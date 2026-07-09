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Pese a perder las Finales de la NBA, Wembanyama firmaría el contrato más alto de la historia de los Spurs

San Antonio le ofreció al pívot francés 251 millones de dólares por cinco años, con cláusulas que elevan la cifra a más de 300 millones si obtiene el MVP, el Defensor del Año o una plaza en el Mejor Quinteto

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La franquicia texana apuesta por su joven estrella tras una temporada que cambió el rumbo del equipo y abrió el debate sobre el futuro liderazgo de la NBA (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)
La franquicia texana apuesta por su joven estrella tras una temporada que cambió el rumbo del equipo y abrió el debate sobre el futuro liderazgo de la NBA (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

San Antonio Spurs ha oficializado una oferta histórica para asegurar el futuro de Victor Wembanyama, su pívot estrella, tras una temporada que redefinió las expectativas deportivas del equipo y lo posicionó como protagonista del debate sobre el nuevo rostro de la NBA.

Un contrato sin precedentes

La franquicia texana le ofreció a Wembanyama una ampliación máxima de novato valuada en $251 millones por cinco años, según CBS Austin citado por Complex.

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El acuerdo incluye incentivos ligados a premios individuales, lo que podría elevar la cifra total por encima de los $300 millones. Tales incentivos dependen de distinciones como el Jugador Más Valioso, la inclusión en el Mejor Quinteto de la NBA o el premio al Defensor del Año.

El acuerdo propuesto a Wembanyama supera todos los registros salariales anteriores y refleja la confianza de los Spurs en su potencial (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)
El acuerdo propuesto a Wembanyama supera todos los registros salariales anteriores y refleja la confianza de los Spurs en su potencial (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

Este nuevo contrato, de concretarse con los incentivos, establecería un récord en San Antonio, superando cualquier acuerdo anterior de la franquicia y situando al francés como el jugador mejor remunerado en la historia del equipo. El monto base ya representa la oferta máxima permitida por el convenio colectivo vigente.

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La decisión de ofrecer este contrato responde al impacto inmediato del pívot en el rendimiento de los Spurs.

Bajo la conducción de Wembanyama, el equipo firmó una marca de 62-20 durante la fase regular y accedió a las Finales de la NBA en su primera postemporada con el jugador francés en el plantel.

El impacto del francés se refleja en la mejor campaña de los Spurs en años y su llegada inmediata a las Finales de la NBA (Mandatory Credit: Gregory Shamus-Pool Photo via Imagn Images)
El impacto del francés se refleja en la mejor campaña de los Spurs en años y su llegada inmediata a las Finales de la NBA (Mandatory Credit: Gregory Shamus-Pool Photo via Imagn Images)

A pesar de la derrota ante los New York Knicks en la serie por el título, el camino recorrido por San Antonio consolidó el ascenso del equipo.

Entre los hitos de la campaña, el equipo logró eliminar al vigente campeón Oklahoma City Thunder en la final de la Conferencia Oeste con dos victorias consecutivas, una muestra del salto competitivo conseguido.

Incentivos y proyección a futuro

El acuerdo prevé que Wembanyama pueda incrementar sus ingresos si obtiene premios individuales al final de cada temporada. La estructura del contrato refleja tanto la confianza de la franquicia en su desarrollo como la necesidad de blindar su proyecto deportivo ante el interés de otras organizaciones.

La estructura salarial incluye premios individuales que podrían convertir a Wembanyama en uno de los jugadores mejor pagados de la liga (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)
La estructura salarial incluye premios individuales que podrían convertir a Wembanyama en uno de los jugadores mejor pagados de la liga (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

Si bien el monto total depende del rendimiento y los reconocimientos, el solo ofrecimiento posiciona a la franquicia entre las que apuestan por contratos de máximo valor para figuras jóvenes.

De alcanzar los requisitos, Wembanyama no solo lograría un récord interno, sino que se acercaría a los acuerdos más altos de la liga en términos históricos.

Debate sobre la figura de la NBA

La noticia sobre la extensión contractual coincidió con una discusión pública sobre el rol de Wembanyama como posible nueva cara de la NBA.

La figura del joven pívot se posiciona en el centro de la discusión sobre quién debe representar a la liga en los próximos años (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)
La figura del joven pívot se posiciona en el centro de la discusión sobre quién debe representar a la liga en los próximos años (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

En el Crossover Podcast, Isiah Thomas, exjugador y miembro del Salón de la Fama, planteó interrogantes sobre los criterios para elegir al representante principal de la liga, especialmente tras el título de los Knicks encabezado por Jalen Brunson.

Thomas señaló que el debate trasciende la calidad de juego y se relaciona con la imagen que la NBA busca proyectar.

Comparó la situación con su época en Detroit, cuando, a pesar de vencer a grandes figuras, la liga eligió a Michael Jordan como emblema. Estas declaraciones reavivaron la conversación sobre las preferencias institucionales y el lugar de los jugadores extranjeros en el mercado estadounidense.

Una postemporada bajo la lupa

Las actuaciones y actitudes de Wembanyama durante los playoffs generaron críticas y atención mediática (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)
Las actuaciones y actitudes de Wembanyama durante los playoffs generaron críticas y atención mediática (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

La atención sobre Wembanyama se intensificó durante la postemporada, marcada por la presión mediática y episodios que generaron críticas.

El pívot fue cuestionado por faltas físicas señaladas por los árbitros, su actitud durante el himno nacional, su salida abrupta de una rueda de prensa y errores en el cierre del partido decisivo.

Estos episodios, sumados a la magnitud de la extensión ofrecida, sitúan a Wembanyama en el centro de la escena tanto deportiva como mediática. Su desempeño y la evolución de su imagen determinarán si el contrato se traduce en liderazgo sostenido y en nuevos logros para los Spurs y la NBA.

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