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Un famoso nutricionista reveló el sorprendente cambio físico que logró Messi para el Mundial: la reacción de Anto Roccuzzo

El especialista Ismael Galancho desarrolló la explicación sobre la mejora que obtuvo Leo entre Qatar 2022 y la edición de este año

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La publicación que mostró el cambio de Lionel Messi de Qatar 2022 al Mundial 2026
La publicación que mostró el cambio físico de Lionel Messi: el comentario de Antonela Roccuzzo

Lo que parecía imposible de superar, para Lionel Messi es una nueva estadística por romper. Tras convertir siete goles en la misma cantidad de duelos de Qatar 2022, el mejor jugador del mundo dejó atrás esa marca en el Mundial 2026 y ya acumula ocho gritos en cinco partidos, que lo catapultan como el jugador más anotador de la cita con 39 años. En su last dance, muestra una forma física privilegiada y detrás de su cuerpo se oculta una receta mágica que lo mantiene como uno de los deportistas más competitivos del mundo.

En este sentido, el nutricionista y entrenador Ismael Galancho realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram con una serie de datos para sostener que Leo mejoró su físico con respecto a la anterior Copa del Mundo. El especialista es muy conocido en España y es cercano a la familia Messi. De hecho, la esposa del capitán, Antonela Roccuzzo, subió una historia en 2023 en la misma red social para mandarle un mensaje por el lanzamiento de su libro: “Felicidades por tu nuevo libro, Ismael Galancho. Gracias por guiarme a un estilo de vida más saludable”.

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Incluso, la publicación sobre el jugador del Inter Miami tuvo un comentario de Roccuzzo, quien le dejó tres emoticones de las dos manos levantadas en alto. Y Galancho desarrolla su explicación bajo una consigna: ¿Cómo ha cambiado la velocidad de Leo desde el Mundial de Qatar 2022 al Mundial 2026?

En las diferentes fotografías adjuntadas explicó que la velocidad es un test que refleja el estado físico del futbolista, ya que esta cualidad disminuye “de forma natural” con el paso de los años. Allí, detalló que Messi llegó a tener una aceleración pico que rondaba 32,5-33,5 kilómetros por hora (km/h) entre 2009 y 2015. Sin embargo, a partir de los 30 años, ese ítem baja de manera considerable, incluso en atletas de élite: “Lo habitual es perder entre un 1%-2% de velocidad al año entre los 30-35 años y, a partir de los 35, entre 1,5%-3% anual”.

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A pesar que pasaron casi cuatro años, Lionel Messi aumentó su velocidad pico con respecto a Qatar 2022 (Créditos: Reuters/Amanda Perobelli)
A pesar que pasaron casi cuatro años, Lionel Messi aumentó su velocidad pico con respecto a Qatar 2022 (Créditos: Reuters/Amanda Perobelli)

En este sentido, precisó que el campeón del mundo tuvo un pico máximo de velocidad de 29,38 km/h en el Mundial de Qatar, según la empresa de tecnología especializada TRACAB. El análisis de Ismael Galancho es que ese número debería haber disminuido entre 28,3 y 29,09 km/h, pero sucedió todo lo contrario: “Ganó velocidad. Hasta lo que llevamos de Mundial, Leo ha registrado una velocidad máxima de 30,9 km/h (Sofascore), lo que supone un aumento de más de un 5% con respecto a 2022″.

A la hora de desgranar los motivos que lo han llevado a tener esta musculatura, Galancho desarrolló su pensamiento: “Es lo que ocurre cuando se trabaja a conciencia la preparación física, nutrición, recuperación, hidratación y gestión de cargas. Más allá del talento natural e innato de Leo que es espectacular, su compromiso, constancia y disciplina lo han hecho posible".

Literalmente, está incluso mejor físicamente este Mundial que el Mundial pasado, aunque hayan pasado cuatro años”, resumió en el final de la publicación.

El 10 dejó atrás una lesión que sufrió en el último partido previo al parate mundialista con Inter Miami y luce un nivel superlativo. Una prueba de esto es haber sido elegido como la figura de la cancha en cuatro de cinco partidos de la Argentina. La excepción fue en el triunfo contra Jordania, que Giovani Lo Celso se quedó con el premio.

Con su As de espadas en un gran momento, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para el cotejo eliminatorio de este sábado desde las 22:00 (hora argentina) en Kansas City contra Suiza. Si se impone en los cuartos de final, se medirá a Noruega o Inglaterra en semis. El segundo boleto a la final se definirá entre España, Bélgica, Francia y Marruecos.

La explicación detallada de Ismael Galancho en redes

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