionaban, la actriz agregó: “Perdón papá y te fuiste por unas mie... de personas”. En medio de su crisis, Andrea del Boca gritó: “¡Aunque haya salido absuelta nadie me va a devolver a mi padre!”.

Este episodio se dio el mismo día que circulaban versiones sobre la inminente salida voluntaria de Andrea de la casa de Gran Hermano. Santiago del Moro, conductor del ciclo, anunció que una participante se despediría del programa, mientras Ángel de Brito adelantó que se trataría de la actriz, debido al estado de salud de su madre.

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Andrea del Boca rompe en llanto en Gran Hermano tras recordar a Nicolás del Boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor del reality hizo el anuncio mediante una historia de Instagram en la que citó directamente al Big como fuente. El mensaje fue directo: “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa”.

Del Moro no se limitó a informar la salida. Eligió acompañar el anuncio con una reflexión que pareció apuntar a las controversias que rodearon a la participante durante su estadía: “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas nunca hay que olvidar que antes que un jugador, siempre hay una persona. Así es la vida… Así es #GranHermano“.

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La identidad de la participante quedó en suspenso. Del Moro no dio ninguna pista adicional más allá de calificarla como una de las “más señaladas” de esta edición, una descripción que abre el juego a varias interpretaciones entre quienes siguen el programa. El conductor cerró la historia con el horario de la noche: la emisión arranca a las 22:30 y La Cumbre va a continuación.

Andrea del Boca se desahogó en Gran Hermano, gritos, lágrimas y un recuerdo que la desbordó

En Ángel responde, por Bondi Live, de Brito precisó el motivo de la salida: un problema de salud de la mamá de la actriz. “No sabemos si volverá, pero tiene que ver con la salud de su mamá”, dijo el conductor, y agregó que la situación se suma a un episodio del día anterior: “Ayer la hija de Del Boca no fue al streaming y, bueno, aparentemente esta noche abandona Andrea”.

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No sería la primera vez que Del Boca se va de la casa puesto que primero abandonó el programa por un tema de salud y pasó unos días en el hospital y luego tuvo que irse tras la dolorosa caída que sufrió, que la dejó bajo atención médica y control. En el piso de Ángel Responde, Romi Scalora lo resumió sin rodeos: “Tiene más despedidas que Los Chalchaleros.”

De Brito también dejó abierta la puerta a un regreso, como sucedió las veces anteriores: “Quizás, bueno, quién lo sabe, con estas cosas de la vida, si tiene ganas de volver o no, porque dura hasta septiembre Gran Hermano”.

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