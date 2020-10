Aurora Venturini en la pantalla grande: retrato de una vida ligada a la literatura

Trailer de "Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini"

Aurora Venturini fue muchas cosas: novelista, escritora, poeta, traductora, docente, viajera, consultora. Todas esas disciplinas juntas forman una vida ligada a la literatura. Eso da cuenta Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini, la película de Agustina Massa y Fernando Krapp que realizaron en 2013 y que se proyectará de forma gratuita y online en el Filba el miércoles a las 23 horas.

Curioso es el título del film. Beatriz Portinari es el nombre de una mujer que vivió en la segunda mitad del siglo XIII en Italia y que es conocida por ser la musa inspiradora de Dante Alighieri para algunos de sus libros. Aurora Venturini lo usó como seudónimo cuando se presentó en 2007 al concurso Nueva Novela, organizado por el diario Página 12, en el que obtuvo el gran premio por Las primas.

“Siempre digo que el 60% de las canas que tengo en la cabeza se llaman Aurora Venturini”, le dice Fernando Krapp a Infobae Cultura. “Aunque, ahora, visto a la distancia, diez años atrás, Aurora fue muy generosa con nosotrxs al abrirnos las puertas de su casa por unas semanas para grabar lo que pensábamos que era su docuficción”, agrega.

Aurora Venturini

Nacida en 1922 en la ciudad de La Plata, se graduó en Filosofía y Ciencias de la Educación en la UNLP. Fue asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón. Se hicieron amigas íntimas y trabajaron juntas durante años. En 1948 recibe de manos de Jorge Luis Borges el Premio Iniciación, por El solitario.

Cuando llegó la dictadura militar denominada Revolución Libertadora, se exilió en Francia. Allí estudió Psicología en la Universidad de París y vivió con la escritora francesa Violette Leduc. Se involucró en los debates intelectuales de la época y tuvo una gran amistad con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Eugène Ionesco y Juliette Gréco.

Al volver, siguió escribiendo, traduciendo y enseñando. Por algunos de sus trabajos como traductora, recibió la condecoración de la Cruz de Hierro otorgada por el gobierno francés. Obtuvo varios premios por sus obras y al final de su vida un grupo de jóvenes le propusieron hacer un documental sobre su vida.

Aurora Venturini

“Fue un choque generacional —continúa Krapp—, en el equipo no llegábamos ni a los veintiséis años y Aurora tenía noventa años. Se había salvado de una accidente fatal, estaba cansada y no nos veía muy seguros en cuanto a lo que queríamos contar (algo de razón tenía). El día que decidió no grabar más la película, la llamé con la intención de persuadirla y me contestó con un ‘dejense de joder, señores’".

"En cierto modo estaba diciendo: lo que les di es suficiente. Y fue así. Cuando nos sentamos a editar estaba todo ahí. No necesitábamos más. Aurora no vino al estreno en el Bafici en Abril del 2013, pero su secretaria me contó que luego del anuncio de la programación, sonrió y dijo: ‘en la próxima les va a ir mejor’”, concluye el director.

El film que cuenta con el protagonismo de Aurora Venturini, pero también con las participaciones de María Laura Fernández Berro, Carlos Alberto Mancuso, Haydée Bambilli y Elba Alcaraz de Porro. Además, la narración de Rosario Bléfari, la producción de Nadia Martínez, la dirección de fotografía de Manuel Abramovich, el sonido de Natalia Toussaint y la edición final de Pedro Barandiaran.

A partir de noviembre, con la publicación de Las amigas y Las primas, la editorial Tusquets comienza a reeditar toda su obra.





