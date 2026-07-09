Teleshow

Ronnie Arias recordó el vínculo y las peleas con Ernestina Pais tras su muerte: “Su risa fue lo primero en lo que pensé”

El conductor se sinceró sobre el trágico fallecimiento de la animadora. Su reconciliación tras la pelea que se originó tras su dupla fallida en Mañanas informales

Guardar
Google icon

El conductor se sinceró sobre el trágico fallecimiento de la conductora. Su reconciliación tras su pelea en Mañanas informales (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

El conductor Ronnie Arias evocó este martes en Bondi Live la intensidad de su relación con Ernestina Pais, marcada por la amistad, las peleas y una reconciliación que llegó años antes de la trágica muerte de la periodista.

En diálogo con Ángel de Brito, Ronnie relató el vínculo que los unió en la conducción de Mañanas informales tras el fallecimiento de Jorge Guinzburg, y cómo el duelo, los egos y las inseguridades terminaron por desarmar la dupla. “Su risa fue lo primero que pensé cuando me enteré que se murió ‘Ernesto’”, confesó Arias, quien reconstruyó en vivo el proceso de distanciamiento y reencuentro con Pais poco antes del accidente ferroviario que le costó la vida a la conductora el 26 de junio de 2026 en San Isidro.

PUBLICIDAD

ronnie arias mañanas informales
“Cuando fuimos amigos, éramos de fierro. Cuando fuimos enemigos, fuimos de fierro”, recordó Ronnie Arias sobre la dupla que no funcionó con Ernestina Pais (Eltrece)

La experiencia compartida en Mañanas informales marcó a fuego la relación entre Ronnie Arias y Ernestina Pais. Tras la muerte de Jorge Guinzburg, ambos asumieron la conducción del ciclo. El clima de trabajo, sin embargo, se volvió tenso. Arias admitió: “Estuve muy peleado con Ernestina, pero la vida hace que esas peleas de cartel se diluyan”. Recordó que las diferencias se hicieron públicas y que el desenlace fue inevitable: “Marcábamos entre siete y diez puntos. Si hubieras bajado un cambio, todavía estábamos en el aire”.

El conductor señaló que el conflicto fue mutuo y tuvo raíces profundas: “Un tema de inseguridad de los dos lados. Ella perdió a su mentor y yo perdí al mío”. Según su relato, el final del programa en 2008 fue consecuencia directa de las fricciones surgidas por la dificultad de ambos para ubicarse en sus nuevos roles. “No es fácil armar una pareja de conducción”, remarcó.

PUBLICIDAD

Arias evocó la intensidad del vínculo: “Cuando fuimos amigos, éramos de fierro. Cuando fuimos enemigos y fuimos de fierro”. Las discusiones, incluso, trascendían lo profesional. “Me ha llamado a las tres de la mañana para putearme y el quilombo se armó en tu programa”, contó, en referencia al ciclo de Ángel de Brito donde se ventilaron los detalles de la pelea.

ronnie arias ernestina pais
Ronnie Arias, sobre su reconciliación con Ernestina Pais: “Cuando salió de la internación, la llamé y le dije: ‘Ernesto, hoy y siempre’. Me respondió: ‘Te quiero, puto’” (Almorzando con Juana, Eltrece)

En su repaso, Ronnie abordó también el impacto de los problemas de salud de Pais y el señalamiento del entorno. “El tema de las adicciones es solo por hoy. No se puede juzgar a un adicto. Ernestina es inimputable”. El conductor fue enfático al recalcar que la exposición mediática no debe conducir al juicio social sobre quienes atraviesan situaciones de consumo problemático.

El distanciamiento entre ambos se mantuvo durante varios años, aunque nunca fue absoluto. Arias relató que, tras la primera internación de Ernestina Pais, decidió llamarla. “Cuando salió de la internación, la primera, yo la llamé y le dije: ‘Ernesto, hoy y siempre’”. El reencuentro, aunque telefónico, permitió cerrar heridas. Pais respondió con una frase breve pero cargada de afecto: “Te quiero, puto”. Según Arias, no volvieron a verse en persona, pero lograron recuperar el vínculo en los últimos años.

El conductor también recordó la participación de Carla Peterson al conocerse el trágico fallecimiento de la conductora hace dos semanas. “Una de las personas que trabajó con nosotros en todos esos eventos es Carla Peterson. El día que muere ‘Ernesto’, como yo la llamaba porque era un chongo, me llama Carla y me dice: ‘Ronnie, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando te enteraste que se murió Ernesto?’”. Arias respondió que lo primero que evocó fue la risa de Pais: “Tenía una risa que llenaba todos los espacios. Loca como una cabra”.

ronnie arias mañanas informales
“Un tema de inseguridad de los dos lados. Ella perdió a su mentor y yo perdí al mío”, aseguró Ronnie Arias sobre cómo la muerte de Jorge Guinzburg generó peleas con Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais el 26 de junio de 2026 conmocionó al medio. La conductora falleció a los 54 años cuando el automóvil Honda City que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, tras cruzar las vías con la barrera baja. La noticia generó una ola de repercusiones entre colegas, amigos y figuras del espectáculo, quienes recordaron su carrera y el carácter explosivo pero entrañable que la caracterizó.

