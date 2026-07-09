Ronnie Arias recordó el vínculo y las peleas con Ernestina Pais tras su muerte: “Su risa fue lo primero en lo que pensé”

El conductor se sinceró sobre el trágico fallecimiento de la conductora. Su reconciliación tras su pelea en Mañanas informales (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

El conductor Ronnie Arias evocó este martes en Bondi Live la intensidad de su relación con Ernestina Pais, marcada por la amistad, las peleas y una reconciliación que llegó años antes de la trágica muerte de la periodista.

En diálogo con Ángel de Brito, Ronnie relató el vínculo que los unió en la conducción de Mañanas informales tras el fallecimiento de Jorge Guinzburg, y cómo el duelo, los egos y las inseguridades terminaron por desarmar la dupla. “Su risa fue lo primero que pensé cuando me enteré que se murió ‘Ernesto’”, confesó Arias, quien reconstruyó en vivo el proceso de distanciamiento y reencuentro con Pais poco antes del accidente ferroviario que le costó la vida a la conductora el 26 de junio de 2026 en San Isidro.

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“Cuando fuimos amigos, éramos de fierro. Cuando fuimos enemigos, fuimos de fierro”, recordó Ronnie Arias sobre la dupla que no funcionó con Ernestina Pais (Eltrece)

La experiencia compartida en Mañanas informales marcó a fuego la relación entre Ronnie Arias y Ernestina Pais. Tras la muerte de Jorge Guinzburg, ambos asumieron la conducción del ciclo. El clima de trabajo, sin embargo, se volvió tenso. Arias admitió: “Estuve muy peleado con Ernestina, pero la vida hace que esas peleas de cartel se diluyan”. Recordó que las diferencias se hicieron públicas y que el desenlace fue inevitable: “Marcábamos entre siete y diez puntos. Si hubieras bajado un cambio, todavía estábamos en el aire”.

El conductor señaló que el conflicto fue mutuo y tuvo raíces profundas: “Un tema de inseguridad de los dos lados. Ella perdió a su mentor y yo perdí al mío”. Según su relato, el final del programa en 2008 fue consecuencia directa de las fricciones surgidas por la dificultad de ambos para ubicarse en sus nuevos roles. “No es fácil armar una pareja de conducción”, remarcó.

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Arias evocó la intensidad del vínculo: “Cuando fuimos amigos, éramos de fierro. Cuando fuimos enemigos y fuimos de fierro”. Las discusiones, incluso, trascendían lo profesional. “Me ha llamado a las tres de la mañana para putearme y el quilombo se armó en tu programa”, contó, en referencia al ciclo de Ángel de Brito donde se ventilaron los detalles de la pelea.

Ronnie Arias, sobre su reconciliación con Ernestina Pais: “Cuando salió de la internación, la llamé y le dije: ‘Ernesto, hoy y siempre’. Me respondió: ‘Te quiero, puto’” (Almorzando con Juana, Eltrece)

En su repaso, Ronnie abordó también el impacto de los problemas de salud de Pais y el señalamiento del entorno. “El tema de las adicciones es solo por hoy. No se puede juzgar a un adicto. Ernestina es inimputable”. El conductor fue enfático al recalcar que la exposición mediática no debe conducir al juicio social sobre quienes atraviesan situaciones de consumo problemático.

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El distanciamiento entre ambos se mantuvo durante varios años, aunque nunca fue absoluto. Arias relató que, tras la primera internación de Ernestina Pais, decidió llamarla. “Cuando salió de la internación, la primera, yo la llamé y le dije: ‘Ernesto, hoy y siempre’”. El reencuentro, aunque telefónico, permitió cerrar heridas. Pais respondió con una frase breve pero cargada de afecto: “Te quiero, puto”. Según Arias, no volvieron a verse en persona, pero lograron recuperar el vínculo en los últimos años.

El conductor también recordó la participación de Carla Peterson al conocerse el trágico fallecimiento de la conductora hace dos semanas. “Una de las personas que trabajó con nosotros en todos esos eventos es Carla Peterson. El día que muere ‘Ernesto’, como yo la llamaba porque era un chongo, me llama Carla y me dice: ‘Ronnie, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando te enteraste que se murió Ernesto?’”. Arias respondió que lo primero que evocó fue la risa de Pais: “Tenía una risa que llenaba todos los espacios. Loca como una cabra”.

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“Un tema de inseguridad de los dos lados. Ella perdió a su mentor y yo perdí al mío”, aseguró Ronnie Arias sobre cómo la muerte de Jorge Guinzburg generó peleas con Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais el 26 de junio de 2026 conmocionó al medio. La conductora falleció a los 54 años cuando el automóvil Honda City que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, tras cruzar las vías con la barrera baja. La noticia generó una ola de repercusiones entre colegas, amigos y figuras del espectáculo, quienes recordaron su carrera y el carácter explosivo pero entrañable que la caracterizó.

El animador remarcó que, pese a las peleas y el tiempo sin contacto, la última palabra entre ambos fue de cariño y respeto. Para el conductor, la historia con Pais fue un ejemplo de lealtades intensas y desencuentros honestos en el universo de la televisión argentina.

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