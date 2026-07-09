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Argentina volvió a las prácticas tras la remontada ante Egipto: cómo está “Cuti” Romero y el detalle de Messi al saltar a la cancha

Con el plantel al completo, sin lesionados y sin suspendidos, la Scaloneta realizó su primera sesión en Kansas City. El defensor, acalambrado durante el partido, se sumó al trabajo, y Dibu Martínez participó de manera íntegra junto a los arqueros

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Messi salió al campo sobre el final de los minutos abiertos a la prensa y se sentó con los titulares a tomar mate (Reuters/Denny Medley)
Messi salió al campo sobre el final de los minutos abiertos a la prensa y se sentó con los titulares a tomar mate (Reuters/Denny Medley)

La selección argentina completó su primera sesión de trabajo en Kansas City tras la victoria ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El plantel llegó de madrugada desde Atlanta y se presentó este miércoles en el Sporting KC Training Center con novedades sobre el estado físico de varios jugadores, entre ellos Cristian “Cuti” Romero, y con una imagen de Lionel Messi que no pasó desapercibida.

El defensor que anotó el primer gol de la remontada terminó el partido con una sobrecarga en el gemelo izquierdo y visibles calambres durante el segundo tiempo, pero se negó a abandonar el campo. Su presencia en el entrenamiento de este miércoles despejó las dudas: Romero participó del trabajo con normalidad. El plantel está completo, sin lesionados ni jugadores suspendidos de cara al cruce del sábado contra Suiza.

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La dinámica de la sesión estuvo condicionada por el esfuerzo del martes. Los once titulares realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras los suplentes y los futbolistas que ingresaron desde el banco cumplieron con una sesión en el campo.

Dentro de los 15 minutos abiertos a la prensa, se pudo observar el precalentamiento del plantel: primero movimientos con pelota, rondos, y luego el inicio del entrenamiento propiamente dicho.

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Dibu Martínez participó de manera íntegra con los arqueros, sin dolor en el dedo de la mano derecha que lo había afectado (Reuters/Denny Medley)
Dibu Martínez participó de manera íntegra con los arqueros, sin dolor en el dedo de la mano derecha que lo había afectado (Reuters/Denny Medley)

La excepción al esquema regenerativo fue Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero, que arrastraba una molestia en el dedo de la mano derecha, se integró por completo al trabajo con los arqueros y participó de manera íntegra en toda la sesión.

El guardameta estuvo en cancha sin guantes en la parte inicial, con ejercicios de técnica con los pies y fútbol tenis junto al cuerpo de arqueros. Lleva varios días entrenando sin dolor y se encuentra a plena disposición del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Sobre el final de los 15 minutos abiertos a la prensa llegó el detalle que acaparó las miradas. Lionel Messi salió al campo y, en lugar de sumarse al trabajo en curso, se sentó en un banco junto al resto de los jugadores titulares a tomar mate. La postal, lejos de ser una rareza, respondió al carácter regenerativo de la jornada para quienes tuvieron minutos el martes ante Egipto.

El capitán de la selección argentina lleva ocho goles en el torneo, uno más que en todo el Mundial de 2022, donde Argentina se consagró campeón del mundo. Messi hace nueve partidos consecutivos de mundiales que convierte, siendo el último encuentro en el que no anotó el cierre de la fase de grupos de Qatar ante Polonia.

Los titulares realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras los suplentes cumplieron con una sesión en el campo (Reuters/Denny Medley)
Los titulares realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras los suplentes cumplieron con una sesión en el campo (Reuters/Denny Medley)

El plantel llegó a Kansas City en la madrugada del miércoles, pocas horas después de la remontada en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Durante el propio procedimiento de abordaje, la delegación se enteró de que su rival en cuartos de final sería Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El equipo europeo llega con el desgaste de un alargue y una tanda de penales, y además debió afrontar un vuelo considerablemente más largo que el de Argentina para llegar a Missouri.

En cuanto al plantel, Gonzalo Montiel es el único jugador que llega con una amonestación al cruce de cuartos y deberá cuidarse ante los suizos. El reglamento establece que, a partir de las semifinales, se limpian las tarjetas amarillas acumuladas durante el torneo.

Este jueves el plantel volverá a entrenarse a puertas cerradas en horario a confirmar. El viernes se cumplirán las obligaciones protocolares ante la FIFA: Scaloni ofrecerá conferencia de prensa y tres jugadores atenderán a los medios en el entrenamiento.

El partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas. En caso de avanzar, la Scaloneta disputará las semifinales el miércoles 15 de julio en Atlanta ante el ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra.

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