El animador remarcó que, pese a las peleas y el tiempo sin contacto, la última palabra entre ambos fue de cariño y respeto. Para el conductor, la historia con Pais fue un ejemplo de lealtades intensas y desencuentros honestos en el universo de la televisión argentina.

Temas Relacionados

Ernestina PaisRonnie AriasMañanas informalesÁngel responde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José María Muscari reveló el lado B de su reclamo viral sobre el precio que le cobraron en una fiambrería

Después del video en el que denunció una cuenta desmedida en un comercio, el director teatral contó el final de la discusión

José María Muscari reveló el lado B de su reclamo viral sobre el precio que le cobraron en una fiambrería

El desconsolado llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano al recordar a su padre: “Se fue por injurias que me tiraron”

La actriz se quebró durante una consigna para liberar emociones, y habló entre lágrimas sobre el dolor por la muerte de su papá

El desconsolado llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano al recordar a su padre: “Se fue por injurias que me tiraron”

Nenu López y Franco Zunino sorprendieron a Daniela Celis al revelar la cantidad de veces que tienen sexo al día: “Va intensa la cosa”

La pareja surgida en Gran Hermano habló sin filtro en un stream de Telefe, confirmó que vive un presente muy fogoso y convirtió la reacción incrédula de la conductora en uno de los clips virales del día

Nenu López y Franco Zunino sorprendieron a Daniela Celis al revelar la cantidad de veces que tienen sexo al día: “Va intensa la cosa”

Murió Sol Varacalli, la fan de María Becerra que recibió ayuda de la cantante para costear su tratamiento

La familia de la chica de 28 años confirmó la noticia en sus redes y agradeció el apoyo que recibió durante meses, después de una historia que conmovió por la solidaridad de la artista

Murió Sol Varacalli, la fan de María Becerra que recibió ayuda de la cantante para costear su tratamiento

El apasionado festejo de Marley con un ex Gran Hermano en el partido de Argentina: “En el tercer gol necesitaba descargar”

En medio de la euforia por el 3 a 2 frente a Egipto en el Estadio de Atlanta, el conductor y el exparticipante del reality terminaron a los besos

El apasionado festejo de Marley con un ex Gran Hermano en el partido de Argentina: “En el tercer gol necesitaba descargar”

DEPORTES

Argentina volvió a las prácticas tras la remontada ante Egipto: cómo está “Cuti” Romero y el detalle de Messi al saltar a la cancha

Argentina volvió a las prácticas tras la remontada ante Egipto: cómo está “Cuti” Romero y el detalle de Messi al saltar a la cancha

Tras perderse el Mundial por una lesión, Leo Balerdi disfruta de las vacaciones junto a su novia en Miami: el romántico álbum

Con un golazo de Lautaro Blanco, Boca Juniors vence 1-0 a Athletico Paranaense en el primer amistoso con público de la era Arruabarrena

Un famoso nutricionista reveló el sorprendente cambio físico que logró Messi para el Mundial: la reacción de Anto Roccuzzo

“El mejor video de su vida”: los festejos desde la tribuna de Kelci-Rose Bowers, la novia de Senesi, tras la épica victoria argentina

TELESHOW

José María Muscari reveló el lado B de su reclamo viral sobre el precio que le cobraron en una fiambrería

José María Muscari reveló el lado B de su reclamo viral sobre el precio que le cobraron en una fiambrería

El desconsolado llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano al recordar a su padre: “Se fue por injurias que me tiraron”

Nenu López y Franco Zunino sorprendieron a Daniela Celis al revelar la cantidad de veces que tienen sexo al día: “Va intensa la cosa”

Murió Sol Varacalli, la fan de María Becerra que recibió ayuda de la cantante para costear su tratamiento

El apasionado festejo de Marley con un ex Gran Hermano en el partido de Argentina: “En el tercer gol necesitaba descargar”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: El técnico Eric Acuña presentó la lista de 21 jugadoras para Santo Domingo 2026

El Salvador: El técnico Eric Acuña presentó la lista de 21 jugadoras para Santo Domingo 2026

Mulino veta proyecto que debilitaba los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados

Costa Rica vivirá la final del Mundial 2026 con actividades familiares y concierto gratuito de Piso 21

La Conred reporta 13,469 personas afectadas por la temporada de lluvias en Guatemala

Impusieron un año de prisión preventiva al cabo acusado de matar a un joven de 19 años en República Dominicana