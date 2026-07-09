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El Salvador: El técnico Eric Acuña presentó la lista de 21 jugadoras para Santo Domingo 2026

La convocatoria mezcla futbolistas de la liga local y del exterior, con la portera Natalie Navarro y la zaguera Jasmine Dybala, y se anunció antes del inicio de trabajos fijado para el 18 de julio

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El torneo femenino de Santo Domingo 2026 se jugará del 29 de julio al 7 de agosto con ocho países participantes. (Cortesía: La Selecta SLV)
El torneo femenino de Santo Domingo 2026 se jugará del 29 de julio al 7 de agosto con ocho países participantes. (Cortesía: La Selecta SLV)

La selección femenina de El Salvador afrontará en pocos días uno de los desafíos más relevantes de su historia reciente: la disputa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará avanzar en un grupo que reúne a algunas de las selecciones más competitivas de la región.

Los juegos que se celebrará en República Dominicana entre el 29 de julio y el 7 de agosto, contará con la participación de ocho países y partidos en tres sedes oficiales, según informó el comité organizador.

El director técnico Eric Acuña presentó la lista oficial de las 21 jugadoras que representarán al país en el torneo. En la convocatoria figuran futbolistas que militan tanto en equipos nacionales como en clubes extranjeros, incluyendo a Natalie Navarro, guardameta de Hawaii Pacific University, y Jasmine Dybala, defensora de Sam Houston State. El anuncio se concreta a pocas semanas del inicio de la concentración, programada para el 18 de julio.

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El Salvador quedó ubicado en el Grupo A, junto a Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Por su parte, el Grupo B lo integran Colombia, Jamaica, México y Puerto Rico. Los partidos tendrán lugar en el Estadio Cibao FC (Santiago de los Caballeros), el Estadio Moca 85 (Moca) y el Estadio Olímpico El Cóndor (La Vega), alternando la actividad con la rama masculina, de acuerdo con el comité organizador.

La selección femenina de El Salvador disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana. (Cortesía: La Selecta SLV)
La selección femenina de El Salvador disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana. (Cortesía: La Selecta SLV)

En la nómina de La Selecta destacan las incorporaciones de jugadoras con experiencia internacional. La zona defensiva contará con Vasthy Delgado y Laila Saravia, ambas de Atlas Femenil, junto a Sarina Cuellar de Santos Femenil y Victoria Meza de Texas State, según confirmó El Gráfico. El mediocampo estará conformado por futbolistas como Alejandra Chirino y Christine Duarte, del Club Atlético Internacional, y Emely Rubio de Towson University.

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El ataque estará liderado por Samaria Gómez, de Amed FC, Abigail López, del Puebla, y Dariella Argueta, de Simon Fraser University. El plantel, que combina juventud y experiencia internacional, buscará acceder a la siguiente fase del torneo y consolidar su desarrollo en el fútbol femenino regional.

El calendario de partidos y la logística de concentración ya se encuentran definidos. Las futbolistas salvadoreñas iniciarán su preparación a mediados de julio y viajarán a República Dominicana días antes del debut, según información confirmada por el comité organizador y medios locales. El torneo femenino se celebrará hasta el 7 de agosto, posicionándose como una de las principales vitrinas deportivas para la región centroamericana en 2026.

La planificación ya tiene fechas, traslado y una cuenta regresiva que abre expectativas alrededor del estreno centroamericano (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La planificación ya tiene fechas, traslado y una cuenta regresiva que abre expectativas alrededor del estreno centroamericano (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Sedes del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en Santo Domingo, cumple el rol de sede principal para el fútbol durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un evento multideportivo de relevancia regional que tiene lugar en República Dominicana. Este recinto, conocido por albergar competencias de alto nivel, recibe los encuentros más destacados del torneo.

Como sede alterna, el Estadio Moca 85, situado en la ciudad de Moca, se destina a los partidos de la fase de grupos. Esta distribución busca optimizar la logística del certamen y ofrecer a distintas regiones del país la oportunidad de participar activamente en la organización del evento. Ambos estadios cuentan con instalaciones adaptadas para recibir equipos, delegaciones y público, formando parte de la infraestructura que sostiene el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en materia futbolística.

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